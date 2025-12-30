Luke Littler beszólt a közönségnek – ez állhat az ellenséges hangulat hátterében + videó

Amint arról beszámoltunk, az Alexandra Palace színpadán elsőként a 20. helyen kiemelt angol Ryan Searle jutott be a legjobb nyolcba, miután 4:0-ra győzött honfitársa, James Hurrell ellen. Ezután jött a slágermeccs, ami viszont nagy csatát hozott a két világbajnok között: Luke Littler (angol, 1., 106,58)–Rob Cross (angol, 17., 98,92) 4:2 (3-1, 1-3, 3-0, 3-1, 2-3, 3-2). A világbajnoki címvédő, első számú kiemelt, még mindig csak 18 éves Littler – aki majd január 21-én ünnepli a 19. születésnapját – az eddigi legnehezebb meccsét játszotta a 35 éves, 2018-as világbajnok Cross ellen. Nem sokon múlt, hogy Cross 3:3 kiegyenlítsen.

Luke Littler nagy csatában győzött Robb Cross ellen (Forrás: PDC)

A közönség látványosan Littler ellen szurkolt, a meccs közben többször is beszóltak neki, és ujjongtak, amikor hibázott. Amikor Littler megnyerte a mérkőzést, széttárt karokkal kiintett a tömegnek, miközben azt kiabálta: „Most mi van? Most mi van?” A közönség pedig fütyült. Littler a meccs után leszögezte a színpadon, nem zavarta, hogy ellene voltak.

Luke Littler: Köszönöm, hogy kifütyültetek!

– Csak egy dolgot mondhatok: ti fizetitek a belépőjegyeket és a nyereményemet is, szóval köszönöm, hogy pénzt hoztok nekem, köszönöm, hogy kifütyültetek! Ami nem zavar, tényleg, nem zavar! Ellenséges környezetben játszottam, senki sem akarta, hogy én nyerjek. De megint bebizonyítottam, hogy tévedésben vagytok. A címvédés még messze van, először is jussak be a döntőbe. Most lesz két szabadnapom, és újév napján visszatérek – mondta Littler. Aki a sajtótájékoztatón elismerte, hogy elveszítette a fejét. De gyorsan hozzátette, hogy azért mégis megvan neki, azaz tudja kezelni a helyzetet.

A The Guardian cikkében azt boncolgatja, hogy miért fordulhatott a közönség Luke Littler ellen. A legegyszerűbb, de a lap szerint hibás magyarázat az lenne, hogy a közönség mindig az esélytelenebbnek drukkol, és Littler már „túl jó”, tehát elvesztette az „underdog státuszát”.

Littler és a „kulturális turisták”

A darts közönsége valójában a látványt és az izgalmat keresi: nagy kiszállókat, 180-as dobásokat, látványos pillanatokat, ezeket pedig éppen Littler szolgáltatja a legmegbízhatóbban, mint világelső. A The Guardian szerint a látványos Littler elleni ellenszenvet az Alexandra Palace-ban

a közönség megváltozott összetétele generálja. A szerző szerint a mostani tömeg sokkal szeszélyesebb és túlfűtöttebb, mint korábban: nem klasszikus dartsrajongók, hanem „kulturális turisták” hada, akik elsősorban a látványos esemény részesei akarnak lenni. Ezek az emberek könnyen és indokolatlanul változtatnak azon, hogy kinek a pártján állnak. Sokan közülük szó szerint turisták, például Németországból, ahol Littlernek korábban is voltak konfliktusai a közönséggel. A kapcsolat kölcsönösen ellenséges: Littler nem kedveli őket, ők sem őt. Egy 18 éves világbajnokot kifütyülni a szerző szerint valamiféle nihilista, lázadó gesztus: a közönség tudatosan szembemegy a megszokott értékekkel – mint a tehetség tisztelete, a fiatal sportoló támogatása –, mintegy tagadva, hogy bármi „szent” lenne a sportban – véli a The Guardian.