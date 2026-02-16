Enyhülésre vár a világ

A mai legfontosabb válságövezet továbbra is az orosz–ukrán front. A harcok minimális orosz területszerzéssel és mindkét oldalon óriási emberveszteséggel folytatódnak.

Az ukrán államfő kijelentése, hogy az ukrán emberveszteség több mint harmincezer fő, az orosz veszteség – halott, sebesült, eltűnt – egymillió-kétszázötvenezer fő, lehetetlen. Egy kiskaput meghagyott az ukrán államfő. Azt mondta, hogy sok az eltűnt. Magyarul a halottak egy részét eltűntként kezelik, mert így jobb a statisztika, és nem kell utánuk, a családjaiknak fizetni.

2025 volt az az év, amikor Ukrajna a háború kezdete óta a legkevesebb külföldi támogatást kapta. Ez szinte kizárólag Európából érkezett. A világ többi részének elege lett a háborúból és a véget nem érő ukrán kérésekből és zsarolásokból.

Az amerikai elnök meghívta a háborúzó feleket, hogy Abu-Dzabi után, ahol a kétoldalú tárgyalásokon amerikai és arab közvetítés mellett nem tudtak áttörést elérni, folytassák a megbeszéléseket Floridában.

Lavrov orosz külügyminiszter a tárgyalásokról bejelentette, hogy nyugati részről Oroszország állandó fenyegetése, zsarolása, újabb, jelenleg a huszadik európai uniós szankciós csomag elfogadása nem biztosítja a békét. Oroszország a nyugati szankciók ellenére is képes volt fennmaradni és jó pár területen fejlődni. Hosszú tárgyalások után a fő kérdésekben – határok, garanciák – továbbra sincs megállapodás. Ugyanígy nem lehet tudni, hogy mikor lesznek választások Ukrajnában, ki fog indulni ezeken és mi a Nyugat célja: Zelenszkij megmentése vagy pedig az eltávolítása?

Az EU meghirdette ötéves migrációs stratégiáját. Ebben kimondták, hogy fellépnek az illegális migráció, ennek részeként az embercsempészek ellen. Ebből jelenleg a valóságban szinte semmi sem látszik. Egyidejűleg fogadják a migránsokat, a háborús térségekből érkező embereket. Itt az a szépséghiba, hogy egyre több a háborús térség, és az elmúlt tizenegy évnek elég példát kellett szolgáltatnia arra, hogy lehetetlen ellenőrizni, ki és honnan érkezett. A migránsok a dokumentumaikat elhajítva azt mondják, amit az illető hatóság elvár tőlük. Éveken át szinte minden migráns azt mondta, hogy január elsején született.