Mi történt a török–román pótselejtező után? Két román bűnös is van + videó

A Gazeta Sporturilor beszámolója szerint érzelmes jelenetek játszódtak le a Törökország–Románia mérkőzés után. A románok legendás szövetségi kapitánya, a 80 esztendős Mircea Lucescu – aki 2017 és 2019 között a török válogatottat irányította, előtte pedig volt a Galatasaray és a Besiktas vezetőedzője is – és a török csapatkapitány, Hakan Calhanoglu összeölelkezett. Lucescu természetesen gratulált a török válogatott szakvezetőjének, az olasz Vincenzo Montella is nagyon tiszteli az ősz mestert, erről a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón is kitért. A Besiktas stadionjában a román játékosok megtörten mentek oda a szurkolóikhoz, megköszönni a biztatást, mintegy 2500 vendégdrukker volt a lelátókon, és időnként hangosabbak voltak, mint a 40 ezer török.

A 80 éves Mircea Lucescu nem tudta kijuttatni a román válogaottat a vb-re Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

A román válogatott elbukott, de nem vallott szégyent a jóval erősebb törökök ellen. Ezzel együtt rögtön megkezdődött a bűnbakkeresés, és a Gazeta Sporturilor idézi a 27-szeres válogatott Alexandru Bourceanu szavait, aki a GSP Live Special műsorban elemezte a meccset, és a törökök gólját Dennis Man nyakába varrta. Amint arról beszámoltunk, az 53. percben Arda Güler mélységből, jobbról pazarul ívelte be a labdát a román kapu elé, Ferdi Kadioglu lecsapott rá, és hét méterről belőtte (1-0). A román védelem nem volt a helyzet magaslatán.

– Man nem követte az emberét. És Ratiu sem tudta jól felmérni a helyzetet, látta a veszélyt, de inkább Yildizre figyelt. Nem számított arra, hogy Man nem zár vissza – jelentette ki Bourceanu, aki elismerte, hogy a mérkőzésen a törökök jobbak voltak, de szerinte nem volt nagy különbség a két csapat között, és ők is szerezhettek volna gólt.

A 13-szoros válogatott, BEK-győztes Victor Piturca szerint Andrei Ratiu hibázott nagyobbat a török gólnál:

– Nem húzódott be időben középre, nem szűkítette a területet, pedig a labda messziről érkezett. Közben Man feladata lett volna átvenni az ellenfél bal oldali támadóját, de ez sem történt meg megfelelően.

A törökök gólja, Ratiu a 2-es, Man a 20-as mezben:

A román kapitány, Mircea Lucescu félbeszakította az interjút

Az utóbbi időben sokat betegeskedő, kórházi kezeléseken is átesett Mircea Lucescu így értékelt: