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Tollhegyen

Magyar Péter erkélyjelenete: muszájkabát viselete ajánlott!

A hatalomszerzésbe belebetegedettek históriái filmsorozat-rendezőért kiáltanak.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
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Magyar Péterputnokmarosán buci 2026. 06. 08. 4:59
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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Bogár László
idezojelekföld

Virtuális lincselés

Bogár László avatarja

Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu