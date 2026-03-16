Az Orosz Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egyik hadosztályának parancsnoka elmondta, hogy az orosz–ukrán háború négy éve alatt összesen öt ukrán repülőgép és két helikopter lelövése írható a számlájára. Az első ukrán katonai helikopter megsemmisítése 2022 őszén történt Vuhledar térségében, miután napokon át rejtett megfigyelést végeztek.

2022 szeptemberében azt a feladatot kapták, hogy a Nyikolszkoje nevű település környékére kell vonulniuk, mivel az ellenség két helikopterrel támadja az egységeiket és ezért rajtaütést kell előkészíteniük.

Egy társával több napon keresztül vártak, majd a negyedik napon meghallották a rotor zaját. Az orosz parancsnok egy vállról indítható rakétarendszerrel maga indított támadást. Először úgy tűnt, hogy a rakéta célt tévesztett, ám néhány másodperccel később a helikopter már lángolva tűnt fel a felhők közül és lezuhant. A parancsnok elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők később sem változtattak a taktikájukon: nagyjából két héttel később ismét ugyanazon az útvonalon próbáltak műveletet végrehajtani, de hasonló módon semlegesítették őket.