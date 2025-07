Kipróbáltuk Kína legnépszerűbb autóját, amely nálunk is sláger lenne

Idén Kína második legnagyobb autógyártójának, a Geely-nek a meghívására részt vehettem a Sanghaji Autószalonon, amely után egy rövid tesztvezetést is szerveztek a külföldi újságíróknak. Most nem béreltek ki egy komplett versenypályát, mint amikor az Európának szánt EX5 szabadidő-autót próbálhattuk ki, csupán egy hatalmas parkolót kerítettek el Sanghaj külvárosában, és alakítottak ki bójákkal két szlalompályát rajta.

Az ajtón az ablak és a fémlemez magasságának aránya az aranymetszéssel egyezik

(Fotó: Gulyás Péter)

A többek között a Volvót, a Smartot, a Lotust és a Protont is birtokló Geely is azon kínai autógyártók közé tartozik, amely az utóbbi évben gyorsította fel az európai piacra lépését, szinte minden hónapban egy új országban indul el a márka autóinak forgalmazása, legutóbb, idén júniusban például Nagy-Britanniában és Lengyelországban.

De a régiónkban jelen van már Ukrajnában, Romániában, Montenegróban, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában is,

így hihetőnek tűnik a cég Európáért felelős pr-osának ígérete, hogy 2025 végéig hazánkban is elkezdődik a Geely modellek hivatalos értékesítése. Idén az első hat hónapban egyébként 1,4 millió autót adott el a világon a kínai márka, ami 47 százalékos (!) növekedést jelent a tavalyi rekordévhez képest.

A Xingyuan nagy testvére az EX5, amelyet magyar tervező rajzolt meg

(Fotó: Geely)

Eddig csak benzines, hibrid és elektromos hajtású, kis és közepes méretű szabadidő-autókat hoztak Európába, köztük a dedikált villanyautó-platformra épülő EX5-öst, amelynek külső formatervén egy magyar formatervező, Németh Gábor is dolgozott. A 215 lóerős, tágas, 4,6 méteres SUV a billegős futóművét leszámítva pozitív benyomást tett rám a menetpróbán. Kínában a minden jóval felszerelt csúcsverziója ráadásul mindössze 7 millió forintnak megfelelő jüanért kapható, Európában azonban a vámok és a szállítási költségek és az eltérő árpolitika miatt több mint kétszer drágább: Romániában 42 990 euróba, azaz 17,2 millió forintba kerül.

A Geome almárka a Geometry utóda. Kína odavan az új Xingyuanért

(Fotó: Geely)

A cég következő Európába tartó villanyautója még érdekesebb, ugyanis kisebb és olcsóbb az EX5-nél. Bár a Geome Xingyuannak még európai neve sincs, komoly esélyekkel érkezhet hozzánk, ugyanis

egy méretéhez képest tágas és olcsó népautó,

amely a nálunk is kapható BYD Dolphin és a BYD Dolphin Surf között helyezkedik el. 4135 mm-es hosszával a kisautó kategóriába tartozik, bár annak inkább a felső határait feszegeti, mint ahogy az 1805 mm-es szélessége is, amely 35 mm-rel múlja felül a BYD Dolphin adatát.

A Galaxy-modellválaszték

(Fotó: Geely)

2019-ben önálló márkaként alapította meg a Geely a Geometryt, amely a belépő szintű elektromos autókat kínált. De aztán a gyenge eladási eredmények láttán inkább egy almárkává változtatta, amely 2024 óta az időközben önálló márkává tett korábbi almárka, a Geely Galaxy alá tartozik. A Galaxy autók olyan tisztán elektromos vagy plug-in hibrid Geely modellek, amelyek a Geometry sorozat és a prémium Zeekr modellek közötti űrt töltik be. A Galaxyba olvadással egy időben a Geometry almárka Kínában Geome névre váltott, de továbbra is kis és elérhető autókat gyárt.

Hogy néz ki Kína kedvence?

Hátulról is csinos, a madártoll alakú lámpák formája rímel a fényszórókéra, a fekete tető lebegőnek tűnik

(Fotó: Gulyás Péter)

Formaterve gömbölydedebb az EX5-énél, de a csepp alakú fényszórók és a „lebegő” tető ellenére sem lehet túl karakteresnek jellemezni, bár az is tény, hogy európai szemmel is könnyen befogadható, barátságos dizájnról van szó. Nem nehéz belelátni, hogy pár apró módosítással ez lehetne/lesz a Smart új kisautója, amelyet már régóta vár a piac (a korábban a Mercedeshez tartozó prémiummárka jelenleg csak kis és közepes méretű szabadidő-autókat készít).

A kocsi orrában nem a hajtás, hanem egy 70 literes második csomagtartó van

(Fotó: Gulyás Péter)

Bár a Xingyuan nem szabadidő-autó, a kerékjáratait és a küszöbjeit fényezetlen műanyag védi. Érdekesség, hogy az ajtókon a fém és az üvegfelületek magassága pont az aranymetszést (1:0,618) adja ki, és a tengelytáv pont a 205/60 R16-os gumik átmérőjének négyszeresével egyenlő. Mivel a tavaly őszi piaci bevezetéskor a Haagen-Dazs fagylaltgyártó céggel fogott össze a Geely (mindenki ingyen fagyit kapott, aki bement egy márkakereskedésbe kipróbálni az autót), a színválasztékot is a különböző fagylaltízek inspirálták, így választani lehet a bazsalikom zöld, a fagyasztott bogyós rózsaszín, a vaníliás rizs, a tejfehér, a tengeri só kék, a trüffel szürke és a mousse ezüst között.

A fagyis színvilág illik a gömbölyű és puha hangolású városi kiskocsihoz

(Fotó: Geely Auto)

Milyen belül?

A világosban és feketében is kérhető belső tér nagyon hasonlít az EX5-ére, ugyanis a középkonzol itt is magasan fut a két elöl ülő között, a műszerfal szinte körülöleli a vezetőt, ami ritka megoldás ebben a kategóriában. Ennek az az értelme, hogy így egy 20 literes tárolót tudtak kialakítani a híd alatt, és az USB-csatlakozókat is itt helyezték el. Nagyon kevés a fizikai gomb, a menetirány-választó pöcök mellett mindössze ötöt (szellőzés, klíma, ablakfűtés, P állás, vészvillogó) számoltam. Érdekesség, hogy hagyományos kesztyűtartó helyett egy 10 literes, kihúzható fiók áll rendelkezésre az utasülés előtt, de az apróságokat a könyöklő alatti rekeszbe, a pohártartó mellettibe is el lehet helyezni, az érintőképernyő alatt pedig egy 50 wattos, hűtött indukciós töltő várja az okostelefont.

Prémiumnak tűnik, de az anyagminőség nem éri el azt a szintet. A felhasználás ajánlott helyét az utas előtti városkép jelzi

(Fotó: Geely Auto)

Aki ilyen autót vesz, annak érdemes Meizu készüléket használnia, ugyanis a Geely saját mobilos márkája fejlesztette ki a Xingyuan Flyme Auto operációs rendszerét, amely a szakértők szerint jelenleg a legjobb ebben a kategóriában. Bár a kínai nyelv miatt nem igazán tudtam kipróbálni, az azért tetszett, hogy villámgyorsan reagált a parancsokra, és hogy a Meizu okostelefon képernyőjét nem egyszerűsített formában, hanem egy az egyben tükrözte ki a 14,6 colos, jó felbontású érintőképernyőre. Természetesen fejlett hangvezérléssel is rendelkezik, külön mikrofon figyel a vezetőre és az utasára is.

Kényelmesek az ülések, de oldaltartásra ne számítsunk

(Fotó: Gulyás Péter)

A fejlett fedélzeti infotainment mellett a Xingyuan másik nagy aduja a helykínálat, amely nagyjából akkora, mint a 145 mm-rel hosszabb BYD Dolpinban. Tökéletesen elfértem a magam 178 centis magasságára állított vezetőülés mögött, de

láttam olyan 197 centis újságírót is a rendezvényen, akinek hátul ülve a térde szintén nem ért a magára állított első ülés háttámlájához.

Még a 375 literes – a csúcsváltozatban motorizált fedéllel ellátott – csomagtartó is az egy kategóriával nagyobb, alsó-középkategóriás autókét idézi, és ehhez ráadásul jön még egy 70 literes frunk az autó orrában, ami jobban használható, mint sok nagy villanyautóban, mivel nem kell egy nagy túlnyúláson áthajolni pakolás közben. Az első fedél nyitása manuális, de két gázos teleszkóp gondoskodik róla, hogy ne kelljen erőlködni közben.

Még nem láttam 4,1 méteres kisautót, amiben ekkora lett volna a hátsó lábtér

(Fotó: Gulyás Péter)

Pár negatívumot is észrevettem, például lespórolták a hátsó ablaktörlőt és az esőérzékelőt, továbbá a kormányoszlop csak két irányba (fel és le) állítható. Igaz, utóbbi nem igazán zavart, mert nekem jó távolságban volt a meglehetősen kicsi, kétküllős volán. A csomagtartó is meglehetősen egyszerű kivitelű, nincs kalaptartója vagy elhúzható rolója, és álpadlója sem, ezért a hátsó üléstámlák lehajtása után nagy lépcső képződik.

Mit tud a technika?

A GEA-platform kisautókra optimalizált változata hátsókerék-hajtású és farmotoros

(Fotó: Geely)

Ez az első Geely modell, amely a márka dedikált villanyautó-platformjának kisebb változatára épül. Ellentétben az EX5-össel, a 11 különböző komponenst (olajhűtésű motor, töltő, inverter, hőmenedzsment, reduktor, akku-vezérlőrendszer, integrált kipörgésgátló, energiaelosztó, stb.) egyesítő hajtásmodul hátul, a csomagtartó alatt található, így

a hajtás is a hátsó kerekekre érkezik, ami ebben a kategóriában egyedülálló.

A Volkswagen MEB platformja is hasonló felépítésű, de azt csak nagyobb, erősebb villanyautók kapják meg, a hamarosan érkező kis Volkswagen villanyautók elöl hajtanak majd.

70 literes a frunk, a fedél nyitását gázteleszkópok segítik

(Fotó: Geely)

Kétféle teljesítménnyel kapható a Xingyuan, 79 és 114 lóerővel, az előbbivel 125, utóbbival 135 km/h a végsebesség, ami egy alapvetően városba szánt kisautótól elfogadható. A gyorsulási adat csak az erősebbhez van, ahhoz is csak 0-50 km/h-s, ami 3,9 másodperc. Nem ezzel az autóval fognak gyorsulási versenyeket nyerni, de városban nincs is szükség többre, a 150 Nm-es nyomaték mindig rendelkezésre áll. Kétféle lítium vasfoszfát akkumulátorral (beszállító: CATL) árulják a kocsit, a kisebb nettó 30, a nagyobb 40 kWh kapacitású, ami a kínai mérési ciklus szerint 310, illetve 410 km hatótávra elegendő.

Ha ezt átszámítjuk a nálunk használatos WLTP adatra, akkor 254, illetve 336 km-t kapunk,

ami megfelel a kategória átlagának (bár a Peugeot e-208 már 410 km-t tud). A töltési sebességet kW-ban nem adták meg, csak azt, hogy 30-80 százalékra a nagyobbat 27 perc alatt lehet feltölteni DC oszlopról, ami 45-50 kW-ot feltételez. Nem túl sok, de az ár ismeretében ezzel is együtt lehet élni.

Milyen vezetni?

Kis helyen megfordul, de billegős

(Fotó: Gulyás Péter)

Mivel a vezetési tapasztalataimat egy egy perc alatt teljesíthető szlalompályán szereztem, azok meglehetősen korlátozottak. Az azért feltűnt, hogy a Xingyuan kormánya rettentően túlszervózott, és szinte semmi visszajelzést nem ad, és a hátul is független, többlengőkaros futómű a kínai divatnak megfelelően nagyon lágyra hangolt. Ez teljesen rendben van, mivel ott senki nem megy gyorsan, a kényelem előnyt élvez a stabilitással szemben. Ennek tudható be az is, hogy meglehetősen ballonos, magas oldalfalú gumikat húztak a 16 colos, négylevelű lóherét mintázó felnikre.

Matrica hirdeti, hogy ez a bestseller Kínában

(Fotó: Gulyás Péter)

Mivel a hajtás a hátsó kerekekre érkezik, az elsőket a szokásosnál jobban ki lehet tekerni, ami 10 méternél kisebb fordulókör-átmérőt eredményez. Az ESP-t is meglehetősen rigorózusra állították be, a tapadáshatáron kanyarodva nem is engedett gázt adni, amíg egyenesbe nem állt a kormány. Biztos, hogy Európába más hangolással fog érkezni a Xingyuan, de a külső és a belső dizájn várhatóan nem fog változni. Nagyobb teljesítményre nincs szükség, mivel a kis akkus verzió mindössze 1215, de a nagyobb akkus is csak 1285 kilót nyom üresen.

Mennyibe kerül?

Tornasorba álltak

(Fotó: Gulyás Péter)

Kínában az alapmodell 68800 jüanba (3,277 millió forint) kerül, a nagyobb akkus, kissé jobban felszerelt változatért (14,6 colos érintőképernyő, LED fényszóró, kulcs nélküli bejutás) pedig 81 800 jüant (3,9 millió forint) kérnek. De a csúcsfelszereltségű, körkörös kamerarendszerrel, elektromos, fűthető első ülésekkel, motoros csomagtérajtóval, 16 colos alufelnikkel, hat légzsákkal, indukciós töltővel felszerelt modell is csak 97 800 jüanba (4,66 millió forint) kerül. Ha az EX5 árából indulunk ki, akkor

2-2,5-ször ennyibe fog kerülni a Xingyuan Európában,

amivel még mindig versenyképes lehet, ugyanis a jóval kisebb BYD Dolpin Surf is 8-11 millió forint közötti áron kapható.