Még bicegve készül a korábbi világbajnok, pedig nyakunkon a vb-rajt

December 11. és január 3. között rendezik Londonban a PDC-dartsvilágbajnokságot. Kovács Patrik révén 17 év után ismét lesz magyar játékos a sportág legnagyobb eseményén, miután kvótát kaptak a magyar játékosok. Természetesen Michael Smith is szerepelni fog a vb-n, de egyelőre kérdés, milyen állapotban.

Nehéz hónapok állnak Michael Smith mögött. Kérdés, mire számíthatunk a darts korábbi világbajnokától. Fotó: AFP

Sérülés hátráltatja Michael Smith felkészülését

Michael Smith tegnap este töltött fel egy videót, az internet népe pedig azonnal kiszúrta, hogy nincs minden rendben a korábbi világbajnokkal. Láthatjuk, hogy az angol bokasérülése továbbra is súlyos, pedig már a nyakunkon a világbajnokság rajtja. Smith kénytelen fájdalommal a lábában, bicegve készülni az év legjobban várt és legnagyszabásúbb versenyére. Az angol az első körben, rögtön a vb második meccsén majd Lisa Ashtonnal mérkőzik meg.

A korábbi világbajnok rendkívül nehéz időszakot él meg: ízületi gyulladása mellett csukló-, vállproblémákkal is kénytelen volt megküzdeni.

Mindezek ellenére az angol kijelentette:

Ez nem fog megakadályozni abban, hogy azt csináljam, amit szeretek.

Viszont nagyon hátráltatták ezek a sérülések: kicsúszott a világranglista első tizenhat helyéről, ez pedig azt eredményezte, hogy lemaradt olyan nagy eseményekről, mint a World Matchplay, a World Grand Prix és a Premier League.

A keserves hónapok után azonban nem olyan régen a Grand Slam of Dartson bejutott a negyeddöntőbe, és biztató játékot produkált.

Michael Smith 2013-ban megnyerte a PDC ifjúsági világbajnokságát, majd 2023-ban a PDC világbajnokságot is. Íme a győzelme: