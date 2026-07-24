Meghalt „Japán Ahmed”, a világ egyik legkülönösebb terroristája

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Japán volt, a palesztin ügyért ölt, zsidó is akart lenni, végül Libanonban hunyt el.

Magyar Nemzet
2026. 07. 24. 8:24
Fotó: JOSEPH EID Forrás: AFP
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Kozo Okamoto (C) -- the only surviving member of the three-man "Japanese Red Army" (JRA) commando unit that killed 26 people in an attack on Israel's Lod airport on May 30, 1972 -- is assisted as he lays a wreath of flowers on a memorial dedicated to the others who carried out the Lod attack during a ceremony organised by Palestinian militants to mark its 50th anniversary, in Lebanon's capital Beirut on May 30, 2022. Palestinian militants in Beirut on May 30 marked the 50th anniversary of a deadly attack carried out by members of the Japanese Red Army at Israel's Lod airport. Kozo Okamoto, the only surviving member of the three-man commando that killed 26 people (including 17 Christian pilgrims from Puerto Rico) on May 30, 1972, made a rare appearance at the ceremony. The attack was planned by the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), which has commemorated it every year for a half a century. (Photo by JOSEPH EID / AFP)
Okamoto Kozo (középen) 2022-ben a bejrúti temetőben. Fotó: JOSEPH EID / AFP

  Borítókép: Okamoto Kozo (Fotó: AFP) 

 

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