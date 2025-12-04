erkélykrízishelyzetöngyilkosságrészvét

Leugrott az erkélyről egy tizedikes fiú, megszólalt az édesanyja

Tragédia.

Magyar Nemzet
Forrás: Boon
illusztráció Forrás: Pexels
Öngyilkosságot követett el a Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikumának tizedik osztályos tanulója – írja a Boon. 

Közösségi oldalán az intézmény azt írta,

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, szeretteinek és barátainak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében.

A portál információi szerint egyelőre senki nem tudja, hogy a fiatalember miért döntött az öngyilkosság mellett, azonban az ügyben megszólalt a fiú édesanyja a közösségi oldalán. Azt írta,

…én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem.

 

A tragikus ügy részleteit a Boon cikkében olvashatja. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

