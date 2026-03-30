magyar fociválogatottMegyei I.Gyirmót FC Győr IIPriskin TamásmesterhármasGyirmót FC GyőrKalmár Zsolt

Kalmár Zsolt három góllal és három gólpasszal tért vissza a futballpályára

Több mint egy év után a vármegyei I. osztályban lépett ismét pályára tétmérkőzésen Kalmár Zsolt. A korábbi magyar válogatott labdarúgó Priskin Tamáshoz hasonlóan mesterhármasig jutott az Alcufer Stadionban rendezett bajnokin.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 6:12
Kalmár Zsolt (balra) és Priskin Tamás is három-három gólt szerzett vasárnap Forrás: Gyirmotfc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály 17. fordulójának vasárnapi játéknapján a Gyirmót FC Győr második számú csapata a Fertőszentmiklós SE együttesét látta vendégül. A hazaiaknál kezdőként kapott lehetőséget két korábbi magyar válogatott futballista, Kalmár Zsolt és Priskin Tamás is. A 39 éves Priskin a bajnokságban eddig minden mérkőzésen kezdett, Kalmár viszont először lépett pályára új csapatában, ahová tavaly nyáron igazolt. A pályafutása során számos sérüléssel küzdő – az elmúlt öt évben több mint ezer napot kihagyni kénytelen – Kalmár Zsolt legutóbb bő egy éve, még a Kecskemét és a Fehérvár NB I-es bajnokiján játszott, azóta ez volt az első találkozója.

Kalmár Zsolt (középen) a magyar válogatott színeiben három gólt szerzett, vasárnap a visszatérésén egy óra alatt szerzett ennyit a Gyirmót csapatában
Kalmár Zsolt (középen) a magyar válogatott színeiben három gólt szerzett, vasárnap a visszatérésén egy óra alatt szerzett ennyit a Gyirmót csapatában. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Kalmár Zsolt és Priskin Tamás is mesterhármasig jutott

A Gyirmót II. végül 7-0-ra győzött a Fertőszentmiklós ellen, így továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a bajnokságot. A találkozón Priskin és Kalmár is mesterhármasig jutott – az összecsapást végigjátszó Priskin Tamás így már 29 találattal vezeti a góllövőlistát. A harmincéves Kalmár Zsolt a 63. percben hagyta el a pályát, akkor 6-0 volt az állás, és az addigi hat találat mindegyikében szerepet játszott, hiszen a három gólja mellett három gólpasszt is kiosztott.

– Nehéz időjárási körülmények között is megérdemelt, nagy különbségű győzelmet arattunk. 

Gratulálok a csapatnak, külön Kalmár Zsoltnak a remek visszatéréséhez!

nyilatkozta a hazaiak vezetőedzője, Koltai Tamás, aki játékosként korábban maga is válogatott labdarúgó és Kalmárék csapattársa volt.

Kalmár Zsolt 2014 és 2023 között 36 alkalommal szerepelt a magyar válogatott középpályáján, a nemzeti együttesben összesen három gólig jutott. Az utolsót 2022 novemberében, Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén szerezte, amikor a 93. percben, Szoboszlai Dominik helyére frissen becserélve lőtt győztes gólt a Görögország elleni felkészülési mérkőzésen – kedden 19 órától ismét magyar–görög találkozóra kerül sor a budapesti Puskás Arénában.

A Győrben nevelkedett, ott 2013-ban bajnoki címet is ünneplő Kalmár Magyarországon ezelőtt még Székesfehérváron futballozott, légiósként viszont megfordult Németországban, Dániában és Szlovákiában is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu