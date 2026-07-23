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Lavrov–Rubio találkozó: az orosz külügyminiszter számonkérte az amerikait

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Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Manilában tárgyalt egymással. A két nukleáris szuperhatalom vezető diplomatája az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) csúcstalálkozó margóján ült össze, hogy megtörjék a hónapok óta tartó diplomáciai fagyot. A találkozó utáni nyilatkozatok alapján a tárgyalások fókuszában az ukrajnai háború lezárásának lehetőségei és Donald Trump béketervei álltak, ám konkrét megállapodást egyelőre nem jelentettek be.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 23. 7:39
Több hónapos szünet után újra tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az orosz fél, hogy az ukrajnai válságról tárgyaljanak
Több hónapos szünet után újra tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az orosz fél, hogy az ukrajnai válságról tárgyaljanak Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: POOL
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Mindössze 35 percet töltött egy tárgyalóteremben egymással Marco Rubio és Szergej Lavrov (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL)
Mindössze 35 percet töltött egy tárgyalóteremben egymással Marco Rubio és Szergej Lavrov (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL)

A manilai csúcstalálkozó tétje

Bár a csütörtöki találkozó nem hozott azonnali áttörést vagy aláírt békeszerződést, a szakértők szerint önmagában a párbeszéd ténye is jelzi, hogy a felek nem akarják teljesen elvágni a kommunikációs csatornákat. Rubio hangsúlyozta, hogy a két legnagyobb nukleáris hatalomnak a globális biztonság érdekében fenn kell tartania a kapcsolatot, még az olyan súlyos nézeteltérések ellenére is, mint az ukrajnai háború.

A Reuters hírügynökség manilai jelentései szerint az ASEAN-csoport tagállamai üdvözölték a találkozót, mivel a délkelet-ázsiai régió országait is súlyosan érintik a háborúk miatt kialakult globális energia- és gazdasági válságok. A párbeszéd folytatódhat, de a tényleges békeidőpontok meghatározása még várat magára.

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