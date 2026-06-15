Luis de la FuenteZöld-foki-szigetekLamine Yamallabdarúgó-vb 2026spanyol válogatott

Váratlan megjegyzés a spanyol kapitánytól, aki választ adott a nagy Yamal-kérdésre is

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Hétfő este a torna egyik favoritja, az Eb-címvédő spanyol válogatott is bemutatkozik a labdarúgó-világbajnokságon. Luis de la Fuente szövetségi kapitány érdekes megjegyzést tett a Zöld-foki-szigetek elleni csoportmérkőzés jelentőségéről, valamint Lamine Yamal állapotáról is beszélt a találkozót felvezető sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 11:08
Luis de la Fuente az első világbajnokságán vezeti a spanyol válogatottat Fotó: Getty Images via AFP/Florencia Tan Jun
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– A legjobb hír, hogy tökéletes állapotban van. A sérülésétől kezdve végig követtük a felépülését, és pontosan olyan állapotban érkezett meg, ahogy reméltük. Elárulhatom, hogy mindenki a rendelkezésemre áll a meccsre. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy készen állnak arra, hogy végigjátszanak egy mérkőzést, de a lényeg az, hogy mindannyian jó fizikai állapotban vannak – magyarázta a szövetségi kapitány. – Éppen olyan teljesítményt nyújtanak, mint amilyet elvárok tőlük. Kimagaslóan tehetséges játékosokról van szó, akik minden edzésen képesek meglepni. Izgatottságot és elszántságot látok rajtuk, ambíciót. Nagy bennük a versenyszellem, és sokaknak mérföldkő lesz ez a nap, hiszen ez lesz az első vb-meccsük. Nincs is jobb annál, mint hittel és lelkesedéssel nekivágni egy ilyen tornának, és ez mind megvan a játékosaimban. Emellett szerencsések vagyunk a holnapi kezdési időponttal is.

A spanyol szakember a maga részéről elmondta, ő mindig csak rövid távban gondolkozik. Sosem álmodozott arról, hogy egyszer a világbajnokságon dolgozhat, csak azt akarta, hogy jó munkát végezzen minden nap. Most pedig élete legjobb pillanatait éli. 

Július 19-én, a döntő napján ez talán hatványozottan igaz lesz, de addig még sok kihíváson kell túljutni.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló:

hétfő:

  • H csoport: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 18.00
  • G csoport: Belgium–Egyiptom 21.00

kedd:

  • H csoport: Szaúd-Arábia–Uruguay 0.00
  • G csoport: Irán–Új-Zéland 3.00

 

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