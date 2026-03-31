A Liverpool bejelentette: Szoboszlai, Szalah és Kerkez is ott van a szűk listán + videó

Március végéhez érve a Liverpool FC szokás szerint megszavaztatja a szurkolóit arról, hogy a klub színeiben melyik volt a hónap legszebb gólja, és ebben a versenyben nem csak a „nagy” csapat játékosai indulhatnak. Februárban Szoboszlai Dominik az első és a második helyet is megszerezte, és ez akár most is megtörténhetne, mert a Liverpol márciusi tízes listáján is két gólja van. De Kerkez Milos is ott van a listán, Szalah pedig Szoboszlaihoz hasonlóan két góljával került fel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 17:22
Kerkez Milos, Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, februárban Szoboszlai Dominik nyerte a Liverpool FC februári hónap gólja-díját, miután a szurkolók a Manchester City elleni látványos szabadrúgásgólját választották a hónap legszebb találatának. Szoboszlai a Premier League 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről talált Gianluigi Donnarumma kapujába. S ahogy a klub közleménye fogalmazott, saját magát verte meg. Ugyanis a második helyen is ő végzett, a Brighton elleni FA-kupa-meccsen szerzett góljával, amelyet látványos összjáték után ért el. Mohamed Szalah egy érintésből tálalt Szoboszlainak, aki kapásból kilőtte a hosszút.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool tízes listáján a gólszépségversenyben

A Liverpool FC kedden közzétette a márciusi tízes listáját a gólszépségversenyre, és ezen megint van két Szoboszlai-találat. De Kerkez Milos is ott van a listán. Szoboszlai a Galatasaray elleni BL-meccsen és a Tottenham elleni bajnokin, Kerkez a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen vette be az ellenfél kapuját olyan látványos góllal, amely a hónap találata is lehet.

 

Szoboszlai, Kerkez és Szalah a Liverpool szavazásán most ellenfelek

Szoboszlai március 15-én a Tottenham ellen (1-1) szabadrúgásból 21 méterről tekerte el a sorfal fölött a labdát a kapuba. Három nappal később a Galatasaray ellen (4-0) a 25. percben Alexis Mac Allister szöglete után tizenhárom méterről, ballal passzolt a kapuba, ez volt a Pool első gólja. Szoboszlai mindkét találatát az Anfielden szerezte. Kerkez Milos március 21-én a Brighton ellen idegenben volt eredményes a 30. percben: a Vörösök felívelt labdáját Lewis Dunk hátra akarta csúsztatni, de ez rövidre sikerült, honfitársunk szemfülesen lecsapott, és finom mozdulattal a kapuba emelt. Ezzel lett 1-1, de a Liverpool végül 2-1-re kikapott, így Kerkez nem örülhetett a meccs után.

Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah is két góllal került fel a tízes listára.

 

Ez a tíz találat van versenyben a Hónap gólja-díjért:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
