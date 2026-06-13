Zelenszkij betiltotta az orosz nyelvet
Az ukrán parlament elnöke, Ruszlan Sztefancsuk tisztességes döntésnek nevezte az orosz nyelv kisebbségi védelmének az eltávolítását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírásával lényegében betiltották az orosz nyelvet az országban.
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