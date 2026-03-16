Kényszersorozás Ukrajnában: idős nő maradt magára, egyedülálló apát és papot is elvittek + videó

A háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét. Újabb beszámolók kerültek nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozásról, amelyek megrázó képet festenek a mindennapokról. Odesszában egy idős nő napokra magára maradt, miután fiát mozgósították, Dnyipróban pedig egy érvényes halasztással rendelkező egyedülálló apát vittek el. Egy másik esetben egy papot fenyegetések közepette idéztek be a toborzóközpontba.

2026. 03. 16. 6:13
A háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét
A háború elhúzódásával Ukrajnában egyre élesebb társadalmi feszültséget okoz az általános mozgósítás. A kényszersorozásokról keringő beszámolók sokkoló képet festenek az országban uralkodó állapotokról. 

Egy idős asszony magára maradt

A közösségi médiában terjed egy felvétel egy odesszai család történetéről, amely az ukrajnai mozgósítás következményeire világít rá. A férfit a munkahelyéről vitték el a toborzók, majd azonnal orvosi vizsgálatra szállították, ráadásul a telefonját is elkobozták, így nem tudta értesíteni ismerőseit idős, ellátásra szoruló édesanyjáról. 

A beszámoló alapján az asszony napokig magára maradt a lakásában, segítség nélkül. 

A férfit később rövid időre hazaengedték, hogy elintézze a szükséges papírokat, de addigra az idős nő már olyan rossz állapotba került, hogy saját fiát sem ismerte fel – számolt be róla a Strana.

Egyedülálló apát soroztak be

Egy másik eset is nagy felháborodást keltett: Dnyipróban egy egyedülálló apát vittek el a toborzók, annak ellenére, hogy érvényes halasztással rendelkezett. 

A férfi felesége 2024-ben meghalt, azóta ő gondoskodott sajátos nevelési igényű négyéves fiáról, aki így gyám nélkül maradt. 

A család szerint a férfi azért nem tudta igazolni a halasztását, mert hiba lépett fel a katonai nyilvántartó rendszerben, ráadásul a telefonját is elkobozták. A hozzátartozók bírósághoz fordultak – számolt be róla a Strana. A lap további megdöbbentő esetekről is beszámolt. 

Krivij Rihben például egy tinédzser árvaházba került, miután az édesapját mozgósították. 

Egy zaporizzsjai beszámoló szerint egy ellenőrző ponton mozgósítottak egy egyedülálló apát, miközben két hétéves ikergyermeke egyedül maradt az út szélén. A férfi évek óta egyedül nevelte a gyerekeket, miután felesége elhagyta a családot. A rokonok szerint a TCK munkatársai az iratok ellenőrzésére hivatkozva vitték el. 

A család hiába próbálta elérni, hogy a férfi egyedülálló apaként halasztást kapjon. 

A gyerekekről végül a nagynénjük gondoskodik, aki ideiglenes gyámságot szerzett felettük.

Beszámolók szerint a TCK munkatársai őrizetbe vették egy Harkiv közelében működő kolostor apátját is. 

A 44 éves férfit reverendában vitték el, orvosi vizsgálatra küldték, majd egy dnyiprói katonai egységhez szállították. 

A hírek szerint azonban egyetlen alakulat sem akarta átvenni a papot, ezért visszavitték a toborzóközpontba. Jelenleg is ott tartják fogva. 

Papot fenyegettek

A közösségi médiában egy videó terjed, amelyen a TCK munkatársai fenyegetések közepette adnak át idézést egy ukrán görögkatolikus papnak a Lvivi régióban. 

A felvételen az egyik tiszt azzal fenyegetőzik, hogy a papot és családtagjait is beviszik a toborzóközpontba.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki, ezért a regionális vezető vizsgálatot kért, hogy kiderüljön, valóban TCK-alkalmazottak szerepelnek-e a videón. Azt is hangsúlyozta, hogy a mozgósítás nem történhet megalázó vagy személyes bosszúra emlékeztető módon.

A kényszersorozás embert embert ellen fordít, teljesen megosztja a társadalmat. 

A háború okozta traumák a legrosszabbat hozzák ki még a rendes emberekből is. Egy lány beismerte, hogy a barátja a területi toborzóközpont (TCK) alkalmazottja, és részt vesz a mozgósítási tevékenységekben. Az ukrán nő a közösségi médiában beszélt erről, szavait a Sztrana idézte.

Embereket visz el. Ez nem helyes, nem vagyok rá büszke. Nincs benne semmi jó. Nem akar embereket mozgósítani, háborúba vinni sem, de vannak parancsok. Ha nem követi ezeket a parancsokat, rosszul járhat. Vannak felettesei, van egy terv

– fogalmazott. A lány bevallotta, hogy senki sem akar a frontra menni. Egy korábban nyilvánosságra került felvételen az látható, amint a TCK emberei egy autóhoz lépnek, majd erőszakkal kirángatják a sofőrt a járműből. 

Újabb megrázó videó került elő a kényszersorozásról

A fiát próbálta védeni egy ukrán apa, hogy ne hurcolják el a frontra. Puszta kézzel esett neki a toborzók kocsijának. 

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, nyílt embervadászat zajlik az utcákon. A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha áldozatuk meghal vagy megsérül. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Egy videóból derült ki, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. 

Egy másik magyar áldozatot, Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: Fegyveres tiszt sziluettje, illusztráció (Fotó: AFP)

