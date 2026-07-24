Megcsípte Zelenszkijt a kartonforradalom, Amerikában vigasztalódna

Álítólagosan nem hivatalos német-orosz egyeztetések is zajlanak, sőt az amerikai-orosz tárgyalások is felélénkültek, Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában tárgyalt orosz kollégájával, Szergej Lavrovval.
Zelenszkij a negyedik helyen
Mindeközben megcsappant Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága, akinek népszerűségét megviselte a „kartonforradalom”, az egy hete tartó tüntetéshullám Kijevben és más városokban is. Ezek a népszerű védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése miatt robbantak ki , és azóta elsodorták Olekszandr Szirszkijt, a hadsereg főparancsnokát is. Ez utóbbi lépés már a tüntetők akaratának felelt meg.
A „kartonforradalom” igencsak rosszat tett a regnáló államfő népszerűségének is. Egy friss felmérés szerint Volodimir Zelenszkij már csak a negyedik legnépszerűbb politikus az országban.
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