Luke Littler és Gian van Veen is meglepő vallomást tett a darts-vb mai döntője előtt + videó

A még mindig csak 18 éves Luke Littler harmadszor jutott a PDC-dartsvilágbajnokság döntőjébe, és tavaly győzött is. Az első helyen kiemelt címvédő tegnap az elődönőben simán, 6:1-re nyert Ryan Searle ellen, és a mérkőzés után dicsérte ellenfelét: – Mindannyian jól tudjuk, hogy Ryan látássérült, minden elismerésen az övé. Az első szettet meg is nyerte, pedig úgy kezdtem a mérkőzést, hogy meg akarom szerezni a vezetést. De nem estem kétségbe, és utána 1:1, majd 2:1, 3:1 lett és így tovább. Azonban még egyszer hadd szóljak Ryanról, aki elképesztően jól játszott ezen világbajnokságon, büszke lehet magára. Szombaton természetesen megpróbálom megvédeni a vb-címemet. Tudom, képes vagyok rá, de soha nem mondom azt, hogy másnap is nyerni fogok. Mert nincs két egyforma nap, mindegyik más. Majd meglátjuk, hogy szombaton milyen napom lesz – mondta Luke Littler, akinek nekiszegezték a kérdést: gondol-e arra, hogy a világbajnok idén minden eddiginél nagyobb pénzdíjat, egymillió fontot kap.

Jön a darts-vb döntője, ahol Luke Littler címet védene (Fotó: PDC)

– Ez hatalmas pénzdíj, de számomra a vb-trófea a lényeg. Nagy vágyam, hogy két egymást követő vb-n diadalmaskodjak. Szóval, remélem, hogy újra felemelhetem a trófeát, és ha a kezemben lesz, majd akkor gondolok arra, hogy mekkora pénzdíj jár vele.

Sokan vélik úgy, hogy Luke Littler napjainkban ugyanúgy uralja a sportágat, ahogy korábban Phil Taylor, majd Michael van Gerwen. Littler úgy gondolja, ha ma megvédi a vb-címét, velük azonos kategóriába kerül.

– Ők a fénykorukban egyszerűen zseniális játékosk voltak. Az eddigi eredményeim alapján azonban szinte biztosan elmondhatom, hogy ugyanolyan jól játszom én is, a címeket, az átlagokat, és a kilencnyilasok számát tekintve – szögezte le Littler.

Luke Littler vagy Gian van Veen, ki nyeri a darts-vb döntőjét?

A másik elődöntőben a 23 éves holland Gian van Veen 6:3-ra győzött a kétszeres világbajnok, 2015-ben és 2016-ban megkoronázott, 55 éves skót Gary Anderson ellen. Van Veen csak a torna 10. kiemeltje, így meglepetés a döntőbe jutása, de nem eget verő szenzáció.