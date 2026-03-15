Kis Grófo: Hajrá, Orbán Viktor! + videó

A Békemenetről posztolt videót Orbán Viktor, amelyben Kis Grófo is megszólal. A zenész a felvételen azt mondja: szerinte ez lesz a valaha volt legnagyobb Békemenet.
A miniszterelnök egy videót osztott meg, amelyben a mulatós énekes a menet éléről jelentkezett be.
Kis Grófo is a menet élén. Köszönjük! Hamarosan kezdünk, kövessétek, figyeljétek. Hajrá, magyarok!
– írta a kormányfő a posztban.
A videóban Kis Grófo a kamerához fordulva azt mondja:
Sziasztok! Itt vagyok én is a Békemeneten. Ez a valaha volt legnagyobb Békemenet. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Orbán Viktor!
Orbán Viktor és a polgári oldal a valaha volt legnagyobb Békemenetre készül, melynek gyülekezője reggel 9 óra körül kezdődött a II. kerületi Elvis Presley téren. A közelgő országgyűlési választások előtt az egész ország megmozdul, hogy kiálljon Magyarország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett, akit nemrég megfenyegetett Zelenszkij ukrán elnök is.
Kis Grófo is Orbán Viktort támogatja a közelgő választáson
