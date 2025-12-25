Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üzent Zelenszkijnek karácsony alkalmából. Instagram-oldalán közzétett üzenetében a lelassulás, az összetartozás és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: a karácsony ritka alkalmat kínál arra, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra, lélegzetet vegyenek, és emlékezzenek arra, ami valóban fontos az életben.
Von der Leyen karácsonykor is csak Zelenszkijre gondol + fotó
Az Európai Bizottság elnöke karácsony alkalmából közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. A képen egy karácsonyfa van, amihez Von der Leyen azt írta, hogy sokat gondol ukrán barátaira, és virágzó jövőt kívánt nekik az Európai Unión belül.
Von der Leyen kiemelte a barátok, a választott család és mindazok szerepét, akik értelmet adnak a mindennapoknak. Bejegyzésében hangsúlyozta: a karácsony nem mindenki számára örömteli időszak, sokaknak kifejezetten nehézségekkel terhelt. Az Európai Bizottság elnöke külön is megemlékezett azokról, akik magányt, gyászt, betegséget vagy veszteséget élnek át az ünnepek idején. Köszönetet mondott azoknak, akik kórházakban, menhelyeken és otthonokban gondoskodnak a rászorulókról, hangsúlyozva, hogy ők testesítik meg leginkább a karácsony által képviselt értékeket, a szolidaritást és az együttérzést. Megfogalmazása szerint ezek az értékek adják az ünnep valódi lényegét.
Üzenetében külön kitért Ukrajnára is
Mint írta, az ünnepek idején sokat gondol ukrán barátaikra, és reményét fejezte ki, hogy a következő év végre igazságos és tartós békét hoz, valamint biztonságos és virágzó jövőt az Európai Unión belül.
A közlemény végén a bizottsági elnök mindenkinek boldog karácsonyt kívánt.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
