A hajrában tarolt a Fradi, az érem sem maradt el a Bajnokok Ligájában
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi-vízilabdacsapata bronzérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényét, miután a máltai négyes döntő szombati helyosztóján 16-13-re legyőzte a görög Olimpiakoszt. A Fradi így összességében két éremmel zárta a vízilabda BL final fourjait.
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