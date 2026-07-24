A Szigeten lesz az európai premierje Kína legnépszerűbb autójának

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A Geely E2 egy elérhető árú elektromos kisautó, amelyből tavaly közel félmilliót adtak el világszerte.

2026. 07. 24. 10:52
Forrás: Geely
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Geely E2
Fotó: Geely

Az E2 különlegessége a kis kategóriában egyedülálló hátsókerék-hajtás, amelyhez többlengőkaros, független hátsó futómű tartozik. Mivel elöl nincs féltengely, nagyon nagy szögben el tudnak fordulni az első kerekek, így a mindössze 4,95 méter a fordulókör sugara, ami könnyen irányíthatóvá teszi az autót városi környezetben. A nagy Geely-khez hasonlóan a cég saját Flyme Auto fedélzeti menürendszere jár az autóhoz, ami egy 14,6 colos központi érintőkijelzőn fut. 

Augusztusban indul az előrendelés, az első példányok szeptemberben érkeznek a magyarországi márkakereskedésekbe. A részletes műszaki adatokról, a felszereltségekről és árakról a Szigetre ígértek tájékoztatást. Annyit azért lehet tudni, hogy a világ más részein az 1,3 tonnás kiskocsit egy 115 lóerős, 150 Nm nyomatékú villanymotor mozgatja, amellyel a gyorsulás 0-100 km/h-ra 11,5 másodpercig tart, a végsebesség pedig 130 km/h. 

Mi a hazai lapok közül elsőként vezettük az autót még Kínában, az erről készült cikk itt található.

 

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