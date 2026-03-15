Eldöntendő kérdés várta a Nyugatinál a Békemenet felvonulóit

A Nyugati pályaudvar közelében kihelyezett plakátról osztott meg fotót közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint elgondolkodtató kérdés fogadta a Békemenet résztvevőit a belvárosban.

Találó kérdés várta a Nyugatinál a Békemenetet! Béke vagy háború – sorsot választunk magunknak

– írta bejegyzésében a politikus, aki egy fotót is megosztott a helyszínen kihelyezett plakátról.

Szentkirályi Alexandra szerint Brüsszel és Kijev háborút akar, ezért próbálják megbuktatni Orbán Viktor háborúellenes kormányát. Úgy fogalmazott:

Magyarország nem enged a nyomásnak, és nem hagyja, hogy bárki bele akarja kényszeríteni a magyarokat a háborúba.

A politikus bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a közelgő választás tétje egyértelmű.

A magyarokat senki nem zsarolhatja bele a háborúba. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– írta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Békemenet résztvevői a Margit körúton az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én (Forrás: Kurucz Árpád)