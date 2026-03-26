Arda Güler megvillant, de nem ő lett a főhős a Törökország–Románia vb-pótselejtezőn

A nyári labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnye jövő kedden áll össze, még hat hely kiadó, és az európai pótselejtezők első meccsén a C ágon csütörtökön Törökország került közelebb a vb-hez, miután Isztambulban 1-0-ra nyert Románia ellen. Arda Güler és társai a Szlovákia–Koszovó mérkőzés győztesével meccselnek a vb-részvételért.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 19:55
Ferdi Kadioglu, Ismail Yöksek és Arda Güler ünnepel a törökök gólja után Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Interkontinentális pótselejtezőn két, Európából még négy ország juthat ki a vb-re, és kontinensünkön a még reménykedő 16 válogatottat négy ágra szórták szét. A sorsolás úgy hozta, hogy a C ágon majd jövő kedden a Törökország–Románia és a Szlovákia–Koszovó egymeccses párharcok győztesei csapnak össze a vb-részvételért, a kvalifikáció végjátékát pedig csütörtökön este a török–román meccs nyitotta Isztambulban. Keleti szomszédaink legendás szövetségi kapitánya, a már 80 éves Mircea Lucescu 2017 és 2019 között éppen a török válogatottat irányította, de előtte volt a Galatasaray és a Besiktas vezetőedzője is. Isztambulban most is nagy tisztelettel fogadták, a sajtótájékoztatója előtt az egyik török újságíró még kezet is csókolt neki. Az ősz hajú mester elmondta, azt szerette volna, hogy a román és a török válogatott is kijut a vb-re, ami nem valósulhat meg, ugyanakkor hiszi, a kelet-európai futball megérdemelné, hogy általuk képviseltesse magát a világbajnokságon. Az esélyek azonban a törökök mellett szóltak, és nem csak a hazai pálya miatt. Olasz szakvezetőjük, Vincenzo Montella 453 millió euró összértékű keretből válogathatott, s olyan játékosokat vethetett be, mint Arda Güler (90 millió euró, Real Madrid) és Kenan Yildiz (75 millió euró, Juventus), a román keret értéke pedig éppen csak átbillen 100 millió eurón. 

A francia Francois Letexier játékvezető sípjelére a Besiktas stadionjában 42 ezer szurkoló, köztük 2500 vendégdrukker előtt kezdődött a mérkőzés amely előtt a törökök egy népviseletbe öltözött zenekarral, fúvósokkal, cintányérosokkal, dobosokkal is hangoltak. S a meccs úgy indult, hogy minden román labdaérintést hatalmas füttykoncert fogadott. Ahogyan azt borítékolni lehetett, a törökök lendületesen kezdtek, azonban helyzetig sem jutottak, és a 16. percben Calhanoglu 25 méteres szabadrúgása is jócskán a kapu fölé szállt. A 32. percben Yildiz labdát szerzett a bal oldalon, a középre tett labdáját pedig Güler a 16-os vonaláról senkitől sem zavartatva egyből rárúgta, de csúnyán a kapu fölé. Ez nagy helyzet volt, az első félidőben az első és az utolsó.

Arda Güler beadta, Kadioglu belőtte, Törökország jutott tovább

Az 53. percben aztán megszerezték a vezetést a hazaiak. Güler jobbról pazarul ívelte be a labdát a román kapu elé, Ferdi Kadioglu lecsapott rá, és hét méterről belőtte (1-0). A románok kénytelenek voltak feladni a védekezést, így viszont a törökök előtt több lehetőség nyílt. A 72. percben a nagy kedvvel játszó Güler lövését ütötte ki a román kapus, Ionut Radu. A 78. percben aztán a túlodalon Valentin Mihalia jobbról a jobb kapufát találta el, a labda a gólvonal előtt gurult el, kis hiján egyenlítettek a románok. De több gól nem esett, így a törökök 1-0-ra nyertek, így kedden ők játszhatnak majd a Szlovákia–Koszovó mérkőzés győztesével a vb-részvételért Pozsonyban vagy Pristinában.

Út a világbajnokságra

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntő (csütörtök):

  • A ág:
    Olaszország–Észak-Írország, Bergamo 20.45
    Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff 20.45
  • B ág:
    Ukrajna–Svédország, Valencia 20.45
    Lengyelország–Albánia, Varsó 20.45
  • C ág:
    Törökország–Románia, Isztambul 1-0 (0-0)
    Szlovákia–Koszovó, Pozsony 20.45
  • D ág:
    Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága 20.45
    Csehország–Írország, Prága 20.45

A kijutásról döntő finálékat kedden rendezik.

Az interkontinentális pótselejtező döntőbe jutásért kiírt két találkozója magyar idő szerint már péntekre csúszik: előbb Bolívia és Suriname, majd Új-Kaledónia és Jamaica csap össze egymással Mexikóban. Előbbi győztese Irak, utóbbi a Kongói DK válogatottjával küzdhet meg kedden a vb-részvételért.

  • Bolívia–Suriname, Guadalupe 0.00
  • Új-Kaledónia–Jamaica, Zapopan 3.00
     

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii

Az atomerőmű megépítése nem képezheti pártpolitikai vita tárgyát!

Hárfás Zsolt avatarja

Válasz a Paks II projektet megkérdőjelező DK-s képviselőjelöltnek.

