A darts-vb legjobb meccsét és szettjét hozta Van Veen és Anderson elődöntője + videó

A darts-vb első elődöntője sima meccs lett, az első helyen kiemelt, 18 éves Luke Littler úgy nyert 6:1-re (2-3, 3-1, 3-2, 3-0, 3-0, 3-0, 3-2) a 20. kiemelt Ryan Searle ellen, hogy 105,35-ös átlaggal zárt, tíz 180-as kört dobott és 59 százalékkal kiszállózott, míg Searle 93,31-es átlagot hozott össze, neki négy 180-as kör jött össze, és 42 százalékos kiszállózás. A második elődöntő a holland Gian van Veen (10.) és a skót Gary Anderson (14.) között szorosabb meccset ígért. A negyeddöntőben Van Veen (10.) 5:1-re nyert az angol Luke Humphries (2.) ellen, Anderson 5:2-re verte az angol Justin Hoodot.

Luke Littler már páholyból követhette Gian van Veen és Gary Anderson meccsét, szombaton jön a darts-vb döntője

Van Veen és Anderson hatalmas csatát vívott a darts-vb elődöntőjében

A 23 éves Gian van Veen a feltörekvő fiatalság képviselője, a rutin viszont Anderson mellett szólt: az 55 esztendős skót 2015-ben és 2016-ban világbajnok lett, a sportág legendája. Az első szettet Anderson nyerte, de Van Veen 2:1-re fordított. Ezt követően pedig egy 11 nyilas break leggel hozta a negyedik játszmát, így már 3:1-re vezetett. A holland 105-ös átlagnál járt, de a skót is 103-asnál. Majd jött a világbajnokság legjobb szettje, amit Van Veen úgy nyert meg 3-2-re, hogy mindketten dobtak 170-es kiszállót – ami a lehetséges legmagasabb –, azaz összejött nekik a Big Fish. Előbb Andersonnak, majd Van Veennek, és szép jelenet volt, hogy összeütötték az ökleiket.

'HERE FISHY FISHY' 🎣



THIS IS OBSCENE! 😂



Gary Anderson follows up a ten-dart break with ANOTHER 170 finish to take control of set five!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/yKhMFMDOob — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

JUST STOP IT! 😂



I CANT SPAKE!



Two 170 checkouts in THREE LEGS!



Gian van Veen produces his THIRD 170 of the tournament to level up this extraordinary set!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/5w9PjMEofx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Van Veen már 4:1-re vezetett, majd a hatodik szett legvégén Andersonnak a Bull hozta meg a sikert, a skót feljött 4:2-re. Nagyon magas volt a színvonal, röpködtek a 180-as dobások. A hetedik játszmában Anderson nagy bajba került, de a döntő leget hatalmas izgalmak után megnyerte a hátsó pályáról, így már 4:3-ra jött fel. A nyolcadik szettben pedig 2-2 után Anderson kezdhetett, hogy egyenlíthessen, de ebben a holland volt a jobb, így 5:3-ra elhúzott, egy szettre került a vb-döntőtől. A kilencedik szettben azonban Andersonnak megint meglett a Bull, és a negyedik legben kezdhetett az 5:4-ért. De ez a hollandé lett, és utána ő kezdhetett a meccs megnyeréséért. S megcsinálta, a vb eddigi legjobb meccsén 6:3-ra győzött, így szombat éjjel ő játszik a vb-döntőben Luke Littler ellen.