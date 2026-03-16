Kallas üzenete: Most dőlhet el Ukrajna sorsa

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően Kallas fontosnak nevezte, hogy a Közel-Keletre irányuló figyelem ne terelje el a figyelmet Ukrajnáról, ugyanis – mint kiemelte – minden, ami a Közel-Keleten történik, Ukrajnát is érinti. A Hormuzi-szoros lezárása Oroszországnak kedvez, hogy tovább finanszírozza az ukrajnai háborút.

Érdekünkben áll, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, ezért megvitatjuk, hogy mit tehetünk európai oldalról ennek érdekében

– mondta újságíróknak nyilatkozva az uniós diplomácia vezetője. Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a Hormuzi-szoros esetében is lehetséges-e az, mint a Fekete-tenger esettében, amikor a gabona kijuttatása volt kérdés Ukrajnából. A Hormuzi-szoros lezárása nagyon veszélyes az olaj- és gázellátásra, de a műtrágya szállítása is problémákba ütközik. Ha a szoros lezárva marad, és idén kevés lesz a műtrágya, az jövőre élelmiszerhiányt eredményez – figyelmeztetett.