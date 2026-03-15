A Békemenet eleje már a Margit hídon, hatalmas a tömeg + videó

„Megindultunk! Induljon a banzáj!” – írta a Facebookon Orbán Viktor. A miniszterelnök egy rövid videót is megosztott, melyben mindenki a Békemenetre készülődik a Bonanza Banzai híres slágerének zenéjére.

Orbán Viktor és a polgári oldal a valaha volt legnagyobb Békemenetre készül, melynek gyülekezője reggel 9 óra körül kezdődött a II. kerületi Elvis Presley téren.

Gyülekeznek a résztvevők (Fotó: Ladóczki Balázs)

A közelgő országgyűlési választások előtt az egész ország megmozdul, hogy kiálljon Magyarország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett, akit nemrég megfenyegetett Zelenszkij ukrán elnök is.

Sokan útra keltek ma reggel, megmozdult az ország (Fotó: Ladóczki Balázs)

A tömeg most is nagyon dinamikusan növekszik, tíz óra után a menet eleje már a Margit hídon van, pedig még egy óráig tart a gyülekező. A résztvevők a hídon át a Nagykörúton keresztül mennek a Kossuth térre.

Az első sor felállt, már a hídon várakoznak (Fotó: Kurucz Árpád)

Orbán Viktor: Én már itt!

A miniszterelnök egy újabb videóval üzent a Békemenet résztvevőinek, ő már a Kossuth téren várja őket, ahol beszédet is fog mondani.

A Békemenet indulása késik, még özönlenek az emberek. A hídon már az indításra várnak, a téren még az érkezőket fogadják.

Borítókép: Rengetegen érkeznek a Békemenetre