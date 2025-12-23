oroszországukrajnavolodimir zelenszkijodesszatámadás

Putyin nem kegyelmez: Odessza bármikor megroppanhat

Oroszország tervszerűen erősíti támadásait az ukrán régióban, áramkimaradásokat okozva és veszélyeztetve a tengeri infrastruktúrát. Odessza elvágása egyben Ukrajna tengeri kijáratának elvesztését eredményezné.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 11:28
Épület lángokban Odesszában.
Épület lángokban Odesszában. Forrás: AFP
Oroszország az utóbbi időszakban intenzívebb csapásokat mért a dél-ukrajnai Odessza térségére, amelyek következtében kiterjedt áramkimaradások alakultak ki, és a tengeri létesítmények biztonsága is veszélybe került. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy Moszkva tervszerű módon támadja a régiót, és már a múlt héten jelezte: elképzelhető, hogy a háborús műveletek súlypontja Odesszára tolódott át. 

Zelenszkij tart attól, hogy Odessza régión keresztül elvágják Ukrajnát a tengeri szállítási útvonalaktól.
Az ukrán vezetés tart attól, hogy Odessza régión keresztül elvágják Ukrajnát a tengeri szállítási útvonalaktól Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint a folyamatos támadások célja az, hogy Oroszország elvágja Ukrajnát a tengeri szállítási útvonalaktól.

December elején Vlagyimir Putyin azzal fenyegetett, hogy megfosztja Ukrajnát a tengeri kijárattól, válaszul a Fekete-tengeren az orosz „árnyékflotta” tartályhajóit ért dróncsapásokra. 

A támadások folyamatosak a régió ellen. Korábban arról írtunk, hogy a csapások megbénították Odessza régiójában az energiaellátást és a közlekedést, miközben a mentési munkálatokat is folyamatos légiriadók nehezítették. 
Az Odesszát ért újabb támadás részleteiről bővebben az Origo cikkében olvashat.

Borítókép: Lángokban álló épület Odesszában (Fotó: AFP)

