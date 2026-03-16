Egy orosz parancsnok arról számolt be, hogy az orosz–ukrán háború során több ukrán katonai repülőeszközt is sikerült megsemmisítenie, köztük vadászgépeket és helikoptereket – írja az Origo a Life.ru cikkére hivatkozva.
Öt repülőgép, két helikopter – egy orosz parancsnok meglepő beszámolója
Egy orosz parancsnok tizedeli az ukrán légierő gépeit, aki az első ukrán katonai helikoptert még 2022-ben lőtte le. Elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők többször is ugyanazokat a hibákat követték el. A parancsnok számlájára írható öt vadászgép és két helikopter kilövése.
Az Orosz Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egyik hadosztályának parancsnoka elmondta, hogy az orosz–ukrán háború négy éve alatt összesen öt ukrán repülőgép és két helikopter lelövése írható a számlájára. Az első ukrán katonai helikopter megsemmisítése 2022 őszén történt Vuhledar térségében, miután napokon át rejtett megfigyelést végeztek.
2022 szeptemberében azt a feladatot kapták, hogy a Nyikolszkoje nevű település környékére kell vonulniuk, mivel az ellenség két helikopterrel támadja az egységeiket és ezért rajtaütést kell előkészíteniük.
Egy társával több napon keresztül vártak, majd a negyedik napon meghallották a rotor zaját. Az orosz parancsnok egy vállról indítható rakétarendszerrel maga indított támadást. Először úgy tűnt, hogy a rakéta célt tévesztett, ám néhány másodperccel később a helikopter már lángolva tűnt fel a felhők közül és lezuhant. A parancsnok elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők később sem változtattak a taktikájukon: nagyjából két héttel később ismét ugyanazon az útvonalon próbáltak műveletet végrehajtani, de hasonló módon semlegesítették őket.
További Külföld híreink
Beszámolója alapján eddig öt Szu–25-ös repülőgép, valamint két helikopter – egy Mi–8-ast és egy Mi–24-est – szerepel a találati listáján.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy március 16-ra virradóra az ukránok több hullámban is Moszkvát támadták, valamint egy olajtárolót is megsemmisítettek. Oroszország eközben az energetikai infrastruktúrát támadta.
Borítókép: Vállról indítható rakétarendszer, illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Két ülés, ugyanaz a kérdés: Magyarország vagy Ukrajna?
A magyar kormány álláspontja világos.
Menczer Tamás: Az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: Az ukrán–Tisza-olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük.
Soros embere, Daniel Freund szerint Magyar Péter meg fogja védeni az ukránokat
A Tisza Párt rendezvényén ott volt a hungarofób EP-képviselő is, aki elmondta Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos terveit.
Ukrajna belerokkan Zelenszkij értelmetlen háborújába
Külföldi hitelek és adóemelések tartják életben a gazdaságot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!