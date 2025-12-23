Zelenszkij csak kapkodja a fejét: közel a vég

A kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt vezetője úgy fogalmazott: lényegét tekintve a lőszerbeszerzési kezdeményezés jó dolog volt, felmerül azonban a kérdés, hogy abban korrupciótól, illetve hivatali visszaélésektől mentesen zajlott-e minden? Babis már a választási kampány során is bírálta a projektet.

Andrej Babis cseh kormányfő (Fotó: AFP)

Tomio Okamura, a cseh képviselőház új elnöke hétfőn arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium utasítást kapott: készítse elő a megfelelő iratokat a kezdeményezésből való kilépéshez. Okamura már december elején újságírók előtt megerősítette:

Az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom azt szorgalmazza, hogy fejeződjék be bármiféle cseh pénzek küldése Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.

Csehországban az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO, az SPD, valamint az Autósok pártja alkotja. Hivatalos adatok szerint a kezdeményezés keretében eddig összesen mintegy 4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának.