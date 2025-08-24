Aktívabb az észak-atlanti ciklontevékenység, ami azt jelenti, hogy az átlagosnál melegebb időre számíthatunk – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.
Elárulták a meteorológusok, hogy mi vár ránk a jövő héten
Van, amiről korai lenne nyilatkozni, de van itt néhány biztosnak tűnő támpont.
Részletezik, ahogy közelebb kerül a Brit-szigetekhez a markáns – az Erin extrópusi – ciklon, úgy egyre erősödik a térségünkben a délies áramlás, amivel jóval melegebb léghullámok érkeznek Afrika felől.
Ez azt jelenti, hogy a hét közepére visszatér a kánikula – egyes részekre a forróság –, majd péntek-szombat tájékán érkezhet hidegfront – írják. Hozzáfűzik azonban, hogy még korai lenne erről részletesebben írni, így feltehetően a hétvégi időjárás-előrejelzésre még várnunk kell.
