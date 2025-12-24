Ez Németország: templomban mutatta be előadását a rúdtáncosnő + videó

A Bild szerint a lübecki „istentiszteletre”, amelyen rúdtánc fellépés is volt idén decemberben került sor. Anke Kestermann stúdióvezető és rúdtáncedző közvetlenül a prédikáció után jelent meg, bemutatva „művészetét”, ami egy „új hozzáférést ígért a hithez”, azonban azt a gyülekezet sok tagja nem helyénvalónak és bosszantónak tartotta – írja a Raskolam.net.

Rúdtánc – Képünk illusztráció. Fotó: AFP

Kesterman kifejtette, hogy előadása a bátorságot és az egyház szerepének újraértelmezésére irányuló vágyat kívánta demonstrálni. A kritikusok azonban a szórakoztatás és az istentisztelet problematikus keverékének tekintették. Hangsúlyozzák, hogy a rúdtánc, a technikai kivitelezéstől függetlenül, az önkifejezés egyik formája, amely szorosan kapcsolódik az erotikához, ami szerintük ellentmond a templom szakrális terének.

🇩🇪 St Mary's Church in Lübeck, Germany has welcomed a pole dancer to perform during mass.



Anke Kestermann (50) explained that her performances are about "bravery" and "introducing new things" to the congregation.



Follow: @europa pic.twitter.com/8xxcICUdZC — Europa.com (@europa) December 22, 2025

Azt az érvet, hogy „a tánc lehet ima”, a konkrét vallási utalás hiánya miatt lényegtelennek minősítették – teszi hozzá a portál.