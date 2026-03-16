Fenyegetés Orbán Viktor ellen, olajválság és közel-keleti eszkaláció

A Barátság kőolajvezeték körüli vita újabb fordulatot vett, Európában pedig egyre több vezető kérdőjelezi meg Brüsszel döntéseit. Orbán Viktort és családját halálosan megfenyegették az ukránok, de ez az európai parlamenti képviselőket hidegen hagyta. A Közel-Keleten tovább éleződik a helyzet, egyre intenzívebbek a légicsapások, a Hormuzi-szoros lezárása pedig a világgazdaságot is fenyegeti. Találgatások indultak el Irán legfelsőbb vezetőjének haláláról is. A héten a francia választások és egy párizsi baloldali botrány mellett több olyan fejlemény is történt, amely tovább élezte a feszültségeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 1:03
A Közel-Keleten tovább éleződik a helyzet Forrás: AFP
A Barátság kőolajvezeték ügye újabb fordulatot vett: magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába. Egy volt ukrán titkosszolgálati tiszt nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját. A Magyar Nemzet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének idején európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, hogy mit gondolnak az esetről. Közben a Közel-Keleten tovább nőtt a feszültség: iráni kazettás bombák csapódtak be Izraelben, támadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét, az olajár pedig meredeken emelkedni kezdett. Többen attól tartanak, hogy Európát újabb migrációs hullám fenyegetheti. Egyre több uniós vezető bírálja Ursula von der Leyent, Franciaországban választásokat tartanak, Varsóban pedig Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának.

A Közel-Keleten tovább éleződik a helyzet, találgatások indultak el Irán legfelsőbb vezetőjének haláláról is
Barátság kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. 

Kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, hogy nem tudott a látogatásról. Az ukrán fél továbbra sem adott egyértelmű magyarázatot az olajszállítás leállítására. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára vezetésével kedden reggel szakértői küldöttség indult Ukrajnába, hogy felmérje a Barátság kőolajvezeték állapotát. 

Fico: Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Tizenhét ország képviselője volt kíváncsi Magyarország álláspontjára

Tizenhét ország képviselője volt kíváncsi Magyarország álláspontjára a Barátság kőolajvezeték ügyében. Czepek Gábor Kijevből jelentkezett be egy videóval a közösségi oldalán, amelyben az energetikai tárgyalások aktuális állásáról számolt be. Az egyeztetések során az Európai Bizottság képviselőivel is tárgyaltak, amelyet hasznos megbeszélésnek nevezett.

– mondta. Czepek Gábor szerint a kérdésben az Európai Bizottság is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg: Brüsszelben a bizottság szóvivője világossá tette, a testület azt várja Kijevtől, hogy hozzanak létre egy tényfeltáró bizottságot az ügy tisztázására.

– fogalmazott. Elérte a célját a magyar delegáció ukrajnai látogatása, hiszen kénytelen volt megszólalni az ukrán rendszer-üzemeltető vállalat – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a szombati tájékoztató, amit a nagyköveteknek tartottak, „egy újabb lebukás az ukránoknak, újabb bizonyossága annak, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket”. 

A biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik

Sajnos a biztonsági helyzet a Közel-Keleten tovább romlik, az iráni csapások veszélyeztetik az Arab-öböl szinte egész térségét – közölte Szijjártó Péter. Mint mondta,  „ezért a szövetségeseinkkel egyetértve úgy döntöttünk, hogy a katonáink hazatérnek, és mivel a térségben így gyakorlatilag a magyar jelenlét megszűnik, úgy láttuk, hogy az a biztosabb, hogyha az erbíli főkonzulátusunk személyzete is részben hazatér”. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.

Iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén

Újabb kölcsönös rakéta- és dróntámadások voltak Izrael és Irán, valamint Izrael és az Irán-barát Hezbollah libanoni síita szervezet között hétfő reggel. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint 

iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén.

Hatalmas migrációs hullám fenyegeti Európát

A Közel-Keleten zajló háború újabb menekülthullámot indíthat el, és egy friss kutatás szerint ennek egyik fő célországa Németország lehet. 

Egy új tanulmány arra figyelmeztet: ha az iráni konfliktus tovább eszkalálódik, a migránsok elsősorban azokba az országokba indulhatnak, ahol már most is jelentős diaszpóraközösségek élnek.

Von der Leyen főparancsnoknak képzeli magát

Már a Politico is arról ír, hogy egyre több uniós vezetőnek kezd elege lenni abból, hogy Ursula von der Leyen túllép saját hatáskörén, és az uniós állam- és kormányfők helyett az EU fő külügyi irányadójának gondolja magát – hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál államtitkár. A Politico uniós döntéshozókra, diplomatákra hivatkozva többek között 

  • az iráni helyzet kezelését
  • Ukrajna gyorsított felvételét és 
  • a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanáccsal kapcsolatos álláspontját és fellépését tartja elfogadhatatlannak. Úgy gondolják, hogy Von der Leyen túllépi hatáskörét, amikor ezekben a kérdésekben nyilvánul meg. 
Az EU jogi és intézményi nyomása aláássa a tagállamok szuverenitását
Strasbourgban kemény kérdések hangzottak el

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban bírálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési terveit. A közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt, hogy szerinte az unió felrúgja a korábbi bővítési elveket, miközben több alapvető kérdés – például a költségvetési hatások vagy a gazdák helyzete – tisztázatlan maradt.

Orbán Viktor családja a célkeresztben

Hrihorij Omelcsenko , az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tisztje és volt parlamenti képviselő nyílt fenyegetést intézett Orbán Viktor miniszterelnök és családja felé. Egy interjúban arról beszélt, hogy tudják, hol él a kormányfő, hol tartózkodik éjszakánként, merre mozog és kikkel találkozik. A Karma nevű szervezetet említve kijelentette, hogy a csoportnak nincs szüksége a miniszterelnök pontos címére, mert már ismerik. Omelcsenko elmondta, hogy Orbán Viktornak el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és a hat unokáján. 

Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik

– írta a közösségi oldalán a kormányfő. Orbán Viktor szerint a fenyegetést komolyan kell venni, de nem szabad engedni neki vagy megijedni tőle. Kiemelte, hogy Magyarország meg tudja védeni saját magát. A történtek komoly diplomáciai visszhangot váltottak ki, mivel a politikai konfliktusokban ritkán fordul elő, hogy egy kormányfő hozzátartozói kerüljenek célkeresztbe.

Brüsszel hallgat

A Magyar Nemzet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének idején európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, hogy mit gondolnak az esetről.

Számomra a legfontosabb kérdés az orosz támadás Ukrajna ellen. Egyrészt azt kell mondanunk, hogy Zelenszkij elnöknek tisztelnie kell a többi európai vezetőt, még olyanokat is, mint Orbán, akik mindig kritizálják az Európai Uniót. Másrészt viszont megerősítettük szilárd szándékunkat, hogy minden módon támogatjuk Ukrajnát az orosz támadás ellen

– mondta Dario Nardella Európai parlamenti képviselő (S&D). A Tisza Párt brüsszeli főnöke sem ítélte el Zelenszkij fenyegetését.

Súlyos számok a frontról: ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti

A kárpátaljai magyarság helyzete az elmúlt években drámaian romlott – erről beszélt Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szólt a háború következményeiről, valamint arról is, hogy a magyar–ukrán viszony egyre feszültebbé válik. 

Információi szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be, az elhunytak száma körülbelül száz lehet.

A beszélgetésben szóba kerültek a katonai veszteségek is. Pontos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel egyik harcoló fél sem közöl részletes statisztikákat a besorozottakról és a fronton elesettekről. 

Robbanások rázták meg a Közel-Keletet – a kőolaj ára elszabadult

Több környező országot támadott Irán a csütörtökre virradó éjszaka. 

Irak partjainál eltalált két olajszállító hajót, aminek következtében legalább egy ember meghalt. 

A vízi utak biztonságával kapcsolatban felerősödött aggodalmak miatt a kőolaj ára száz dollár fölé szökött. A magyar kormány védett üzemanyagárakkal és adócsökkentéssel garantálja a családok biztonságát.

Meghalhatott Irán új legfelsőbb vezetője? 

Elkezdődtek a találgatások, miután Donald Trump azt közölte, hogy akár meg is halhatott Irán új legfelsőbb vezetője. Az iráni külügyminiszter vasárnapi közlése szerint azonban 

Modzstaba Hamenei jó egészségnek örvend és irányítja az országot.

Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét Bagdadban

Rakéta csapódott be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségének területén, miközben Washington további tengerészgyalogosokat és hadihajókat készül a Közel-Keletre vezényelni. A támadás azután történt, hogy az Egyesült Államok csapást mért Irán egyik kulcsfontosságú olajexportközpontjára, a Kharg-szigetre.

Haditengerészeti együttműködést kezdeményez Donald Trump

Az amerikai elnök szombaton nemzetközi haditengerészeti együttműködést helyezett kilátásba a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a Truth Social internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az amerikai külügyminisztérium azt is közölte, hogy az Egyesült Államok tízmillió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Franciaország választ

Megkezdődött Franciaországban vasárnap a helyhatósági választások első fordulója, amelynek kimenetele bizonytalan, és amely tesztértékű lehet egy évvel a 2027-es elnökválasztás előtt.

Botrányba keveredett a baloldal a párizsi polgármester-választás előtt

Kiderült, hogy a város baloldali vezetése nem reagált megfelelően az állami intézményekben felmerült gyermekbántalmazási vádakra. 

Egy alkalmazott ellen több per is indult kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt, de a korábbi panaszok ellenére sem függesztették fel, inkább másik intézménybe helyezték. 

A jobboldali jelölt, Rachida Dati szerint a baloldali városvezetés évekkel korábban figyelmeztetést kapott az ügyben, mégsem lépett. 

Lavrov Moszkvában tárgyalt Grossival az iráni atomprogramról

Az iráni nukleáris létesítményekről és a zaporizzsjai atomerőműről tárgyalt az orosz külügyminiszter és a NAÜ főigazgatója. Lavrov a tárgyalásokon fontosnak nevezte, hogy a NAÜ az eredetileg kitűzött feladataira összpontosítson.

Ukrán dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét

Ukrán dróntámadás érte az orosz gázszállítás egyik kulcsfontosságú létesítményét Dél-Oroszországban – közölte a Gazprom. A vállalat szerint az akció célpontja a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomás volt, amely a Török Áramlat gázvezeték kiindulópontját jelenti. Szijjártó Péter szerint ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal.

Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának

A lengyel elnök megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. Döntéséről Karol Nawrocki a több tévécsatornán és a közösségi médiában közvetített nyilatkozatában tájékoztatta csütörtök este a közvéleményt. Nawrocki egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. 

Borítókép: Füst száll fel Teheránban a 2026. március 13-án végrehajtott légitámadások után (Fotó: AFP)

