Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Eldöntendő kérdés várta a Nyugatinál a Békemenet felvonulóit

Figyelemfelkeltő fotó várta a Békemenet résztvevőit a Nyugati pályaudvar közelében. Szentkirályi Alexandra szerint a kérdés egyszerű: béke vagy háború.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 13:43
Fotó: Kurucz Árpád
A Nyugati pályaudvar közelében kihelyezett plakátról osztott meg fotót közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint elgondolkodtató kérdés fogadta a Békemenet résztvevőit a belvárosban.

Találó kérdés várta a Nyugatinál a Békemenetet! Béke vagy háború – sorsot választunk magunknak

– írta bejegyzésében a politikus, aki egy fotót is megosztott a helyszínen kihelyezett plakátról.

Szentkirályi Alexandra szerint Brüsszel és Kijev háborút akar, ezért próbálják megbuktatni Orbán Viktor háborúellenes kormányát. Úgy fogalmazott: 

Magyarország nem enged a nyomásnak, és nem hagyja, hogy bárki bele akarja kényszeríteni a magyarokat a háborúba.

A politikus bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a közelgő választás tétje egyértelmű.

A magyarokat senki nem zsarolhatja bele a háborúba. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– írta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Békemenet résztvevői a Margit körúton az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én (Forrás: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

