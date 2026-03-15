Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Bencsik András: Most kell magunknak és egymásnak erőt adnunk + videó

A Békemeneten nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Bencsik András, az esemény egyik alapítója. A Magyar Demokrata hetiilap főszerkesztője a Békemenet lényegét és a választások tétjét is hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 13:14
– Most kell magunknak és egymásnak erőt adnunk ahhoz, hogy ez, ami még hátra van, azt végigcsináljuk teljes hittel és elszántsággal, és megnyerjük a választást – mondta a Magyar Nemzetnek Bencsik András. 

A március 15-i Békemenet résztvevői (Fotó: Kurucz Árpád)

A Békemenet egyik alapítója, a Magyar Demokrata hetilap Mikszáth Kálmán-díjjal kitüntett főszerkesztője szerint a mostani választás tétje minden korábbinál nagyobb. 

„Ilyen tét még soha nem volt. Nem csak az a kérdés, hogy milyen hatalom kerül kormányra, hanem az, hogy Magyarország egy elképesztően veszélyes és instabil nemzetközi helyzetben hogyan viselkedik. Kiszámíthatóan vagy meglepetéseket okozva, kiszámíthatatlanul”

– hangsúlyozta az április 12-i országgyűlési választás tétjét. 

Bencsik András egy rövid párhuzamot is vont.

Eddig kétszer sodródtunk bele egy nagy háborúba, és mind a kétszer rettenetes árat fizettünk érte

– mondta. 

A Békemenet fő célját is megfogalmazta a főszerkesztő. 

Ezért vagyunk itt, hogy most próbáljuk meg magunkat megmenteni, megőrizni és megtartani a béke mellett. Adja Isten, hogy sikerüljön.

Borítókép: Bencsik András és Pataky Attila a Békemeneten (Fotó: Bencsik András Facebook-oldala)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
