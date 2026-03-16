orosz-ukrán háborúukrán légierőrakétarendszer

Öt repülőgép, két helikopter – egy orosz parancsnok meglepő beszámolója

Egy orosz parancsnok tizedeli az ukrán légierő gépeit, aki az első ukrán katonai helikoptert még 2022-ben lőtte le. Elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők többször is ugyanazokat a hibákat követték el. A parancsnok számlájára írható öt vadászgép és két helikopter kilövése.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 9:16
Válról indítható rakétarendszer – illusztráció Forrás: AFP
Egy orosz parancsnok arról számolt be, hogy az orosz–ukrán háború során több ukrán katonai repülőeszközt is sikerült megsemmisítenie, köztük vadászgépeket és helikoptereket – írja az Origo a Life.ru cikkére hivatkozva.

Egyetlen ukrán parancsnok számlájára írható több ukrán vadászgép és helikopter kilövése, illusztráció. Fotó: AFP

Az Orosz Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egyik hadosztályának parancsnoka elmondta, hogy az orosz–ukrán háború négy éve alatt összesen öt ukrán repülőgép és két helikopter lelövése írható a számlájára. Az első ukrán katonai helikopter megsemmisítése 2022 őszén történt Vuhledar térségében, miután napokon át rejtett megfigyelést végeztek.

2022 szeptemberében azt a feladatot kapták, hogy a Nyikolszkoje nevű település környékére kell vonulniuk, mivel az ellenség két helikopterrel támadja az egységeiket és ezért rajtaütést kell előkészíteniük. 

Egy társával több napon keresztül vártak, majd a negyedik napon meghallották a rotor zaját. Az orosz parancsnok egy vállról indítható rakétarendszerrel maga indított támadást. Először úgy tűnt, hogy a rakéta célt tévesztett, ám néhány másodperccel később a helikopter már lángolva tűnt fel a felhők közül és lezuhant. A parancsnok elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők később sem változtattak a taktikájukon: nagyjából két héttel később ismét ugyanazon az útvonalon próbáltak műveletet végrehajtani, de hasonló módon semlegesítették őket. 

Beszámolója alapján eddig öt Szu–25-ös repülőgép, valamint két helikopter – egy Mi–8-ast és egy Mi–24-est – szerepel a találati listáján.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy március 16-ra virradóra az ukránok több hullámban is Moszkvát támadták, valamint egy olajtárolót is megsemmisítettek. Oroszország eközben az energetikai infrastruktúrát támadta. 

Borítókép: Vállról indítható rakétarendszer, illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
