Von der Leyen karácsonykor is csak Zelenszkijre gondol + fotó

Von der Leyen kiemelte a barátok, a választott család és mindazok szerepét, akik értelmet adnak a mindennapoknak. Bejegyzésében hangsúlyozta: a karácsony nem mindenki számára örömteli időszak, sokaknak kifejezetten nehézségekkel terhelt. Az Európai Bizottság elnöke külön is megemlékezett azokról, akik magányt, gyászt, betegséget vagy veszteséget élnek át az ünnepek idején. Köszönetet mondott azoknak, akik kórházakban, menhelyeken és otthonokban gondoskodnak a rászorulókról, hangsúlyozva, hogy ők testesítik meg leginkább a karácsony által képviselt értékeket, a szolidaritást és az együttérzést. Megfogalmazása szerint ezek az értékek adják az ünnep valódi lényegét.

Üzenetében külön kitért Ukrajnára is

Mint írta, az ünnepek idején sokat gondol ukrán barátaikra, és reményét fejezte ki, hogy a következő év végre igazságos és tartós békét hoz, valamint biztonságos és virágzó jövőt az Európai Unión belül.

A közlemény végén a bizottsági elnök mindenkinek boldog karácsonyt kívánt.