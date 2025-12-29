dartsLuke Littlerdarts-vbRob Cross

Hiába üzengetett a világbajnok, Littler csattanós választ adott a tábla előtt

Hétfőn befejeződött a 3. forduló, egyúttal megkezdődtek a nyolcaddöntő küzdelmei a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság. A darts-vb legújabb játéknapjának slágermeccse egyértelműen Luke Littler és Rob Cross összecsapása volt, amely előbbi győzelmével végződött.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 23:42
A címvédő nem remegett meg Rob Cross ellen Forrás: PDC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre közelebb kerülünk a darts-vb fináléjához, hétfőn befejeződött a 3. forduló, és két meccset láthattunk már a nyolcaddöntőből is. A párosításnak köszönhetően az biztos volt, hogy legalább egy kiemelttől el kell búcsúznunk, a délután folyamán azonban meglepetés is történt, így ez a szám megduplázódott.

Luke Littler ott van a legjobb nyolc között a darts-vb-n
Luke Littler ott van a legjobb nyolc között a darts-vb-n (Fotó: PDC)

Az előző körben a torna egyik, ha nem a legjobb meccsét játszó, Danny Noppertet kiejtő Justin Hood viszonylag sima összecsapáson ment tovább Ryan Meikle ellen, Ricky Evans viszont alaposan visszaesett az erős kezdés után, a látványos bevonulást produkáló „gyorstüzelő” nem is bírt Charlie Manbyvel. A délután meglepetését a kétszeres vb-elődöntős Nathan Aspinall búcsúja jelentette, Kevin Doets tudott javítani gyenge kiszállózásán, és végül be is húzta a hétszettes mérkőzést.

Ricky Evans tánca:

Az estét a 11. helyen kiemelt Josh Rock és az első körben Kovács Patrikot búcsúztató Callan Rydz összecsapása nyitotta meg. Az angol az első szettben még stabilan teljesített, utána viszont fokozatosan visszaesett – nem véletlenül, a napokban veszítette el a nagypapáját, és ez olyannyira megviselte, hogy az teljesen érthetően a játéka rovására ment. Az északír továbbjutásával teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye, a nap hátralévő két mérkőzésén már a legjobb nyolc közé jutás volt a tét.

A csúcsmeccs előtt Ryan Searle magabiztosan legyőzte a Stephen Buntingot kiejtő James Hurrellt, a 100 feletti körátlagig jutó Searle először jutott életében világbajnoki negyeddöntőben, s tette mindezt úgy, hogy a tornán még nem veszített szettet.

Újabb világbajnok búcsúzott a darts-vb-n

Rob Cross már a mérkőzés előtt megkezdte a lelki hadviselést a Luke Littler elleni üzengetéssel, a tábla előtt viszont nem kezdett jól, több legnyilat is elhibázott, így a címvédő rögtön előnybe került hátsó pályáról. A saját kezdését meglehetősen simán hozta, és bár Cross ezután feljegyezhette az első legsikert, az első játszma így is Littleré lett. A második elején Cross jelezte, hogy nem asszisztálni jött Littler sikeréhez, 109-es kiszállóval vette el a fiatalabb angol kezdését, és ezt sikeresen végig is vitte, így meglett Littler első elveszített szettje a világbajnokságon. 

A kezdeti frusztráltság – a nézők beszólásai eléggé zavaróak voltak, különösen Littlernek – után fokozatosan nőtt a színvonal, a harmadik szettet Littler 125,25-ös átlaggal nyerte meg, a negyedikben pedig hiába ment száz fölé Cross is, a világelső egyetlen játszmányira került a továbbjutástól.

A kerekítéssel és aztán a kiszállókkal is hadilábon álló Cross tudott egy szintet lépni, százszázalékos kiszállózással feljött 3:2-re, utána viszont elhibázta a kulcsfontosságú nyilat, így lehetőséget adott ellenfelének, hogy lezárja a meccset, Littler pedig köszönte szépen a lehetőséget, és bebiztosította a továbbjutást a legjobb nyolc közé.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 3. FORDULÓ:

Hétfő

  • Justin Hood (angol, 94,68)–Ryan Meikle (angol, 95,4) 4:1 (3-2, 3-1, 3-0, 1-3, 3-2)
  • Ricky Evans (angol, 83,34)–Charlie Manby (angol, 89,5) 2:4 (3-1, 2-3, 3-0, 2-3, 1-3, 0-3)
  • Nathan Aspinall (angol, 15., 94,97)–Kevin Doets (holland, 97,48) 3:4 (3-1, 2-3, 3-2, 2-3, 3-2, 0-3, 0-3)
  • Josh Rock (északír, 11., 98,98)–Callan Rydz (angol, 93,39) 4:1 (1-3, 3-2, 3-0, 3-2, 3-2)

Vasárnap

  • Martin Schindler (német, 13., 89,89)–Ryan Searle (angol, 20., 102,29) 0:4 (1-3, 1-3, 0-3, 0-3)
  • Damon Heta (ausztrál, 16., 92,54)–Rob Cross (angol, 17., 94,11) 0:4 (1-3, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Gary Anderson (skót, 14., 102,24)–Jermaine Wattimena (holland, 19., 95,26) 4:3 (3-1, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 5-3)
  • Gian van Veen (holland, 10., 97.91)–Madars Razma (lett, 89.40) 4:1 (3-1, 3-1, 3-0, 0-3, 3-0)
  • Luke Humphries (angol, 2., 100.14)–Gabriel Clemens (német, 101.49)  4:2 (3-1, 3-1, 3-2, 0-3, 2-3, 3-2)
  • Michael van Gerwen (holland, 3., 99.70)–Arno Merk (német, 90.88) 4:1 (3-1, 3-0, 1-3, 3-1, 3-1)

Szombat

  • Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3:4 (3-0, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Andrew Gilding (angol, 86,48)–Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1:4 (1:-3, 3-1, 0-3, 0-3, 2-3)
  • Jonny Clayton (walesi, 5., 98,44)–Niels Zonneveld (holland, 99,36) 4:3 (3-2, 1-3, 3-0, 0-3, 3-2, 1-3, 3-0)
  • Andreas Harrysson (svéd, 96,11)–Ricardo Pietreczko (német, 88,60) 4:2 (3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1)
  • Stephen Bunting (angol, 4., 91,43)–James Hurrell (angol, 98,71) 3:4 (1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3)
  • Luke Littler (angol, 1., 107,09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96,21) 4:0 (3-0, 3-0, 3-2, 3-1)

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 4. FORDULÓ (nyolcaddöntő):

Hétfő

  • James Hurrell (angol, 89,51)–Ryan Searle (angol, 20., 100,57) 0:4 (2-3, 0-3, 1-3, 1-3)
  • Luke Littler (angol, 1., 106,58)–Rob Cross (angol, 17., 98,92) 4:2 (3-1, 1-3, 3-0, 3-1, 2-3, 3-2)

Kedd

  • Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)
  • Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)
  • Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

A teljes ágrajzot ide kattintva nézheti meg!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu