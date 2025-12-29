Luke Humphiresdarts-vbGabriel ClemensMichael van Gerwen

Pánikról beszélt a darts-vb nagy esélyese, az ellenfélnek gratulált a meccs után

Szombat este egyik mérkőzésen sem borult a papírforma a darts-vb-n. A két holland esélyes, Gian van Veen és Michael van Gerwen is 4:1-re nyert az Alexandra Palace-ban, az este legjobb meccsét azonban toronymagasan a világranglista-második Luke Humphries és a német Gabriel Clemens játszotta. Az angol dartsos végül 4:2-re nyert, azonban Clemensnek nyilai voltak a döntetlenért. Humphries a találkozó után nem véletlenül beszélt elismerően ellenfeléről.

2025. 12. 29. 7:23
Luke Humphries fújhat egyet, már a legjobb 16 között van a darts-vb-n
Luke Humphries fújhat egyet, már a legjobb 16 között van a darts-vb-n Forrás: PDC
Vasárnap este a 2026-os darts-vb egyik legszínvonalasabb meccsét játszotta a 2024-es világbajnok, Luke Humphries és a német – három évvel ezelőtt elődöntős – Gabriel Clemens. Mindkét játékos 100-as átlag fölött zárt, a 30 éves angol úgy nyert 4:2-re, hogy már 3:0-ra is vezetett, de Clemens innen jött vissza a meccsbe. A német egyedül azt sajnálhatja, hogy a hatodik szettben nyilai voltak, hogy kiegyenlítsen, de a dupla 20-at elhibázta. Humphries pedig ezt a lehetőséget kihasználta, és megnyerte a meccset. Az angol játékos ugyanakkor az összecsapás után elismerte, Clemens elképesztőt játszott.

Luke Humphries egy őrült meccset nyert meg a darts-vb-n a legjobb 16 közé jutásért
Luke Humphries egy őrült meccset nyert meg a darts-vb-n a legjobb 16 közé jutásért  Fotó: PDC

Darts-vb: Luke Humphries tovább halad a célja felé

Nem számítottam arra, hogy Gabriel ilyen jól fog játszani, az utolsó három szettben egyértelműen ő volt a jobb

– kezdte Humphries a Sky Sports-nak adott rövid értékelését. Clemens egyébként a negyedik szettben volt igazán elemében, akkor 115-ös átlagot dobott, s a kiszállózása is százszázalékos volt. 

– Gabrielnek abszolút jár az elismerés, nyomást helyezett rám és megzavart, ilyen teljesítmény kell, hogy ellenem vagy a címvédő Luke Littlerrel szemben felvegye a kesztyűt. Nagyon büszke vagyok magamra, főleg, amit a végén csináltam, a 81-es kiszálló nagyon jókor jött.

Ha nem dobom meg a dupla 13-at a győzelemért, akkor Gabriel kiegyenlít, 3-3, s akkor biztos eluralkodott volna bennem a pánik

– folytatta Humphries, aki utána hozzátette, hogy ilyen teljesítménnyel tudja elérni a nagy célját, hogy két év után ismét világbajnok legyen. Humhpries a következő körben a Nathan Aspinall–Kevin Doets mérkőzés győztesével játszik.  

A két holland esélyes sem hibázott

Humphries meccse előtt az Európa-bajnok Gian van Veen könnyed játékkal, 4:1-re győzte le lett ellenfelét, majd késő este hasonló arányban nyert honfitársa, a világranglista-harmadik Michael van Gerwen is. 

Hétfőn véget ér a darts-vb-n a harmadik forduló, sőt az esti programban már két nyolcaddöntőt is rendeznek, ahol szintén négy szettet kell nyerni. Előbb a Stephen Buntingot kiejtő James Hurrell játszik Ryan Searle ellen, majd a címvédő Luke Littler és a korábbi világbajnok, Rob Cross meccse zárja az etapot.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
 

vasárnap este játszották:

  • Gian van Veen (holland, 10., 97.91)–Madars Razma (lett, 89.40) 4:1 (3–1, 3–1, 3–0, 0–3, 3–0)
  • Luke Humphries (angol, 2., 100.14)–Gabriel Clemens (német, 101.49)  4:2 (3–1, 3–1, 3–2, 0–3, 2–3, 3–2)
  • Michael van Gerwen (holland, 3., 99.70)–Arno Merk (német, 90.88) 4:1 (3–1, 3–0, 1–3, 3–1, 3–1)

vasárnap délután játszották:

  • Martin Schindler (német, 13., 89,89)–Ryan Searle (angol, 20., 102,29) 0:4 (1-3, 1-3, 0-3, 0-3)
  • Damon Heta (ausztrál, 16., 92,54)–Rob Cross (angol, 17., 94,11) 0:4 (1-3, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Gary Anderson (skót, 14., 102,24)–Jermaine Wattimena (holland, 19., 95,26) 4:3 (3-1, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 5-3)

szombaton játszották:

  • Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3:4 (3-0, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Andrew Gilding (angol, 86,48)–Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1:4 (1:-3, 3-1, 0-3, 0-3, 2-3)
  • Jonny Clayton (walesi, 5., 98,44)–Niels Zonneveld (holland, 99,36) 4:3 (3-2, 1-3, 3-0, 0-3, 3-2, 1-3, 3-0)
  • Andreas Harrysson (svéd, 96,11)–Ricardo Pietreczko (német, 88,60) 4:2 (3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1)
  • Stephen Bunting (angol, 4., 91,43)–James Hurrell (angol, 98,71) 3:4 (1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3)
  • Luke Littler (angol, 1., 107,09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96,21) 4:0 (3-0, 3-0, 3-2, 3-1)

hétfő délután:

  • Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
  • Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 

hétfő este:

  • Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

