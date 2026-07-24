Megcsípte Zelenszkijt a kartonforradalom, Amerikában vigasztalódna

A kiszo.net azt írja: a Rating Group közvélemény-kutatása szerint jelenleg továbbra is Valerij Zaluzsnij ex-főparancsnokban bíznak a leginkább az ukránok, az ő népszerűségi indexe 70 százalékos. Zaluzsnijt Mihajlo Fedorov követi 65 százalékkal.

A volt védelmi miniszternek ezek szerint nagyon jót tett a menesztése, a szimpátiatüntetések hatására egy hét leforgása alatt 35-ről 65 százalékosra nőtt a támogatottsága. Kirilo Budanov korábbi hírszerzési főnök, az elnöki iroda jelenlegi vezetője pedig 62 százalékon áll az említett kutatás szerint. Zelenszkij népszerűségi mutatója 59 százalékra csökkent.

Zelenszkij szerint egyébként újabb háromoldalú tárgyalásokra kellene sort keríteni Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között még az ősz előtt – írja az Ukrinform nyomán a Kárpátinfo.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Tobias Schwarz /AFP)