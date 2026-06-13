Az volt a bűne, hogy a levéltár jövőjéről tárgyalt – leváltása körülményeiről nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Szabó Csaba

Szabó Csaba szerint a történtek hátterében nem szakmai kifogások állnak. Úgy véli, hibát követett el azzal, hogy nem várta meg a minisztériumok közötti feladatkörök végleges rendezését, ugyanakkor hangsúlyozta: minden javaslata az intézmény érdekét szolgálta. Kiemelte,

a levéltár raktárai megteltek, az állami iratanyagok átvétele egyre nehezebb, ezért sürgős fejlesztésekre lenne szükség.

Állítása szerint kizárólag ezekre a problémákra kívánt megoldásokat keresni.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, újabb vezetőváltás történt a Tisza-kormány alatt: Tarr Zoltán kulturális miniszter visszavonta Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízását. A döntést a tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, bizalomvesztésre hivatkozva.

A miniszter szerint a levéltár vezetője a fenntartó megkerülésével kezdeményezte az intézmény fenntartói státusának megváltoztatását, ami elfogadhatatlan volt a minisztérium számára.