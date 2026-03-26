Arda Güler megvillant, de nem ő lett a főhős a Törökország–Románia vb-pótselejtezőn

Interkontinentális pótselejtezőn két, Európából még négy ország juthat ki a vb-re, és kontinensünkön a még reménykedő 16 válogatottat négy ágra szórták szét. A sorsolás úgy hozta, hogy a C ágon majd jövő kedden a Törökország–Románia és a Szlovákia–Koszovó egymeccses párharcok győztesei csapnak össze a vb-részvételért, a kvalifikáció végjátékát pedig csütörtökön este a török–román meccs nyitotta Isztambulban. Keleti szomszédaink legendás szövetségi kapitánya, a már 80 éves Mircea Lucescu 2017 és 2019 között éppen a török válogatottat irányította, de előtte volt a Galatasaray és a Besiktas vezetőedzője is. Isztambulban most is nagy tisztelettel fogadták, a sajtótájékoztatója előtt az egyik török újságíró még kezet is csókolt neki. Az ősz hajú mester elmondta, azt szerette volna, hogy a román és a török válogatott is kijut a vb-re, ami nem valósulhat meg, ugyanakkor hiszi, a kelet-európai futball megérdemelné, hogy általuk képviseltesse magát a világbajnokságon. Az esélyek azonban a törökök mellett szóltak, és nem csak a hazai pálya miatt. Olasz szakvezetőjük, Vincenzo Montella 453 millió euró összértékű keretből válogathatott, s olyan játékosokat vethetett be, mint Arda Güler (90 millió euró, Real Madrid) és Kenan Yildiz (75 millió euró, Juventus), a román keret értéke pedig éppen csak átbillen 100 millió eurón.

A francia Francois Letexier játékvezető sípjelére a Besiktas stadionjában 42 ezer szurkoló, köztük 2500 vendégdrukker előtt kezdődött a mérkőzés amely előtt a törökök egy népviseletbe öltözött zenekarral, fúvósokkal, cintányérosokkal, dobosokkal is hangoltak. S a meccs úgy indult, hogy minden román labdaérintést hatalmas füttykoncert fogadott. Ahogyan azt borítékolni lehetett, a törökök lendületesen kezdtek, azonban helyzetig sem jutottak, és a 16. percben Calhanoglu 25 méteres szabadrúgása is jócskán a kapu fölé szállt. A 32. percben Yildiz labdát szerzett a bal oldalon, a középre tett labdáját pedig Güler a 16-os vonaláról senkitől sem zavartatva egyből rárúgta, de csúnyán a kapu fölé. Ez nagy helyzet volt, az első félidőben az első és az utolsó.