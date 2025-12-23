zelenszkijukrajnaorosz-ukrán háborúcseh

Zelenszkij csak kapkodja a fejét: közel a vég

A cseh kormány az elődje által Ukrajna számára indított lőszerbeszerzési projekt felülvizsgálatát tervezi, e célból január 7-én összeül az ország nemzetbiztonsági tanácsa. Ezt jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában a kabinet ülését követően.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 23. 6:18
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt vezetője úgy fogalmazott: lényegét tekintve a lőszerbeszerzési kezdeményezés jó dolog volt, felmerül azonban a kérdés, hogy abban korrupciótól, illetve hivatali visszaélésektől mentesen zajlott-e minden? Babis már a választási kampány során is bírálta a projektet.

 

Andrej Babis cseh kormányfő (Fotó: AFP)
Andrej Babis cseh kormányfő (Fotó: AFP)

Tomio Okamura, a cseh képviselőház új elnöke hétfőn arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium utasítást kapott: készítse elő a megfelelő iratokat a kezdeményezésből való kilépéshez. Okamura már december elején újságírók előtt megerősítette: 

Az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom azt szorgalmazza, hogy fejeződjék be bármiféle cseh pénzek küldése Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.

Csehországban az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO, az SPD, valamint az Autósok pártja alkotja. Hivatalos adatok szerint a kezdeményezés keretében eddig összesen mintegy 4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának. 

A lőszerek harmadik államokból származnak, a projekt legnagyobb pénzügyi támogatói pedig Németország, Hollandia és Dánia.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusban Prágában tett látogatása során köszönetét fejezte ki az általa hatékonynak mondott lőszerbeszerzési kezdeményezésért, tekintettel Ukrajna tartósan magas tüzérségilőszer-igényére.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
 

