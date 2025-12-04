Öngyilkosságot követett el a Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikumának tizedik osztályos tanulója – írja a Boon.
Leugrott az erkélyről egy tizedikes fiú, megszólalt az édesanyja
Tragédia.
Közösségi oldalán az intézmény azt írta,
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, szeretteinek és barátainak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében.
A portál információi szerint egyelőre senki nem tudja, hogy a fiatalember miért döntött az öngyilkosság mellett, azonban az ügyben megszólalt a fiú édesanyja a közösségi oldalán. Azt írta,
…én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem.
További Belföld híreink
A tragikus ügy részleteit a Boon cikkében olvashatja.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
