Littler saját magát is meglepte a botrányhős ellen, ilyet még ő sem látott

Bár a Joe Cullen elleni botrányos továbbjutása során látott átlagán sikerült jelentősen javítania Mensur Suljovicnak, így sem volt esélye az egészen pazar formában dobó Luke Littler ellen a darts-vb 3. fordulójában. Az első helyen kiemelt angol mindössze három leget bukott szombaton, miközben 107,09-es átlagánál csupán Gian van Veen (108,28) tud jobbat felmutatni az egész tornát figyelembe véve.

A világelső megállíthatatlannak tűnik a darts-vb-n (Forrás: X/Luke Littler)

Littler a következő körben Damon Hetával vagy Rob Cross-szal mérkőzik meg, és ha ilyen formában folytatja, jó esélye lesz rá, hogy Gary Anderson tíz évvel korábbi diadala óta ő legyen az első, aki megvédi a címét.

– Nagyon boldog vagyok.

A befejezéseim kiválóak voltak, nem hiszem, hogy valaha láttam 71 százalékos kiszállózási mutatót a PDC-s karrierem során.

– Sikerült olyan tempót felvennem, ami jól igazodik az övéhez, kicsit lassabb volt a szokásosnál, de működött. Ilyen jól idén, de még tavaly sem éreztem magam, ez megmutatkozott az átlagomban és a kiszállókban is – mondta a címvédő a Sky Sportsnak.

A 19. születésnapját szűk egy hónap múlva ünneplő Littlert nem billentette ki az egyensúlyából Suljovic stílusa, mint tette például Cullennel az előző fordulóban: az angol továbbra sem veszített szettet a tornán, az osztrák sokszor beletörődötten mosolyogva jelezte, hogy nem tud mit kezdeni ellenfelével.

– Az első évemben abszolút megtiszteltetés volt itt lenni, hogy egyáltalán játszhattam és eljutottam a döntőig. A tavalyi más volt, idén pedig címvédőként és világelsőként érkeztem, a nyomás rajtam van. Ma este viszont nem volt nyomás, nem idegeskedtem, az eredménnyel pedig elégedett vagyok – zárta szavait Littler.

A darts-vb újabb meglepetése

Stephen Bunting személyében a világbajnokság legmagasabban jegyzett játékosától köszöntünk el, a negyedik helyen kiemelt angolt hétszettes drámai csatában búcsúztatta James Hurrell, aki hamarabb is lezárhatta volna a meccset, ám végül a döntő játszmában vitte dűlőre a dolgot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Bunting betegséggel küzdött a napokban, ez azonban semmit nem von le a mindössze másodszor az Alexandra Palace-ban versenyző Hurrell érdemeiből.