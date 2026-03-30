Marco Rossi elárulta, Schön Szabolccsal a gólja után el kellett beszélgetnie + videó

– Kiváló egyéniségek vannak a görög csapatban. Elsősorban támadóikat emelném ki, ugyanis Konsztantinosz Karecasz, Hrisztosz Colisz, Anasztasziosz Bakaszetasz és Vangelisz Pavlidisz mind magas minőséget képvisel, ráadásul a cseréik is nagyszerű játékosok. A középpályások pedig dinamikusak és agresszívak, így minden ellenfelüket zavarba tudják hozni. A görög csapat a mostani keretével biztos, hogy erősebb, mint Szlovénia – szögezte le Marco Rossi a hétfői sajtótájékoztatóján.

Schön Szabolcs szerezte a gólunkat Szlovénia ellen, de Marco Rossi azt kérte, Győrben állandósítsa a formáját Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta, vasárnap csak a regeneráción volt a hangsúly, mert az újonc Csinger Márkon kívül minden más bevethető mezőnyjátékos pályára lépett. A győri futballistával kapcsolatban kifejtette, belső védő poszton nehéz cserét végrehajtani, ha nincs kényszerhelyzet, de a fiatal tehetség előtt még hosszú idő áll, s ha a játékszituáció úgy alakul, akkor pályára küldheti.

Damir Redzicnek jelenleg fizikális problémája van

– A mai edzésen még látnunk kell, hogy érzik magukat a srácok, többek állapotát ki kell értékelni. A meccsek általában a legvégén dőlnek el, persze ettől még fontos az is, hogy ki a kezdő. Például Damir Redzicnek jelenleg fizikális problémája van, ezért a mai tréninget kihagyja és csak a keddi tesztek alapján döntünk róla, de ha vállalhatja a játékot, akkor kezdeni fog – fogalmazott a szakvezető.

Schön Szabolcs állandósítsa a jó formáját Győrben!

Rossi elárulta, hétfő reggel a szlovének ellen győztes gólt szerző Schön Szabolccsal külön elbeszélgetett, akit azért hívott meg, mert Győrben három meccset is maga döntött el, ugyanakkor utána kétszer visszafogottabban teljesített. Ezért azt kérte tőle, hogy állandósítsa a jó formáját, mert tőle nem elég az elégséges teljesítmény, mivel a posztján nagy konkurencia van. Azt viszont hozzátette, Schön „minden labdában hisz”, és ugyanilyen a hozzáállása Bárány Donátnak is, ez pedig felvillanyozza a többieket is.

Marco Rossi: Nagyon hálás vagyok a szurkolóinknak

– A válogatott szlogenje, a „csak együtt”, tényleg testet ölt ebben a csapatban, mert a játékosok képesek magukat feláldozni a közösségért. Ez az az ok, amiért a szurkolóink kitartanak a nemzeti együttes mellett a vb-selejtezők okozta csalódás ellenére is. Nagyon hálás vagyok a szurkolóinknak, mert ez nem magától értetődő, hogy a közönség így viselkedjen. Ezt úgy tudjuk meghálálni, hogy 110 százalékot nyújtunk a pályán, de persze ez se mindig lesz elég a győzelemre, mert sokszor apró momentumok döntenek, elég ha csak a szlovének lesgóljára gondolunk, ami néhány centin múlt. Amiről viszont mi magunk dönthetünk, az a hozzáállásunk és a győzni akarásunk – jegyezte meg Marco Rossi.