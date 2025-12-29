Hiába üzengetett a világbajnok, Littler csattanós választ adott a tábla előtt

Egyre közelebb kerülünk a darts-vb fináléjához, hétfőn befejeződött a 3. forduló, és két meccset láthattunk már a nyolcaddöntőből is. A párosításnak köszönhetően az biztos volt, hogy legalább egy kiemelttől el kell búcsúznunk, a délután folyamán azonban meglepetés is történt, így ez a szám megduplázódott.

Luke Littler ott van a legjobb nyolc között a darts-vb-n (Fotó: PDC)

Az előző körben a torna egyik, ha nem a legjobb meccsét játszó, Danny Noppertet kiejtő Justin Hood viszonylag sima összecsapáson ment tovább Ryan Meikle ellen, Ricky Evans viszont alaposan visszaesett az erős kezdés után, a látványos bevonulást produkáló „gyorstüzelő” nem is bírt Charlie Manbyvel. A délután meglepetését a kétszeres vb-elődöntős Nathan Aspinall búcsúja jelentette, Kevin Doets tudott javítani gyenge kiszállózásán, és végül be is húzta a hétszettes mérkőzést.

Ricky Evans tánca:

Az estét a 11. helyen kiemelt Josh Rock és az első körben Kovács Patrikot búcsúztató Callan Rydz összecsapása nyitotta meg. Az angol az első szettben még stabilan teljesített, utána viszont fokozatosan visszaesett – nem véletlenül, a napokban veszítette el a nagypapáját, és ez olyannyira megviselte, hogy az teljesen érthetően a játéka rovására ment. Az északír továbbjutásával teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye, a nap hátralévő két mérkőzésén már a legjobb nyolc közé jutás volt a tét.

A csúcsmeccs előtt Ryan Searle magabiztosan legyőzte a Stephen Buntingot kiejtő James Hurrellt, a 100 feletti körátlagig jutó Searle először jutott életében világbajnoki negyeddöntőben, s tette mindezt úgy, hogy a tornán még nem veszített szettet.

Újabb világbajnok búcsúzott a darts-vb-n

Rob Cross már a mérkőzés előtt megkezdte a lelki hadviselést a Luke Littler elleni üzengetéssel, a tábla előtt viszont nem kezdett jól, több legnyilat is elhibázott, így a címvédő rögtön előnybe került hátsó pályáról. A saját kezdését meglehetősen simán hozta, és bár Cross ezután feljegyezhette az első legsikert, az első játszma így is Littleré lett. A második elején Cross jelezte, hogy nem asszisztálni jött Littler sikeréhez, 109-es kiszállóval vette el a fiatalabb angol kezdését, és ezt sikeresen végig is vitte, így meglett Littler első elveszített szettje a világbajnokságon.