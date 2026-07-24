A Szigeten lesz az európai premierje Kína legnépszerűbb autójának

Fotó: Geely

Az E2 különlegessége a kis kategóriában egyedülálló hátsókerék-hajtás, amelyhez többlengőkaros, független hátsó futómű tartozik. Mivel elöl nincs féltengely, nagyon nagy szögben el tudnak fordulni az első kerekek, így a mindössze 4,95 méter a fordulókör sugara, ami könnyen irányíthatóvá teszi az autót városi környezetben. A nagy Geely-khez hasonlóan a cég saját Flyme Auto fedélzeti menürendszere jár az autóhoz, ami egy 14,6 colos központi érintőkijelzőn fut.

Augusztusban indul az előrendelés, az első példányok szeptemberben érkeznek a magyarországi márkakereskedésekbe. A részletes műszaki adatokról, a felszereltségekről és árakról a Szigetre ígértek tájékoztatást. Annyit azért lehet tudni, hogy a világ más részein az 1,3 tonnás kiskocsit egy 115 lóerős, 150 Nm nyomatékú villanymotor mozgatja, amellyel a gyorsulás 0-100 km/h-ra 11,5 másodpercig tart, a végsebesség pedig 130 km/h.

Mi a hazai lapok közül elsőként vezettük az autót még Kínában, az erről készült cikk itt található.