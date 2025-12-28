dartsStephen BuntingLuke Littlerdarts-vb

Littler saját magát is meglepte a botrányhős ellen, ilyet még ő sem látott

A háromnapos szünetet követően a 3. fordulóval folytatódott szombaton a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság. Az esti programban Luke Littler erődemonstrációt tartott Mensur Suljovic ellen, a címvédő a most zajló darts-vb második legjobb átlagával kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 8:17
Luke Littler már a nyolcaddöntőnél jár a világbajnokságon Forrás: PDC
Bár a Joe Cullen elleni botrányos továbbjutása során látott átlagán sikerült jelentősen javítania Mensur Suljovicnak, így sem volt esélye az egészen pazar formában dobó Luke Littler ellen a darts-vb 3. fordulójában. Az első helyen kiemelt angol mindössze három leget bukott szombaton, miközben 107,09-es átlagánál csupán Gian van Veen (108,28) tud jobbat felmutatni az egész tornát figyelembe véve.

A világelső megállíthatatlannak tűnik a darts-vb-n
A világelső megállíthatatlannak tűnik a darts-vb-n (Forrás: X/Luke Littler)

Littler a következő körben Damon Hetával vagy Rob Cross-szal mérkőzik meg, és ha ilyen formában folytatja, jó esélye lesz rá, hogy Gary Anderson tíz évvel korábbi diadala óta ő legyen az első, aki megvédi a címét.

– Nagyon boldog vagyok.

A befejezéseim kiválóak voltak, nem hiszem, hogy valaha láttam 71 százalékos kiszállózási mutatót a PDC-s karrierem során.

– Sikerült olyan tempót felvennem, ami jól igazodik az övéhez, kicsit lassabb volt a szokásosnál, de működött. Ilyen jól idén, de még tavaly sem éreztem magam, ez megmutatkozott az átlagomban és a kiszállókban is – mondta a címvédő a Sky Sportsnak.

A 19. születésnapját szűk egy hónap múlva ünneplő Littlert nem billentette ki az egyensúlyából Suljovic stílusa, mint tette például Cullennel az előző fordulóban: az angol továbbra sem veszített szettet a tornán, az osztrák sokszor beletörődötten mosolyogva jelezte, hogy nem tud mit kezdeni ellenfelével.

– Az első évemben abszolút megtiszteltetés volt itt lenni, hogy egyáltalán játszhattam és eljutottam a döntőig. A tavalyi más volt, idén pedig címvédőként és világelsőként érkeztem, a nyomás rajtam van. Ma este viszont nem volt nyomás, nem idegeskedtem, az eredménnyel pedig elégedett vagyok – zárta szavait Littler.

A darts-vb újabb meglepetése

Stephen Bunting személyében a világbajnokság legmagasabban jegyzett játékosától köszöntünk el, a negyedik helyen kiemelt angolt hétszettes drámai csatában búcsúztatta James Hurrell, aki hamarabb is lezárhatta volna a meccset, ám végül a döntő játszmában vitte dűlőre a dolgot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Bunting betegséggel küzdött a napokban, ez azonban semmit nem von le a mindössze másodszor az Alexandra Palace-ban versenyző Hurrell érdemeiből.

– Egészen elképesztő, ez pályafutásom legnagyobb győzelme. Tudtam, hogyan lesz versenyképes a játékom, csak a duplákon kellett dolgoznom egy kicsit. Stephen néha úgy ünnepelt, mintha megnyerte volna a meccset, de nem foglalkoztam ezzel – tette hozzá Hurrell.

A londoni vb vasárnap és hétfőn folytatódik a 3. forduló hátralévő mérkőzéseivel, utóbbi napon már nyolcaddöntőt is játszanak, mely kedden is a program részét képezi. A negyeddöntőkre január 1-jén, az elődöntőkre 2-án, a fináléra pedig 3-án kerül sor.

PDC-dartsvilágbajnokság, 3. forduló

szombat délután:

  • Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3:4 (3-0, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Andrew Gilding (angol, 86,48)–Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1:4 (1:-3, 3-1, 0-3, 0-3, 2-3)
  • Jonny Clayton (walesi, 5., 98,44)–Niels Zonneveld (holland, 99,36) 4:3 (3-2, 1-3, 3-0, 0-3, 3-2, 1-3, 3-0)

szombat este:

  • Andreas Harrysson (svéd, 96,11)–Ricardo Pietreczko (német, 88,60) 4:2 (3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1)
  • Stephen Bunting (angol, 4., 91,43)–James Hurrell (angol, 98,71) 3:4 (1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3)
  • Luke Littler (angol, 1., 107,09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96,21) 4:0 (3-0, 3-0, 3-2, 3-1)

vasárnap délután:

  • Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 

vasárnap este:

hétfő délután:

  • Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
  • Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 

hétfő este:

  • Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.

 

