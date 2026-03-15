„A magyarság napja különleges ünnep azon honfitársaink számára, akik egy közös történelmi, nyelvi és kulturális térhez való tartozásukat ünneplik. Ugyanakkor jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez interetnikai és interkulturális párbeszéden keresztül” – fogalmazott a román államelnök.
Nicusor Dan: Ez jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez
Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
Nicusor Dan hangsúlyozta a romániai magyarságnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban játszott pozitív szerepét.
Idézzük fel ezen az ünnepnapon, mennyire fontos volt ennek a közösségnek az aktív támogatása Románia demokráciához való visszatérésében a kommunizmus éveit követően, később pedig az európai és euroatlanti értékek feltétel nélküli felvállalásában. A többség és a kisebbség közötti folyamatos partnerség egyik erőssége volt országunk modernizációjának és az Európai Unióhoz való teljes csatlakozásnak
– olvasható az államfő optimizmusra és egységre való felszólítással záruló üzenetében.
Ilie Bolojan is a romániai magyar közösség érdemeit hangsúlyozta ünnepi üzenetében: március 15. alkalmából a tisztelet és a megbecsülés üzenetét küldöm a romániai magyar közösségnek a Románia fejlődéséért generációk óta hozott hozzájárulásáért.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar közösség fontos része a román társadalomnak.
A román kormány szilárdan elkötelezett marad minden etnikai közösség jogainak és identitásának tiszteletben tartása, az állampolgárok közötti bizalom légkörének erősítése mellett
– szögezte le a román miniszterelnök, akit az MTI idézett.
Borítókép: Nicusor Dan (Fotó: MTI)
Robert Fico: Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett + videó
A szlovák miniszterelnök egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán fenyegetések ügyében.
Minden eddiginél félelmetesebb hír jött Kijevből: Magyarország megszállásával fenyegetőzik az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka
Jevhen Dikij szerint az ukrán hadseregnek be kell vonulnia Magyarországra.
Kelemen Hunor: A nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért
Az RMDSZ elnöke szerint Erdély története különösen jól mutatja: a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt.
Trump Zelenszkijről: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk”
Az Egyesült Államok elnöke bírálta az ukrán elnököt.
