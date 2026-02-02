idezojelek
Vélemény

Abu-Dzabi előtt, Abu-Dzabi után

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az orosz–ukrán béketárgyalások Európa teljes kihagyásával zajlanak.

Nógrádi György
2026. 02. 02. 5:59
Az elmúlt hét legfontosabb eseménye a Perzsa-öbölben lefolytatott háromoldalú tanácskozás volt. Ami a lényeg, hogy az orosz–ukrán találkozóra amerikai közvetítéssel és részvétellel került sor, Európa kihagyásával. Újra elhangzott, hogy a két fél a vitatott kérdések kilencven százalékában egyetértett. 

Ez igaz. A probléma csupán az, hogy a hiányzó néhány százalék a lényeg. Az eljövendő határok kérdése, a biztonsági garanciák kölcsönös elfogadása. Magyarul mindaz, ami a szerződés lényege lesz.

 A felek megállapodtak, hogy két bizottságban, egy politikai és egy katonai testületben folytatják a megbeszéléseket. Az egyik sikeresen tárgyalt, a másikban voltak a meg nem oldott kérdések. A tárgyalások a hétvégén folytatódtak, újra Európa részvétele nélkül.

Csehországban ismét kiéleződtek a kormány és az államfő közötti ellentétek. Petr Pavel államfő Kijevben újabb fegyverszállítmányt ígért az ukrán vezetésnek. Andrej Babis kormányfő közölte, hogy erről eddig nem is hallott, és Csehország nincs abban a helyzetben, hogy ingyen újabb fegyvereket biztosítson az ukránoknak. A vezérkari főnök azt közölte, hogy – szemben a kormány álláspontjával – ő a fegyverszállítmányok, konkrétan a repülőgépek átadása mellett van.

Kínában eljárás indult két négycsillagos tábornok ellen. A minimum, hogy eltávolítják őket a hatalom legbelsőbb köréből, ahova eddig tartoztak. A vád a szokásos. Korrupció, minősített anyagok kiszivárogtatása. A kínai belpolitikai hatalmi harc újabb állomására érkeztünk. A Kínai Kommunista Párt stabilan kézben tartja a hatalmat. 2023 óta több mint húsz katonai vezetőt váltottak le.

Kína kiemelt gazdasági kapcsolatokra törekszik Kanadával. Kanada próbálja ellensúlyozni a felé irányuló amerikai nyomást, miközben Washington figyelmeztette Ottawát, hogy egy túl sikeres kínai nyitás nem csupán a kétoldalú kapcsolatokra lenne negatív hatással, de veszélyeztetné Kanada helyét és szerepét a háromoldalú USA–Mexikó–Kanada megállapodásokban is.

Az amerikai–kanadai feszültség újabb állomása, hogy Ottawa ellenzi az Észak-Amerikát védő Aranykupola rakétaelhárító rendszer grönlandi építését is. A grönlandi kérdésben megmaradt a két észak-amerikai állam szembenállása.

A NATO főtitkára eddig sikeresen tudott közvetíteni az USA és Dánia között, de a két fél szembenállása a sziget jövőjének kérdéséről nem változott. Mark Rutte kijelentette, hogy vagy megmarad a NATO-ban az USA kiemelt helye és szerepe, vagy a tagállamoknak a GDP most megnövelt öt százalékáról tíz százalékára kell emelniük az egyes nemzetek katonai kiadásait. Jelenleg Amerika adja a NATO összes katonai kiadásának közel hetven százalékát.
A francia kormány az elmúlt héten több érdekes lépést is tett. Bejelentette, hogy felülvizsgálja biztonságpolitikai elképzeléseit az orosz–ukrán háborúról, ha a tárgyalások Abu-Dzabiban sikeresen zárulnak. Ennek következményeit, hogy ez hogyan hatna Európára, főleg a német és brit elképzelésekre, még nem lehet tudni.

Az Európai Unió és India között a csaknem húsz évig tartó tárgyalások sikeresen zárultak le. Senki sem mondta ki, de nyilván komoly szerepet játszott benne az USA-val folytatott vámháború kérdése is. A megállapodás kétmilliárd embert, a Föld lakosságának közel egynegyedét érinti. A kétmilliárd egynegyede az unió lakossága. A megállapodástól mindkét fél azt várja, hogy tíz éven belül megduplázódik a forgalom. A vitatott kulcskérdésekben kompromisszum született. Nem sikerült megállapodást kötni a marhahúsra, a cukorra, a rizsre, a baromfira, a tejporra, a mézre, a banánra és a búzára sem. Ugyanakkor évi 250 ezer autóig Európa szabadon szállíthat gépkocsikat az ázsiai térségbe. A bor vámját 150 százalékról húszra szállítják le.

Német részről két érdekesség történt. Merz kancellár a német parlamentben, a Bundestagban ismertette külpolitikai programját. Ebben élesen kritizálta Trump elnököt, ami nem mindennapos a kétoldalú kapcsolatokban. Kifejtette, hogy jelenleg a nemzetközi kapcsolatokban az erő nyelvét használják, és az Európai Uniónak is erre kellene felkészülnie. Elítélte az amerikai elnök Afganisztánnal kapcsolatos kijelentéseit, hogy az amerikai csapatokon kívül nem voltak harcoló alakulatok. Szintén elítélte az USA vámpolitikáját, amely a külpolitika eszközévé vált, és kiállt Dánia mellett a grönlandi kérdésben.

A másik érdekesség Manfred Weber színrelépése volt. Weber 1972-ben született nyugatnémet területen. 2003-ban ő volt a legfiatalabb bajor parlamenti képviselő. 2014 és 2019 között az Európai Néppárt legfiatalabb frakcióvezetője, 2022-től a pártcsalád elnöke. 2025-ben választották meg újra elnökké, Jean-Claude Juncker­nek lett az utóda. Most Weber azt javasolta, hogy a legközelebbi európai parlamenti választás után, 2029-ben vonják össze az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnökeinek funkcióját egy posztba. Így lehetne egy hangon beszélni és ellensúlyozni az amerikai elnököt. (2029 januárjától már nem Trump lesz az elnök.) 

Weber jelezte, hogy indulna ezért a pozícióért. Érdemes megemlíteni, hogy ez a két pozíció semmiféle problémát nem jelentett eddig. 

Szintén javasolta, hogy a kül- és a biztonságpolitika fő kérdéseiben ne az egyhangúság elve, hanem a minősített többség dönthessen. Ez ugyan ellentétes az Európai Unió alaprendelkezéseivel, de úgy tűnik, ez senkit sem érdekel. Weber 2029-től mint egyszemélyi vezető teljhatalmat követel. 

Nyilván úgy számol, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a néppárt, kiegyezve a két másik pártcsaláddal, el tudja érni céljait.

Kaja Kallasszal, az EU kül- és biztonságpolitikai főtárgyalójával senki sem számol. Sem Washingtonban, sem Moszkvában nem hajlandók őt fogadni. Izrael visszakapta a 2023. októberi háború utolsó zsidó halottját. Csaknem két és fél év telt el. Ettől kezdve elkezdődhet a gázai békefolyamat második szakasza.

A térség jövőjéről az arab, amerikai és izraeli elképzelések köszönőviszonyban sincsenek. Az amerikai elképzelések szerint török és katari csapatok is részt vennének Gáza irányításában, ellenőrzésében, Izrael ezeket az erőket nem fogadja el. Legalább ilyen komoly vitatéma a gázai külső határok ellenőrzése is. Izrael ezt fenn akarja tartani saját maga részére.

A válságok folytatódtak. Megoldás az orosz–ukrán háború kivételével nem látszik.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

