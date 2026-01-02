luke littlerdarts-vbryan searlegary andersongian van veenAlexandra Palace

Luke Littler nem kegyelmezett, elsőként a címvédő jutott be a darts-vb döntőjébe

A végjátékához érkezett a londoni PDC-dartsvilágbajnokság. A londoni Alexandra Palace színpadán szombaton éjjel kerül sor a döntőre, ahova elsőként a címvédő angol Luke Littler jutott be, miután péntek éjjel 6:1-re nyert honfitársa, Ryan Searle ellen. A darts-vb másik elődöntős meccsén 22.15 órától a holland Gian van Veen és a skót Gary Anderson csap össze.

2026. 01. 02. 22:08
Elsőként a címvédő Luke Littelr juttt be a vb-öntőbe Forrás: PDC
A darts-vb negyeddöntői nem hoztak szoros meccseket. A címvédő angol Luke Littler (a vb 1. kiemeltje) 5:0-ra nyert a lengyel Krzysztof Ratajski, a holland Gian van Veen (10.) 5:1-re az angol Luke Humphries (2.) ellen, míg az angol Ryan Searle (20.) 5:2-re győzött a walesi Jonny Clayton (5.) ellen, és a skót Gary Anderson (14.) is 5:2-re verte az angol Justin Hoodot. Péntekig Littler és Searle egyaránt két-két szettet veszített a vb alatt, a 18 éves angol mégis egyértelmű esélyesként várhatta az egymás elleni elődöntőt, mert húsz évvel idősebb honfitársa még sosem győzte le őt.

A darts-vb negyeddöntőjében Luke Littler magabiztos győzelmet aratott a  Ryan Searle elleni meccse előtt (Forrás: X/PDC Darts)

Nagy kérdés volt, hogy az  Alexandra Palace közönsége hogyan viszonyul Littlerhez, mert amikor a nyolcaddöntőben is honfitárs, Rob Cross ellen játszott, és 4:2-re nyert (vagyis csak ezen a meccsen veszített szettet), a publikum látványosan Littler ellen szurkolt. A meccs közben többször is beszóltak neki, és ujjongtak, amikor hibázott. Amikor Littler megnyerte a mérkőzést, széttárt karokkal kiintett a tömegnek, miközben azt kiabálta: „Most mi van? Most mi van?” A közönség pedig fütyült. Littler a meccs után leszögezte a színpadon, nem zavarta, hogy ellene voltak. Litter akkori szavai bejárták a médiát: – Csak egy dolgot mondhatok: ti fizetitek a belépőjegyeket és a nyereményemet is, szóval köszönöm, hogy pénzt hoztok nekem, köszönöm, hogy kifütyültetek! Ami nem zavar, tényleg, nem zavar! Ellenséges környezetben játszottam, senki sem akarta, hogy én nyerjek. De megint bebizonyítottam, hogy tévedésben vagytok.

A lengyel Ratajski elleni meccsén nem volt ilyen feszültség, de pénteken éjjel megint egy angol állt vele szemben. Az a 38 éves Ryan Searle, aki ritka szembetegségben (ADOA) szenved, a látóidege fokozatosan elsorvad. Bár kontaktlencsét használ a színpadon, így is csak homályosan látja a táblát. Az ADOA örökletes betegség, azaz a játékos két gyermeke – 11 éves fia és 9 éves lánya – is szenved tőle. Searle elárulta, már többször kért a riválisaitól is relikviákat, hogy azokat elárverezve támogassa a szembetegsége gyógymódjáért dolgozó alapítványt.

Ryan Searle az 5. kiemelt walesi Jonny Clayton ellen is győzött (Forrás: X/PDC Darts)

Luke Littler 6:1-re nyert Ryan Searle ellen

Nos, a két játékos bevonulásánál a közönség most sportszerű volt, majd a folytatásban is, az első játszmát pedig Searle húzta be 3-2-re, aki kezdte is. A másodikban Littlertől jött az első 180-as dobás, és 3-1-gyel kiegyenlített. A harmadik játszma úgy indult, mint az első, de az ötödik leg elején Searle nagyot hibázott, s ugyan Littler nem élt az első kiszálló esélyével, végül 3-2-re ő kerekedett felül. A következő szettet aztán parádés kiszállózással nyerte meg 3-0-ra, a meccs hiába indult számára 0:1-gyel, már 3:1-re vezetett. Az ötödik játszmában is hatalmas volt a különbség Littler javára, ezt is 3-0-ra hozta, és a 4:1-es állás Searle minden maradék reményét elvehette. Sokatmondó volt, hogy Littler 103,64-es, Searle 93,09-es átlagnál járt. A vége 6:1 lett, a címvédő Luke Littler sorrendben harmadszor is bejutott a vb-döntőbe.

 

PDC-dartsvilágbajnokság, elődöntő:

Luke Littler (angol, 1., 105,35)–Ryan Searle (angol, 20., 93,31) 6:1 (2-3, 3-1, 3-2, 3-0, 3-0, 3-0, 3-2)

 

