Mindenki Luke Littler győzelmére fogad a darts-vb-n, de Phil Taylor figyelmeztet

December 11-én kezdődik és egészen január 3-ig tart a 2026-os darts-vb a legendás Alexandra Palace-ban. A sportág előretörését jól mutatja, hogy idén már 128 versenyző lesz ott, a torna összdíjazása pedig ötmillió font. A bővítésnek hála 17 év után ismét lesz magyar versenyző a darts-vb-n, Kovács Patrik december 18-án lép tábla elé. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a világbajnokságról: történelem, esélyesek, szabályok. Arra is próbáltunk választ találni, hogy letaszítható-e Luke Littler a trónról vagy ez már a Littler-éra.

Perlai Bálint
2025. 12. 08. 5:58
Csütörtökön kezdődik az őrület, soha nem látott mennyiségű meccsdömping jön a darts-vb-n
Csütörtökön kezdődik az őrület, soha nem látott mennyiségű meccsdömping jön a darts-vb-n Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Ma már egyre kevesebben gúnyolják a dartsot kocsmasportként, és ez Magyarországon is így van. 2025-ben már-már hagyománnyá nőtte ki magát, hogy a karácsonyi időszakban a darts-vb az egyik legnépszerűbb és legnézettebb sportesemény itthon és szerte a világon. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az idén december 11. és január 3. között sorra kerülő esemény ideje alatt más nagy sporteseményt nem is rendeznek – a hétvégén véget érő női kézilabda-világbajnokságot lehet talán említeni –, így konkurenciája sincs ekkor a tornának.  

Luke Littler a darts-vb címvédője, minden a 18 éves angol ismétlése mellett szól
Luke Littler a darts-vb címvédője, minden a 18 éves angol ismétlése mellett szól. Fotó: AFP

 

Hogyan kezdődött minden?

Sokaknak, ha meghallják azt, hogy darts, akkor egyből Phil Taylor neve ugrik be. Ez nem is véletlen. A sportág legendája először a Biritsh Darts Organisation (BDO) tagjaként dobálta a nyilakat, a BDO alakította ki a ma is használt táblaelhelyezést és dobótávolságot is. A sportágban nagy lépés volt, amikor az 1978-as World Professional Darts Championshipet már az angol közszolgálati csatorna, a BBC is közvetítette. A BDO nehézségei az 1990-es években kezdődtek, amikor a legnagyobb sztárok – köztük természetesen Phil Taylor – belső ellentétek miatt kiléptek a szervezetből. Ma már a sportág legbefolyásosabb szervezete a Professional Darts Corporation (PDC), amely az 1990-es években először még World Darts Council néven működött, aztán a BDO-val való jogi csatározások után kénytelen volt a nevét megváltoztatni, így jött létre a PDC.

Az 1990-es évek a dartsnak úttörő évek voltak. Először 1993 karácsonyán rendezték meg a világbajnokságot – azóta minden évben ekkor rendezik –, amelyet a Sky Sports is közvetített. A médiaérdeklődés évről évre nőtt, amely még több pénzt hozott a sportágba. A játékosok is egyre nagyobb összdíjazású versenyeken vehettek részt. A BDO-ból való kilépés egyik oka éppen ez volt Tayloréknak, miután az 1980-as években egyre kevesebb pénzt szerezhettek a dartsból. A sportág fejlődésében még érdemes kiemelni Barry Hearnt, aki a szervezet ügyvezetője volt 2001-től. Hearn tovább emelte a pénzdíjakat, 2010-től már a világbajnokság pénzdíjazása elérte az egymillió fontot is – idén pedig minden eddiginél több, ötmillió font a torna összdíjazása, de erről majd később. Az ügyvezető igazgató emellett olyan versenysorozatokat indított el, amelyek még nagyobb tévés érdeklődést eredményeztek. A World Series of Darts tornával pedig Las Vegastól egészen Ausztráliáig eljuttatták a sportágat.

Phil Taylor mindeközben uralta a mezőnyt, a PDC-nél 14-szer nyert világbajnokságot. 1994 és 2018 között 25 vb-döntőt rendeztek, ebből ő 18-on játszott.

Emlékezetes volt az utolsó fináléja a 2018-as tornán, amikor a mindössze 20. kiemelt, eredetileg villanyszerelő Rob Cross hatalmas meglepetésre a korábbi világbajnok Michael van Gerwent is megverve döntőbe jutott, majd ott a visszavonuló Taylort 7-3-ra legyőzte

A búcsú pillanata, Phil Taylor a darts legendája letette a nyilakat a 2018-as vb-döntő után
A búcsú pillanata, Phil Taylor, a darts legendája letette a nyilakat a 2018-as vb-döntő után. Fotó: AFP/Tolga Akmen

 

Luke Littler lesz a következő Phil Taylor?

Luke Littler egy éve, 16 évesen berobbant, 17 évesen világbajnok lett, most pedig már felnőttként védené meg a címét az Alexandra Palace-ban. Nem meglepő, hogy a fogadóirodáknál is a címvédő és már világelső Luke Littler a legnagyobb favorit. Az angol bombaformában érkezik a tornára, hiszen az elmúlt két hónapban gyakorlatilag mindent megnyert. Novemberben a Grand Slam of Dartsot nyerte meg Littler, ráadásul a döntőben a legnagyobb riválisát, a világranglista-második Luke Humphriest győzte le. A vb előtti utolsó tornán, mondhatni a főpróbán, a Players Championship Finalst meggyőző játékkal nyerte meg. Félelmetes statisztika: a hat meccs egyikén sem dobott százasnál rosszabb átlagot. 

Sokan már feszegetik is azt a kérdést, hogy Taylor után most még egy angol, Luke Littler fogja-e uralni a sportágat több évtizedre. A témában egyébként maga Taylor is megszólalt

Biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb ő lesz a világelső. Remek srác, nem egy bulizós típus, látszik, hogy nem a pénz motiválja. Ugyanakkor a saját bőrömön tapasztaltam, hogy ilyen helyzetben mindenki gyűlölni fogja őt, amiért mindent megnyert. Minden egyes játékos őt akarja majd legyőzni

– figyelmeztette Littlert Phil Taylor. Ha visszagondolunk az előző világbajnokságra, akkor már értjük, hogy mekkora nyomás van Littleren. Akkor az első meccsén nagyon megszenvedett az angol, de végül 3-1-re nyert Ryan Meikle ellen. Majd mikor Littler bedobta az utolsó duplát, elsírta magát a színpadon. 

 

Kik lehetnek Littler kihívói?

Természetesen a legnagyobb esély a 2024-es döntőre, azaz a Littler–Humphriesra van most is. Az első és a második külön ágon van, csak a fináléban találkozhatnak egymással. Ebből amúgy idén volt jó pár meccs, a kilenc nagy tornából hárman is egymás ellen játszottak a döntőben. Míg Littler formája az egész évben konzisztens volt, addig Humphries teljesítménye év végén már figyelmeztető volt. Az utolsó tornán például a fiatal holland, az egyébként egész évben jól teljesítő, jelenleg már világranglista-tizedik Gian van Ven 6-5-re kiejtette már a legjobb 64 között. 

A már említett Van Veen mellett még Gerwyn Price-ot sem szabad elfelejteni, a walesi világbajnok idén lefogyott, ez pedig úgy tűnik, a játékára is pozitív hatással van. Az év elején a válása miatt hónapokat kihagyó Michael van Gerwennel is számolni kell, aki a nyári pihenője után újult erővel tért vissza, s ősszel már az Európa-bajnokságon elődöntős is volt. 

Kovács Patrik képviseli Magyarországot a darts-vb-n
Kovács Patrik képviseli Magyarországot a darts-vb-n. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Száznál is több versenyző, köztük egy magyar is

A darts sem maradt le a nemzetközi trendről. Történelmi lesz az idei világbajnokság, hiszen először lesz 128 versenyző a tornán.

A bővítés Magyarországnak is jó hír, hiszen így 2008 után hazánkat ismét képviselni fogja versenyző. A Hungarian Darts Super League őszi sorozatának győztese, Kovács Patrik december 18-án, 13.30-kor lép pályára a vb-n az angol Callen Rydz ellen.

Kováccsal a torna előtt beszélgettünk, amelyből kiderül, a darts mellett a vendéglátásban dolgozik. 

A bővítés a torna lebonyolítását is érinti, idáig a 32 kiemelt csak a második fordulóban kapcsolódott be, idén viszont már mind a 128 versenyző tábla elé lép az első fordulóban. Ezért is fog nyolc napig tartani az első kör. Az egész torna pedig 24 napos lesz, a döntőt január 3-án, szombaton rendezik. A mezőny is minden eddiginél színesebb lesz, 34 nemzet képviselteti magát, olyan országból is jön versenyző, mint Kenya, Norvégia vagy Argentína. 

Az Alexandra Palace 2007 óta a darts-vb-k otthona, és a világbajnokság előtt jött a bejelentés, hogy a felek új szerződést írtak alá, így 2031-ig biztosan a rendezvényközpont lesz a vb helyszíne. Ráadásul a 2027-es tornát már a nagyteremben rendezik, ahol egy-egy program alatt akár ötezer néző is helyszínen lehet. Természetesen ha a PDC szeretné, akkor vihetné olyan helyszínre a vb-t, ahová sokkal több ember fér bele, de ez szembemenne a hagyományokkal . A szurkolók és a játékosok körében is nagy népszerűségnek örvend a londoni helyszín, s ez pár évig még biztosan nem fog változni. 

Egy tökéletes dobás: ilyen az, amikor egy versenyző 180-at dob
Egy tökéletes dobás: ilyen az, amikor egy versenyző 180-at dob. Fotó: SDPA

Mi az a leg és szett? Szabályismertetés röviden

A darts szabályai nem túl bonyolultak: mindkét versenyzőnek 501 pontja van, az nyer, aki ezt hamarabb elfogyasztja. A csavar abban rejlik, hogy kiszállni, tehát megnyerni az adott leget csak duplával – vagy a piros bullal – lehetséges. Egy szett megnyeréséhez három ilyen leget kell megnyerni. Az első és második körben hármat, a harmadik és negyedik fordulóban négyet, a negyeddöntőben ötöt, az elődöntőben hatot, míg a fináléban hét szettet kell nyerni a győzelemhez. 

Az 501 pontot leggyorsabban kilenc nyíllal lehet elfogyasztani, ez egy-egy tornán nem szokott sokszor előfordulni, hiszen ehhez nyolc darab triplát kell dobni, majd egy nyílból a duplát is el kell találni. Amikor viszont ez összejön, akkor a közönség megőrül, a sörök a magasba röpülnek, és indul a hatalmas buli. Emellett a közönség még 180-nál szokott felugrani, ez azt jelenti, hogy a tripla 20-at mind a három nyíllal eltalálja a versenyző. Ez a legmagasabb pontszám, amit egy körben el lehet érni. 

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is a Sport Televízió közvetíti a darts-vb-t, a csatornán az összes mérkőzés élőben lesz látható. Lentebb összeszedtük az első forduló programját. Már az első este, december 11-én, csütörtökön színpadra lép a címvédő Luke Littler. 

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
AZ 1. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA
December 11., csütörtök
20.00
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

December 12., péntek
13.30
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

20.00
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

December 13., szombat
13.30
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
20.00
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

December 14., vasárnap
13.30
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
20.00 
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

December 15., hétfő
13.30
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

20.00
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

December 16., kedd
13.30
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
20.00
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

December 17., szerda
20.00
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

December 18., csütörtök
13.30
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

December 19., péntek
13.30
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

20.00
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

