A Békemenet eleje már a Margit hídon, hatalmas a tömeg + videó

„Megindultunk! Induljon a banzáj!” – írta a Facebookon Orbán Viktor. A miniszterelnök egy rövid videót is megosztott, melyben mindenki a Békemenetre készülődik a Bonanza Banzai híres slágerének zenéjére.
Orbán Viktor és a polgári oldal a valaha volt legnagyobb Békemenetre készül, melynek gyülekezője reggel 9 óra körül kezdődött a II. kerületi Elvis Presley téren.
A közelgő országgyűlési választások előtt az egész ország megmozdul, hogy kiálljon Magyarország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett, akit nemrég megfenyegetett Zelenszkij ukrán elnök is.
Portálunk tudósítói és fotóriporterei is a helyszínen vannak, a fejleményekről folyamatosan beszámolunk ebben a cikkben.
A tömeg most is nagyon dinamikusan növekszik, tíz óra után a menet eleje már a Margit hídon van, pedig még egy óráig tart a gyülekező. A résztvevők a hídon át a Nagykörúton keresztül mennek a Kossuth térre.
Orbán Viktor: Én már itt!
A miniszterelnök egy újabb videóval üzent a Békemenet résztvevőinek, ő már a Kossuth téren várja őket, ahol beszédet is fog mondani.
A Békemenet indulása késik, még özönlenek az emberek. A hídon már az indításra várnak, a téren még az érkezőket fogadják.
Frissítse cikkünket!
Borítókép: Rengetegen érkeznek a Békemenetre
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!