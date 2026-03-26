romániaArda Gülerhakan calhanoglutörökországromántörök

Mi történt a török–román pótselejtező után? Két román bűnös is van + videó

A románok reménykedtek, hogy kijutnak a nyári labdarúgó-világbajnokságra, de a kétlépcsős európai pótselejtező első lépcsőjén elbuktak, csütörtök este 1-0-ra kikaptak a törököktől Isztambulban. S ahogy ilyenkor lenni szokás, máris megindult a bűnbakkeresés. Két „bűnös” román játékos is van: a törökök góljánál lassan reagáló Dennis Man és Andrei Ratiu.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 21:57
A román szurkolkók itt még a mérkőzés előtt Isztambul egyik központjában, a Taksim téren Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gazeta Sporturilor beszámolója szerint érzelmes jelenetek játszódtak le a Törökország–Románia mérkőzés után. A románok legendás szövetségi kapitánya, a 80 esztendős Mircea Lucescu – aki 2017 és 2019 között a török válogatottat irányította, előtte pedig volt a Galatasaray és a Besiktas vezetőedzője is – és a török csapatkapitány, Hakan Calhanoglu összeölelkezett. Lucescu természetesen gratulált a török válogatott szakvezetőjének, az olasz Vincenzo Montella is nagyon tiszteli az ősz mestert, erről a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón is kitért. A Besiktas stadionjában a román játékosok megtörten mentek oda a szurkolóikhoz, megköszönni a biztatást, mintegy 2500 vendégdrukker volt a lelátókon, és időnként hangosabbak voltak, mint a 40 ezer török.

A 80 éves Mircea Lucescu nem tudta kijuttatni a román válogaottat a vb-re Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

A román válogatott elbukott, de nem vallott szégyent a jóval erősebb törökök ellen. Ezzel együtt rögtön megkezdődött a bűnbakkeresés, és a Gazeta Sporturilor idézi a 27-szeres válogatott Alexandru Bourceanu szavait, aki a GSP Live Special műsorban elemezte a meccset, és a törökök gólját Dennis Man nyakába varrta. Amint arról beszámoltunk, az 53. percben Arda Güler mélységből, jobbról pazarul ívelte be a labdát a román kapu elé, Ferdi Kadioglu lecsapott rá, és hét méterről belőtte (1-0). A román védelem nem volt a helyzet magaslatán.

– Man nem követte az emberét. És Ratiu sem tudta jól felmérni a helyzetet, látta a veszélyt, de inkább Yildizre figyelt. Nem számított arra, hogy Man nem zár vissza – jelentette ki  Bourceanu, aki elismerte, hogy a mérkőzésen a törökök jobbak voltak, de szerinte nem volt nagy különbség a két csapat között, és ők is szerezhettek volna gólt.

A 13-szoros válogatott, BEK-győztes Victor Piturca szerint Andrei Ratiu hibázott nagyobbat a török gólnál:

– Nem húzódott be időben középre, nem szűkítette a területet, pedig a labda messziről érkezett. Közben Man feladata lett volna átvenni az ellenfél bal oldali támadóját, de ez sem történt meg megfelelően.

A törökök gólja, Ratiu a 2-es, Man a 20-as mezben:

Alternative angles of Arda Güler's assist to Ferdi Kadioglu for the winning goal against Romania in the FIFA World Cup Qualifiers semi-final.
by u/SwimmingFireMen in soccer

A román kapitány, Mircea Lucescu félbeszakította az interjút

Az utóbbi időben sokat betegeskedő, kórházi kezeléseken is átesett Mircea Lucescu így értékelt:

– Sajnos vereséget szenvedtünk egy kiegyenlített mérkőzésen. A törökök többet birtokolták a labdát, mi pedig nagyon jól és fegyelmezetten védekeztünk. Vártuk a pillanatot, amikor megbomlik a védelmük, de ez túl későn jött el. Ráadásul a hajrában a kapufánál a szerencse sem állt mellénk. A gólhoz vezető hibát el lehetett volna kerülni, főleg annak fényében, ahogyan erre az időszakra készültünk. De ilyen a futball: egy pillanatnyi kihagyás, és máris gólt kapsz. Sajnálom. Calhanoglu azt mondta nekem, hogy tőlem tanulta a legtöbbet. Örülök, hogy a munkám hagyott maga után valamit Törökországban, de tízszer boldogabb lennék, ha most nyerünk volna – mondta Mircea Lucescu a Prima TV-nek.

Arra a kérdésre, hogy harcolt-e azért, hogy ott legyen ezen a pótselejtezőn, és hogy ez volt-e az utolsó mérkőzése, a szövetségi kapitány láthatóan ingerülten reagált.

– Nem harcoltam senkivel, és semmilyen problémám nem volt. Azért jöttem, mert itt akartam lenni – mondta Lucescu, majd megszakította az interjút.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
