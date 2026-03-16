Kényszersorozás Ukrajnában: idős nő maradt magára, egyedülálló apát és papot is elvittek + videó

Egyedülálló apát soroztak be

Egy másik eset is nagy felháborodást keltett: Dnyipróban egy egyedülálló apát vittek el a toborzók, annak ellenére, hogy érvényes halasztással rendelkezett.

A férfi felesége 2024-ben meghalt, azóta ő gondoskodott sajátos nevelési igényű négyéves fiáról, aki így gyám nélkül maradt.

A család szerint a férfi azért nem tudta igazolni a halasztását, mert hiba lépett fel a katonai nyilvántartó rendszerben, ráadásul a telefonját is elkobozták. A hozzátartozók bírósághoz fordultak – számolt be róla a Strana. A lap további megdöbbentő esetekről is beszámolt.

Krivij Rihben például egy tinédzser árvaházba került, miután az édesapját mozgósították.

Egy zaporizzsjai beszámoló szerint egy ellenőrző ponton mozgósítottak egy egyedülálló apát, miközben két hétéves ikergyermeke egyedül maradt az út szélén. A férfi évek óta egyedül nevelte a gyerekeket, miután felesége elhagyta a családot. A rokonok szerint a TCK munkatársai az iratok ellenőrzésére hivatkozva vitték el.

A család hiába próbálta elérni, hogy a férfi egyedülálló apaként halasztást kapjon.

A gyerekekről végül a nagynénjük gondoskodik, aki ideiglenes gyámságot szerzett felettük.