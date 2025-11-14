véleményOrbán Viktorbaloldal

Orbán Viktor: Egymillióan már nemet mondtunk a brüsszeli ámokfutásra! + videó

Brüsszel és a hazai baloldal elvennék mindazt, amit az utóbbi években a magyar kormány a családokért tett. A miniszterelnök mindenkit arra bíztat, hogy ha nem ért egyet a brüszeli tervekkel, akkor november 30-ig mondja el véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 16:22
Mérföldkő – így jellemezte Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában, hogy már egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt. Hozzátette: Magyarország egy sorsdöntő pillanatban van, Brüsszel kiterítette a kártyáit, a bürokraták letettek az asztalra egy háborús tervet, amely veszélybe sodorna mindent, amit az elmúlt években elért a magyar kormány. A családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, és az édesanyák adómentességét is.

A brüsszeli tervekkel párhuzamosan a magyar politikában is megjelentek olyan tervek, hangok, szakértők, amelyek végrehajtanák, amit Brüsszelből kérnek. Megadóztatnák a nyugdíjakat, meg akarják emelni a személyi-jövedelemadót, sőt megszüntetnék a rezsicsökkentést. Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről

 – mondta Orbán Viktor. A kormányfő mindenkit arra bíztat, hogy ha még nem tette, csatlakozzon és mondja el a véleményét a nemzeti konzultációval november 30-ig.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

