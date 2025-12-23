Oroszország az utóbbi időszakban intenzívebb csapásokat mért a dél-ukrajnai Odessza térségére, amelyek következtében kiterjedt áramkimaradások alakultak ki, és a tengeri létesítmények biztonsága is veszélybe került. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy Moszkva tervszerű módon támadja a régiót, és már a múlt héten jelezte: elképzelhető, hogy a háborús műveletek súlypontja Odesszára tolódott át.
Putyin nem kegyelmez: Odessza bármikor megroppanhat
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint a folyamatos támadások célja az, hogy Oroszország elvágja Ukrajnát a tengeri szállítási útvonalaktól.
December elején Vlagyimir Putyin azzal fenyegetett, hogy megfosztja Ukrajnát a tengeri kijárattól, válaszul a Fekete-tengeren az orosz „árnyékflotta” tartályhajóit ért dróncsapásokra.
A támadások folyamatosak a régió ellen. Korábban arról írtunk, hogy a csapások megbénították Odessza régiójában az energiaellátást és a közlekedést, miközben a mentési munkálatokat is folyamatos légiriadók nehezítették.
