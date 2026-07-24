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Megcsípte Zelenszkijt a kartonforradalom, Amerikában vigasztalódna

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Meghajolt a tömegek akarata előtt, és a jövő héten Amerikában utazhat Zelenszkij, aki közben béketárgyalásokat is sürget.

Magyar Nemzet
2026. 07. 24. 9:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Tobias Schwarz Forrás: AFP
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Álítólagosan nem hivatalos német-orosz egyeztetések is zajlanak, sőt az amerikai-orosz tárgyalások is felélénkültek, Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában tárgyalt orosz kollégájával, Szergej Lavrovval

Zelenszkij a negyedik helyen 

Mindeközben megcsappant Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága, akinek népszerűségét megviselte a „kartonforradalom”, az egy hete tartó tüntetéshullám Kijevben és más városokban is. Ezek a népszerű védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése miatt robbantak ki , és azóta elsodorták Olekszandr Szirszkijt, a hadsereg főparancsnokát is. Ez utóbbi lépés már a tüntetők akaratának felelt meg. 

A „kartonforradalom” igencsak rosszat tett a regnáló államfő népszerűségének is. Egy friss felmérés szerint Volodimir Zelenszkij már csak a negyedik legnépszerűbb politikus az országban.

 

Ukrainians take part in a protest against President Volodymyr Zelenskyy's decision to remove Defence Minister Mykhailo Fedorov, in Kyiv, Ukraine, on July 17, 2026. Demonstrators also demand the dismissal of Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Tüntetők Kijevben. Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A kiszo.net azt írja: a Rating Group közvélemény-kutatása szerint jelenleg továbbra is Valerij Zaluzsnij ex-főparancsnokban bíznak a leginkább az ukránok, az ő népszerűségi indexe 70 százalékos. Zaluzsnijt Mihajlo Fedorov követi 65 százalékkal.

A volt védelmi miniszternek ezek szerint nagyon jót tett a menesztése, a szimpátiatüntetések hatására egy hét leforgása alatt 35-ről 65 százalékosra nőtt a támogatottsága. Kirilo Budanov korábbi hírszerzési főnök, az elnöki iroda jelenlegi vezetője pedig 62 százalékon áll az említett kutatás szerint. Zelenszkij népszerűségi mutatója 59 százalékra csökkent. 

 

Zelenszkij szerint egyébként újabb háromoldalú tárgyalásokra kellene sort keríteni Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között még az ősz előtt – írja az Ukrinform nyomán a Kárpátinfo

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Tobias Schwarz /AFP) 

 

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