A Liverpool bejelentette: Szoboszlai, Szalah és Kerkez is ott van a szűk listán + videó

Amint arról beszámoltunk, februárban Szoboszlai Dominik nyerte a Liverpool FC februári hónap gólja-díját, miután a szurkolók a Manchester City elleni látványos szabadrúgásgólját választották a hónap legszebb találatának. Szoboszlai a Premier League 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről talált Gianluigi Donnarumma kapujába. S ahogy a klub közleménye fogalmazott, saját magát verte meg. Ugyanis a második helyen is ő végzett, a Brighton elleni FA-kupa-meccsen szerzett góljával, amelyet látványos összjáték után ért el. Mohamed Szalah egy érintésből tálalt Szoboszlainak, aki kapásból kilőtte a hosszút.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool tízes listáján a gólszépségversenyben

A Liverpool FC kedden közzétette a márciusi tízes listáját a gólszépségversenyre, és ezen megint van két Szoboszlai-találat. De Kerkez Milos is ott van a listán. Szoboszlai a Galatasaray elleni BL-meccsen és a Tottenham elleni bajnokin, Kerkez a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen vette be az ellenfél kapuját olyan látványos góllal, amely a hónap találata is lehet.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah a Liverpool szavazásán most ellenfelek

Szoboszlai március 15-én a Tottenham ellen (1-1) szabadrúgásból 21 méterről tekerte el a sorfal fölött a labdát a kapuba. Három nappal később a Galatasaray ellen (4-0) a 25. percben Alexis Mac Allister szöglete után tizenhárom méterről, ballal passzolt a kapuba, ez volt a Pool első gólja. Szoboszlai mindkét találatát az Anfielden szerezte. Kerkez Milos március 21-én a Brighton ellen idegenben volt eredményes a 30. percben: a Vörösök felívelt labdáját Lewis Dunk hátra akarta csúsztatni, de ez rövidre sikerült, honfitársunk szemfülesen lecsapott, és finom mozdulattal a kapuba emelt. Ezzel lett 1-1, de a Liverpool végül 2-1-re kikapott, így Kerkez nem örülhetett a meccs után.

Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah is két góllal került fel a tízes listára.