Elárulták a meteorológusok, hogy mi vár ránk a jövő héten

Van, amiről korai lenne nyilatkozni, de van itt néhány biztosnak tűnő támpont.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 24. 13:08
illusztráció Fotó: AFP/KAZUHIRO NOGI
Aktívabb az észak-atlanti ciklontevékenység, ami azt jelenti, hogy az átlagosnál melegebb időre számíthatunk – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. 

Részletezik, ahogy közelebb kerül a Brit-szigetekhez a markáns – az Erin extrópusi – ciklon, úgy egyre erősödik a térségünkben a délies áramlás, amivel jóval melegebb léghullámok érkeznek Afrika felől. 

Ez azt jelenti, hogy a hét közepére visszatér a kánikula –  egyes részekre a forróság –, majd péntek-szombat tájékán érkezhet hidegfront – írják. Hozzáfűzik azonban, hogy még korai lenne erről részletesebben írni, így feltehetően a hétvégi időjárás-előrejelzésre még várnunk kell. 

 

