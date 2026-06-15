Váratlan megjegyzés a spanyol kapitánytól, aki választ adott a nagy Yamal-kérdésre is

– A legjobb hír, hogy tökéletes állapotban van. A sérülésétől kezdve végig követtük a felépülését, és pontosan olyan állapotban érkezett meg, ahogy reméltük. Elárulhatom, hogy mindenki a rendelkezésemre áll a meccsre. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy készen állnak arra, hogy végigjátszanak egy mérkőzést, de a lényeg az, hogy mindannyian jó fizikai állapotban vannak – magyarázta a szövetségi kapitány. – Éppen olyan teljesítményt nyújtanak, mint amilyet elvárok tőlük. Kimagaslóan tehetséges játékosokról van szó, akik minden edzésen képesek meglepni. Izgatottságot és elszántságot látok rajtuk, ambíciót. Nagy bennük a versenyszellem, és sokaknak mérföldkő lesz ez a nap, hiszen ez lesz az első vb-meccsük. Nincs is jobb annál, mint hittel és lelkesedéssel nekivágni egy ilyen tornának, és ez mind megvan a játékosaimban. Emellett szerencsések vagyunk a holnapi kezdési időponttal is.

A spanyol szakember a maga részéről elmondta, ő mindig csak rövid távban gondolkozik. Sosem álmodozott arról, hogy egyszer a világbajnokságon dolgozhat, csak azt akarta, hogy jó munkát végezzen minden nap. Most pedig élete legjobb pillanatait éli.

Július 19-én, a döntő napján ez talán hatványozottan igaz lesz, de addig még sok kihíváson kell túljutni.