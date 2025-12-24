halálos áldozatMoszkvaorosz-ukrán háborúrobbantás

Robbanás Moszkvában: egyre több a halott

Háromra emelkedett a dél-moszkvai pokolgépes merénylet halálos áldozatainak száma: a két rendőr mellett maga a merénylő is meghalt. Az orosz nyomozóbizottság nyilvánosságra hozta az incidens részleteit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 9:17
Egy autórobbanás helyszínén Moszkva déli részén Fotó: AFP
A jelentések szerint két rendőr hadnagy egy gyanús férfit látott egy rendőrautó közelében a Jeletszkaja utcában aznap. Közeledtek, hogy őrizetbe vegyék a férfit, amikor robbanás történt. A két rendőr, valamint egy, a közelben tartózkodó személy belehalt sérüléseibe. Az előzetes jelentések szerint egy rögtönzött robbanószerkezet volt rögzítve az autó alvázához – írja a Lenta.ru.

Moszkva déli részén 2025. december 22-én egy autórobbanás következtében életét vesztette egy magas rangú orosz tábornok
Moszkva déli részén 2025. december 22-én egy autórobbanás következtében életét vesztette egy magas rangú orosz tábornok. Fotó: AFP

A nyomozók jelenleg a robbanószerkezetet aktiváló mechanizmust vizsgálják. Rendőrök elleni gyilkossági kísérlet és robbanóanyag illegális kereskedelme miatt indult büntetőeljárás.

Alekszandr Szladkov haditudósító reagált a moszkvai közlekedési rendőrök elleni bombázásra. Aggodalmát fejezte ki az Oroszországon belüli bűnüldöző szervek és katonai személyzet elleni támadások számának növekedése miatt. Szladkov úgy véli, hogy Ukrajna, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hírszerző ügynökségei szabotázsfrontot próbálnak megnyitni Oroszországon belül – fogalmaz a portál.

A fiatal tisztek gyerekkori barátok voltak.

Ilja Klimanov rendőr hadnagy 24 éves volt, 2023 októberében csatlakozott a moszkvai rendőrséghez. A második áldozat, Makszim Gorbunov hadnagy 2022 februárjában, 25 éves korában csatlakozott a rendőrséghez. Felesége és kilenc hónapos kislánya gyászolja.

A tisztek ugyanabból a Moszkva-közeli faluból származnak. 

A robbantás néhány száz méterre történt attól a helytől, ahol az orosz tábornok autóját felrobbantották.

December 22-én reggel bombát robbantottak fel egy tiszti autó alváza alatt a moszkvai Jaszenevaja utcában. Később megállapították, hogy az áldozat Fanyil Szarvarov altábornagy volt.

Borítókép: Egy autórobbanás helyszínén Moszkva déli részén (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

