Borítókép: Bóka János fideszes képviselő (Forrás: Facebook)
Bóka János elmondta, így szerezheti vissza a Fidesz a hitelességét
Üdvözölte a Fidesz-kongresszuson elhangzott önkritikus felszólalásokat Bóka János, aki szerint a választási kudarchoz vezető tényezőkkel a pártnak a jövőben is szembe kell néznie. A képviselő úgy látja, a hitelesség újjáépítése és a helyi közösségek megerősítése lehet a Fidesz megújulásának alapja.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!