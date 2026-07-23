Lavrov–Rubio találkozó: az orosz külügyminiszter számonkérte az amerikait

A manilai csúcstalálkozó tétje
Bár a csütörtöki találkozó nem hozott azonnali áttörést vagy aláírt békeszerződést, a szakértők szerint önmagában a párbeszéd ténye is jelzi, hogy a felek nem akarják teljesen elvágni a kommunikációs csatornákat. Rubio hangsúlyozta, hogy a két legnagyobb nukleáris hatalomnak a globális biztonság érdekében fenn kell tartania a kapcsolatot, még az olyan súlyos nézeteltérések ellenére is, mint az ukrajnai háború.
A Reuters hírügynökség manilai jelentései szerint az ASEAN-csoport tagállamai üdvözölték a találkozót, mivel a délkelet-ázsiai régió országait is súlyosan érintik a háborúk miatt kialakult globális energia- és gazdasági válságok. A párbeszéd folytatódhat, de a tényleges békeidőpontok meghatározása még várat magára.
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