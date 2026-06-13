Borítókép: Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Máté Krisztián)
Újabb Partizán-közeli szereplő kapott vezető pozíciót a kormányzatban
A Magyar Közlönyben megjelent kinevezés szerint Kovalcsik Tamás, a Partizán korábbi elemzője lett a Miniszterelnökség szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkára. A korábban kormánykritikus médiatérben ismert szakember a Tisza Párt választási győzelmét követően már nem a hatalom ellenőrzésében, hanem az új kormányzat munkájának segítésében látja saját szerepét.
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