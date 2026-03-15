Bencsik András: Most kell magunknak és egymásnak erőt adnunk + videó

– Most kell magunknak és egymásnak erőt adnunk ahhoz, hogy ez, ami még hátra van, azt végigcsináljuk teljes hittel és elszántsággal, és megnyerjük a választást – mondta a Magyar Nemzetnek Bencsik András.

A március 15-i Békemenet résztvevői (Fotó: Kurucz Árpád)

A Békemenet egyik alapítója, a Magyar Demokrata hetilap Mikszáth Kálmán-díjjal kitüntett főszerkesztője szerint a mostani választás tétje minden korábbinál nagyobb.

„Ilyen tét még soha nem volt. Nem csak az a kérdés, hogy milyen hatalom kerül kormányra, hanem az, hogy Magyarország egy elképesztően veszélyes és instabil nemzetközi helyzetben hogyan viselkedik. Kiszámíthatóan vagy meglepetéseket okozva, kiszámíthatatlanul”

– hangsúlyozta az április 12-i országgyűlési választás tétjét.

Bencsik András egy rövid párhuzamot is vont.

Eddig kétszer sodródtunk bele egy nagy háborúba, és mind a kétszer rettenetes árat fizettünk érte

– mondta.

A Békemenet fő célját is megfogalmazta a főszerkesztő.