Csillagászati profitot realizáltak az olajcégek az iráni háború kitörése óta

A nagy olajmultik részvényei történelmi csúcsokat ostromolnak, mióta kitört az iráni háború, ami példátlan áremelkedést indított el a globális olaj- és gázpiacokon. A tőzsdén jegyzett hat nyugati óriási olajcég együttes piaci értéke több mint 130 milliárd dollárral nőtt két hét alatt. A háború által okozott ársokk rekord tőzsdei értékeléseket eredményezett a londoni tőzsdén jegyzett Shell, valamint az amerikai ExxonMobil és Chevron számára is – írja a Világgazdaság.

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lökte a globális olajárakat. Fotó: AFP

Óriási extraprofitra tettek szert az olajóriások

A piaci sokk várhatóan több milliárd dolláros extra nyereséget hoz majd az iparágnak, még akkor is, ha a Közel-Keleten egyes létesítményeket közvetlenül érint a konfliktus. A Rystad Energy tanácsadó cég szerint az amerikai olajvállalatok összesen 63,4 milliárd dolláros bevételnövekedésre számíthatnak. A Goldman Sachs elemzői külön becslésben azt jósolták, hogy a BP és a Shell együtt mintegy ötmilliárd fontnyi extraprofitot érhet el. A Shell értéke pénteken történelmi csúcsra, 190 milliárd fontra emelkedett a londoni tőzsdén, ami mintegy 12 százalékos növekedés február 27-e óta.

Az árak meredek emelkedése még azt a hatást is ellensúlyozta, hogy Katar legnagyobb cseppfolyósföldgáz-üzemében leállt a termelés, ami miatt a Shell vis maiorra hivatkozva felfüggesztette az onnan származó szállításokat egyes ügyfeleinek.

Kilőttek az olajrészvények

Az Exxon és a Chevron részvényei az iráni háború kezdete óta eltelt két hétben több mint öt, illetve hét százalékkal emelkedtek. Az Exxon piaci értéke 630 milliárd dollárra, a Chevroné pedig közel 390 milliárd dollárra nőtt.

A brit BP, a francia TotalEnergies, valamint az olasz állam részben tulajdonában álló ENI szintén jelentős részvényár-emelkedést könyvelhetett el az elmúlt két hétben, bár eddigi történelmi csúcsaikat még nem érték el. A BP részvényei február vége óta több mint 12 százalékkal emelkedtek, ami 82 milliárd fontos piaci értéket jelent. A TotalEnergies mintegy tízszázalékos növekedést ért el, 176 milliárd euróra (151 milliárd fontra), az ENI értéke körülbelül 13 százalékkal, 67 milliárd euróra nőtt.

A norvég Equinor is nagyot szakít a válságon

A globális energiapiaci áremelkedés egyik legnagyobb pénzügyi nyertese a norvég állami olajvállalat, az Equinor, amelynek részvényeinek egyharmada a tőzsdén forog. A cég Európa legnagyobb gázszállítója, és nincs termelési eszköze a Közel-Keleten.