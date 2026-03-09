Lángokban a Közel-Kelet

Irán a közép-keleti térség középhatalma. Hasonló státusa van Törökországnak, amely az egyetlen ázsiai ország, amelyik a NATO tagja, területének mindössze három százaléka van Európában.

Irak, amelyet részint a nyolcéves Irán elleni háború 1980 és 1988 között megtépázott, részint a Szaddám Huszein elleni két, USA által vezetett katonai akció, majd az amerikai megszállás, komolyan meggyengült. Az országban van az egyik legaktívabb kurd ellenállás, amelynek erőit rendszeresen bombázzák a törökök. Ugyanakkor ezek a kurd erők többször benyomultak Irán északkeleti térségeibe.

A negyedik térségi középhatalom Szaúd-Arábia. Az ország a szunnita világ egyik vezető hatalma. Gazdagságát a szinte korlátlan és olcsón kitermelhető kőolaj és földgáz garantálja. Az ország régóta szemben áll Iránnal. A szaúdiak a Perzsa-öböl déli oldalán, míg Irán az északi oldalán foglal el meghatározó helyet és játszik vezető szerepet.

Mind a négy középhatalom esetében igaz, hogy a lakosság nem homogén. Törökországnak a kurd kisebbség, Iránnak a szunnita és egyéb kisebbségek, Iraknak szintén a szunniták és a kurdok, míg a szaúdiaknak a kőolaj- és földgázterületeken élő síita kisebbség okoz problémát.

Iránban 1979-ben győzött a síita forradalom. Ennek előzménye volt Reza Pahlavi sah elmenekülése. Irán a sah alatt végrehajtotta a zöld, sokszor így nevezték, fehér forradalmat, amely az ország, főleg a mezőgazdaság modernizálását szolgálta. Irán volt a térség egyetlen valóban Nyugat-barát, ezen belül Amerika-barát állama. Az emberek nyugatiasan öltözködtek és viselkedtek. Ugyanakkor a titkosrendőrség, a Savak brutálisan leszámolt mindenfajta ellenzékkel. Rendszeresek voltak a kínzások és a kivégzések is.

Az amerikai elnök, Jimmy Carter az 1978-as szilvesztert a sah vendégeként töltötte. Örök barátságot fogadtak egymásnak. Amikor a sahnak menekülnie kellett, az elnök magára hagyta.

A sah a síita forradalom idején már rákos volt. Khomeini ajatollah, Irán új vezetője mindent megtett, hogy leszámoljon vele. A sah a forradalom után egy évvel, miután az USA-ból iráni nyomásra kiutasították, 1980. július 27-én, 61 évesen Kairóban halt meg.