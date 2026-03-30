Kalmár Zsolt három góllal és három gólpasszal tért vissza a futballpályára

A Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály 17. fordulójának vasárnapi játéknapján a Gyirmót FC Győr második számú csapata a Fertőszentmiklós SE együttesét látta vendégül. A hazaiaknál kezdőként kapott lehetőséget két korábbi magyar válogatott futballista, Kalmár Zsolt és Priskin Tamás is. A 39 éves Priskin a bajnokságban eddig minden mérkőzésen kezdett, Kalmár viszont először lépett pályára új csapatában, ahová tavaly nyáron igazolt. A pályafutása során számos sérüléssel küzdő – az elmúlt öt évben több mint ezer napot kihagyni kénytelen – Kalmár Zsolt legutóbb bő egy éve, még a Kecskemét és a Fehérvár NB I-es bajnokiján játszott, azóta ez volt az első találkozója.

Kalmár Zsolt (középen) a magyar válogatott színeiben három gólt szerzett, vasárnap a visszatérésén egy óra alatt szerzett ennyit a Gyirmót csapatában. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Kalmár Zsolt és Priskin Tamás is mesterhármasig jutott

A Gyirmót II. végül 7-0-ra győzött a Fertőszentmiklós ellen, így továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a bajnokságot. A találkozón Priskin és Kalmár is mesterhármasig jutott – az összecsapást végigjátszó Priskin Tamás így már 29 találattal vezeti a góllövőlistát. A harmincéves Kalmár Zsolt a 63. percben hagyta el a pályát, akkor 6-0 volt az állás, és az addigi hat találat mindegyikében szerepet játszott, hiszen a három gólja mellett három gólpasszt is kiosztott.

– Nehéz időjárási körülmények között is megérdemelt, nagy különbségű győzelmet arattunk.

Gratulálok a csapatnak, külön Kalmár Zsoltnak a remek visszatéréséhez!

– nyilatkozta a hazaiak vezetőedzője, Koltai Tamás, aki játékosként korábban maga is válogatott labdarúgó és Kalmárék csapattársa volt.

Kalmár Zsolt 2014 és 2023 között 36 alkalommal szerepelt a magyar válogatott középpályáján, a nemzeti együttesben összesen három gólig jutott. Az utolsót 2022 novemberében, Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén szerezte, amikor a 93. percben, Szoboszlai Dominik helyére frissen becserélve lőtt győztes gólt a Görögország elleni felkészülési mérkőzésen – kedden 19 órától ismét magyar–görög találkozóra kerül sor a budapesti Puskás Arénában.

A Győrben nevelkedett, ott 2013-ban bajnoki címet is ünneplő Kalmár Magyarországon ezelőtt még Székesfehérváron futballozott, légiósként viszont megfordult Németországban, Dániában és Szlovákiában is.