Fenyegetés Orbán Viktor ellen, olajválság és közel-keleti eszkaláció

A Barátság kőolajvezeték ügye újabb fordulatot vett: magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába. Egy volt ukrán titkosszolgálati tiszt nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját. A Magyar Nemzet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének idején európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, hogy mit gondolnak az esetről. Közben a Közel-Keleten tovább nőtt a feszültség: iráni kazettás bombák csapódtak be Izraelben, támadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét, az olajár pedig meredeken emelkedni kezdett. Többen attól tartanak, hogy Európát újabb migrációs hullám fenyegetheti. Egyre több uniós vezető bírálja Ursula von der Leyent, Franciaországban választásokat tartanak, Varsóban pedig Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának.

A Közel-Keleten tovább éleződik a helyzet, találgatások kezdődtek Irán legfelsőbb vezetőjének haláláról is Fotó: AFP

Barátság kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ám ez a magyarázat időközben összeomlott.

Kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, hogy nem tudott a látogatásról. Az ukrán fél továbbra sem adott egyértelmű magyarázatot az olajszállítás leállítására. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára vezetésével kedden reggel szakértői küldöttség indult Ukrajnába, hogy felmérje a Barátság kőolajvezeték állapotát.