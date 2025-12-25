öngyilkosságtemetőszentestekarácsonyTEK

Öngyilkosságot akadályoztak meg szenteste a rendőrök egy rácalmási temetőben

Szenteste előestéjén sikerült megelőzni egy tragédiát Fejér vármegyében. A rendőrök egy rácalmási temetőben léptek közbe, amikor egy férfi lőfegyverrel készült öngyilkosságra. A gyors és összehangolt fellépésnek köszönhetően senki sem sérült meg.

Munkatársunktól
2025. 12. 25. 17:38
Súlyos tragédiát sikerült elhárítaniuk a Fejér vármegyei rendőröknek szenteste, amikor bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi fegyverrel jelent meg a rácalmási temetőben. A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak, ahol kiderült: az 54 éves férfi öngyilkosságra készült – írta az Origo.

Az öngyilkosság csak a hatóságok lélekjelenlétének köszönhetően hiúsult meg
Fotó: Pixabay

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi legálisan tartott lőfegyvert vitt magával, a helyzet pedig rendkívül veszélyesnek bizonyult. A járőrök a protokollnak megfelelően biztosították a környéket, majd a kockázatok miatt a Terrorelhárítási Központ egységeit is bevonták az intézkedésbe.

Öngyilkosság kísérlete szenteste

A feszült percek után a hatóságoknak sikerült lefegyverezniük a férfit, mielőtt végzetes lépésre szánta volna el magát. Az öngyilkosság így végül nem következett be, az érintettet sértetlenül adták át az egészségügyi ellátást végző szakembereknek.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, jelenleg is igyekeznek feltárni, mi vezethetett ahhoz, hogy a férfi ilyen súlyos döntésre jutott. A hatóságok hangsúlyozzák: a gyors bejelentés és az összehangolt rendőri fellépés kulcsszerepet játszott abban, hogy sikerült megakadályozni a szentesti öngyilkosságot.

A hónap elején egy középiskolás fiú követett el öngyilkosságot, édesanyja nyilatkozott is a történtek részleteiről.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelkielsősegély-számot! Amennyiben ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik áldozatsegítő központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

