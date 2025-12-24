A jelentések szerint két rendőr hadnagy egy gyanús férfit látott egy rendőrautó közelében a Jeletszkaja utcában aznap. Közeledtek, hogy őrizetbe vegyék a férfit, amikor robbanás történt. A két rendőr, valamint egy, a közelben tartózkodó személy belehalt sérüléseibe. Az előzetes jelentések szerint egy rögtönzött robbanószerkezet volt rögzítve az autó alvázához – írja a Lenta.ru.

Moszkva déli részén 2025. december 22-én egy autórobbanás következtében életét vesztette egy magas rangú orosz tábornok. Fotó: AFP

A nyomozók jelenleg a robbanószerkezetet aktiváló mechanizmust vizsgálják. Rendőrök elleni gyilkossági kísérlet és robbanóanyag illegális kereskedelme miatt indult büntetőeljárás.

Alekszandr Szladkov haditudósító reagált a moszkvai közlekedési rendőrök elleni bombázásra. Aggodalmát fejezte ki az Oroszországon belüli bűnüldöző szervek és katonai személyzet elleni támadások számának növekedése miatt. Szladkov úgy véli, hogy Ukrajna, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hírszerző ügynökségei szabotázsfrontot próbálnak megnyitni Oroszországon belül – fogalmaz a portál.