Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Ezúttal Ruszin-Szendi Romulusz ellentmondásos nyilatkozatai kapcsán nyert lapunk egy újabb pert.

2026. 03. 16. 12:05
Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy (Forrás: YouTube)
A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította. A párt keresetében olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni a szerkesztőséget, amely szerint a szerkesztőségünk valótlanul állította, hogy a Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar katonákat harcolni és meghalni. 

20250524 Nagyvárad Lezárult Magyar Péter a Tisza Párt elnökének 10 napos zarándokútja, amely május 14-én indult a budapesti Szent István Bazilika elől, és május 24-én ért véget a romániai Nagyváradon. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Havran Zoltán

A Fővárosi Törvényszék első fokon helyt adott a keresetnek, majd a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon azonban megváltoztatta az ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította. A másodfokú bíróság indokolása szerint az írás egésze Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésének ismertetése, az írás pedig a poszt tartalmát szöveghűen ismerteti.

A kifogásolt közlés olyan, a rendelkezésre álló információk szerint levont következtetés, amelyről a kommunikációs igazgató Facebook-bejegyzésében foglaltakat szó szerint idézve tájékoztatta a nyilvánosságot az alperes.

A Facebook-bejegyzés a felperes politikusának az ukrajnai katonai szerepvállalással kapcsolatos nyilatkozatait mutatja be, azt állítva, hogy azok ellentmondásosak. A poszt és a cikk tényekből levont következtetést tartalmaz. A cikk politikai véleményt ismertet, a vélemény tartalmi helytállósága, megalapozottsága pedig sajtó-helyreigazítási perben érdemben nem vizsgálható. A nyilatkozó személy, Menczer Tamás politikus úgy ítélte meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz podcastban tett nyilatkozata a politikai ellenzék Ukrajna vonatkozásában tanúsítandó lehetséges magatartására utal. A vélemény a logika szabályaival nem ellentétes, annak helyességéről pedig a bíróság nem foglalhat állást.

A Tisza Pártnak a másodfokú ítélettel szemben lehetősége van felülvizsgálati eljárást kezdeményezni a Kúrián.

Nem ez az első eset, hogy lapunk pert nyert a Tisza Párttal szemben. Korábban a Tisza Párt az Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna címmel megjelent cikkünk miatt indított sajtópert. A cikk tárgya az augusztusban kiszivárgott, másfél oldalas szja-dokumentum volt.

A Tisza Párt a keresetében olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni a szerkesztőséget, amely szerint a cikk állításával ellentétben nem létezik személyijövedelemadó-emelést előirányzó pártdokumentum a Tisza Pártnál. A párt szerint a cikk azt a hamis látszatot keltette, mintha a Tisza progresszív jövedelemadó bevezetését tervezné és szja-emelésre készülne.

A Fővárosi Törvényszék első fokon helyt adott a keresetnek. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon azonban megváltoztatta az ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította – hasonlóan a Ripost ügyéhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
