Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította. A párt keresetében olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni a szerkesztőséget, amely szerint a szerkesztőségünk valótlanul állította, hogy a Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar katonákat harcolni és meghalni.

A Fővárosi Törvényszék első fokon helyt adott a keresetnek, majd a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon azonban megváltoztatta az ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította. A másodfokú bíróság indokolása szerint az írás egésze Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésének ismertetése, az írás pedig a poszt tartalmát szöveghűen ismerteti.

A kifogásolt közlés olyan, a rendelkezésre álló információk szerint levont következtetés, amelyről a kommunikációs igazgató Facebook-bejegyzésében foglaltakat szó szerint idézve tájékoztatta a nyilvánosságot az alperes.

A Facebook-bejegyzés a felperes politikusának az ukrajnai katonai szerepvállalással kapcsolatos nyilatkozatait mutatja be, azt állítva, hogy azok ellentmondásosak. A poszt és a cikk tényekből levont következtetést tartalmaz. A cikk politikai véleményt ismertet, a vélemény tartalmi helytállósága, megalapozottsága pedig sajtó-helyreigazítási perben érdemben nem vizsgálható. A nyilatkozó személy, Menczer Tamás politikus úgy ítélte meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz podcastban tett nyilatkozata a politikai ellenzék Ukrajna vonatkozásában tanúsítandó lehetséges magatartására utal. A vélemény a logika szabályaival nem ellentétes, annak helyességéről pedig a bíróság nem foglalhat állást.

A Tisza Pártnak a másodfokú ítélettel szemben lehetősége van felülvizsgálati eljárást kezdeményezni a Kúrián.