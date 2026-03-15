Ez a valaha volt legnagyobb Békemenet: a Kossuth térre értek Orbán Viktor támogatói + videó

Nicusor Dan: Ez jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez

Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 11:32
Nicusor Dan Fotó: Kátai Edit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A magyarság napja különleges ünnep azon honfitársaink számára, akik egy közös történelmi, nyelvi és kulturális térhez való tartozásukat ünneplik. Ugyanakkor jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez interetnikai és interkulturális párbeszéden keresztül” – fogalmazott a román államelnök. 

Nicusor Dan hangsúlyozta a romániai magyarságnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban játszott pozitív szerepét. 

Idézzük fel ezen az ünnepnapon, mennyire fontos volt ennek a közösségnek az aktív támogatása Románia demokráciához való visszatérésében a kommunizmus éveit követően, később pedig az európai és euroatlanti értékek feltétel nélküli felvállalásában. A többség és a kisebbség közötti folyamatos partnerség egyik erőssége volt országunk modernizációjának és az Európai Unióhoz való teljes csatlakozásnak

– olvasható az államfő optimizmusra és egységre való felszólítással záruló üzenetében.

Ilie Bolojan is a romániai magyar közösség érdemeit hangsúlyozta ünnepi üzenetében: március 15. alkalmából a tisztelet és a megbecsülés üzenetét küldöm a romániai magyar közösségnek a Románia fejlődéséért generációk óta hozott hozzájárulásáért. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar közösség fontos része a román társadalomnak. 

A román kormány szilárdan elkötelezett marad minden etnikai közösség jogainak és identitásának tiszteletben tartása, az állampolgárok közötti bizalom légkörének erősítése mellett

– szögezte le a román miniszterelnök, akit az MTI idézett.

Borítókép: Nicusor Dan (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

