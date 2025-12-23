Putyin nem kegyelmez: Odessza bármikor megroppanhat

Oroszország az utóbbi időszakban intenzívebb csapásokat mért a dél-ukrajnai Odessza térségére, amelyek következtében kiterjedt áramkimaradások alakultak ki, és a tengeri létesítmények biztonsága is veszélybe került. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy Moszkva tervszerű módon támadja a régiót, és már a múlt héten jelezte: elképzelhető, hogy a háborús műveletek súlypontja Odesszára tolódott át.

Az ukrán vezetés tart attól, hogy Odessza régión keresztül elvágják Ukrajnát a tengeri szállítási útvonalaktól Fotó: AFP