Pánikról beszélt a darts-vb nagy esélyese, az ellenfélnek gratulált a meccs után

Vasárnap este a 2026-os darts-vb egyik legszínvonalasabb meccsét játszotta a 2024-es világbajnok, Luke Humphries és a német – három évvel ezelőtt elődöntős – Gabriel Clemens. Mindkét játékos 100-as átlag fölött zárt, a 30 éves angol úgy nyert 4:2-re, hogy már 3:0-ra is vezetett, de Clemens innen jött vissza a meccsbe. A német egyedül azt sajnálhatja, hogy a hatodik szettben nyilai voltak, hogy kiegyenlítsen, de a dupla 20-at elhibázta. Humphries pedig ezt a lehetőséget kihasználta, és megnyerte a meccset. Az angol játékos ugyanakkor az összecsapás után elismerte, Clemens elképesztőt játszott.

Luke Humphries egy őrült meccset nyert meg a darts-vb-n a legjobb 16 közé jutásért Fotó: PDC

Darts-vb: Luke Humphries tovább halad a célja felé

Nem számítottam arra, hogy Gabriel ilyen jól fog játszani, az utolsó három szettben egyértelműen ő volt a jobb

– kezdte Humphries a Sky Sports-nak adott rövid értékelését. Clemens egyébként a negyedik szettben volt igazán elemében, akkor 115-ös átlagot dobott, s a kiszállózása is százszázalékos volt.

– Gabrielnek abszolút jár az elismerés, nyomást helyezett rám és megzavart, ilyen teljesítmény kell, hogy ellenem vagy a címvédő Luke Littlerrel szemben felvegye a kesztyűt. Nagyon büszke vagyok magamra, főleg, amit a végén csináltam, a 81-es kiszálló nagyon jókor jött.

Ha nem dobom meg a dupla 13-at a győzelemért, akkor Gabriel kiegyenlít, 3-3, s akkor biztos eluralkodott volna bennem a pánik

– folytatta Humphries, aki utána hozzátette, hogy ilyen teljesítménnyel tudja elérni a nagy célját, hogy két év után ismét világbajnok legyen. Humhpries a következő körben a Nathan Aspinall–Kevin Doets mérkőzés győztesével játszik.

A két holland esélyes sem hibázott

Humphries meccse előtt az Európa-bajnok Gian van Veen könnyed játékkal, 4:1-re győzte le lett ellenfelét, majd késő este hasonló arányban nyert honfitársa, a világranglista-harmadik Michael van Gerwen is.

Hétfőn véget ér a darts-vb-n a harmadik forduló, sőt az esti programban már két nyolcaddöntőt is rendeznek, ahol szintén négy szettet kell nyerni. Előbb a Stephen Buntingot kiejtő James Hurrell játszik Ryan Searle ellen, majd a címvédő Luke Littler és a korábbi világbajnok, Rob Cross meccse zárja az etapot.