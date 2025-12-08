Mindenki Luke Littler győzelmére fogad a darts-vb-n, de Phil Taylor figyelmeztet

Ma már egyre kevesebben gúnyolják a dartsot kocsmasportként, és ez Magyarországon is így van. 2025-ben már-már hagyománnyá nőtte ki magát, hogy a karácsonyi időszakban a darts-vb az egyik legnépszerűbb és legnézettebb sportesemény itthon és szerte a világon. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az idén december 11. és január 3. között sorra kerülő esemény ideje alatt más nagy sporteseményt nem is rendeznek – a hétvégén véget érő női kézilabda-világbajnokságot lehet talán említeni –, így konkurenciája sincs ekkor a tornának.

Luke Littler a darts-vb címvédője, minden a 18 éves angol ismétlése mellett szól. Fotó: AFP

Hogyan kezdődött minden?

Sokaknak, ha meghallják azt, hogy darts, akkor egyből Phil Taylor neve ugrik be. Ez nem is véletlen. A sportág legendája először a Biritsh Darts Organisation (BDO) tagjaként dobálta a nyilakat, a BDO alakította ki a ma is használt táblaelhelyezést és dobótávolságot is. A sportágban nagy lépés volt, amikor az 1978-as World Professional Darts Championshipet már az angol közszolgálati csatorna, a BBC is közvetítette. A BDO nehézségei az 1990-es években kezdődtek, amikor a legnagyobb sztárok – köztük természetesen Phil Taylor – belső ellentétek miatt kiléptek a szervezetből. Ma már a sportág legbefolyásosabb szervezete a Professional Darts Corporation (PDC), amely az 1990-es években először még World Darts Council néven működött, aztán a BDO-val való jogi csatározások után kénytelen volt a nevét megváltoztatni, így jött létre a PDC.

Az 1990-es évek a dartsnak úttörő évek voltak. Először 1993 karácsonyán rendezték meg a világbajnokságot – azóta minden évben ekkor rendezik –, amelyet a Sky Sports is közvetített. A médiaérdeklődés évről évre nőtt, amely még több pénzt hozott a sportágba. A játékosok is egyre nagyobb összdíjazású versenyeken vehettek részt. A BDO-ból való kilépés egyik oka éppen ez volt Tayloréknak, miután az 1980-as években egyre kevesebb pénzt szerezhettek a dartsból. A sportág fejlődésében még érdemes kiemelni Barry Hearnt, aki a szervezet ügyvezetője volt 2001-től. Hearn tovább emelte a pénzdíjakat, 2010-től már a világbajnokság pénzdíjazása elérte az egymillió fontot is – idén pedig minden eddiginél több, ötmillió font a torna összdíjazása, de erről majd később. Az ügyvezető igazgató emellett olyan versenysorozatokat indított el, amelyek még nagyobb tévés érdeklődést eredményeztek. A World Series of Darts tornával pedig Las Vegastól egészen Ausztráliáig eljuttatták a sportágat.

Phil Taylor mindeközben uralta a mezőnyt, a PDC-nél 14-szer nyert világbajnokságot. 1994 és 2018 között 25 vb-döntőt rendeztek, ebből ő 18-on játszott.

Emlékezetes volt az utolsó fináléja a 2018-as tornán, amikor a mindössze 20. kiemelt, eredetileg villanyszerelő Rob Cross hatalmas meglepetésre a korábbi világbajnok Michael van Gerwent is megverve döntőbe jutott, majd ott a visszavonuló Taylort 7-3-ra legyőzte.