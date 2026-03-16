Kényszersorozás Ukrajnában: idős nő maradt magára, egyedülálló apát és papot is elvittek + videó

Beszámolók szerint a TCK munkatársai őrizetbe vették egy Harkiv közelében működő kolostor apátját is.
A 44 éves férfit reverendában vitték el, orvosi vizsgálatra küldték, majd egy dnyiprói katonai egységhez szállították.
A hírek szerint azonban egyetlen alakulat sem akarta átvenni a papot, ezért visszavitték a toborzóközpontba. Jelenleg is ott tartják fogva.
Papot fenyegettek
A közösségi médiában egy videó terjed, amelyen a TCK munkatársai fenyegetések közepette adnak át idézést egy ukrán görögkatolikus papnak a Lvivi régióban.
A felvételen az egyik tiszt azzal fenyegetőzik, hogy a papot és családtagjait is beviszik a toborzóközpontba.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki, ezért a regionális vezető vizsgálatot kért, hogy kiderüljön, valóban TCK-alkalmazottak szerepelnek-e a videón. Azt is hangsúlyozta, hogy a mozgósítás nem történhet megalázó vagy személyes bosszúra emlékeztető módon.
A kényszersorozás embert embert ellen fordít, teljesen megosztja a társadalmat.
A háború okozta traumák a legrosszabbat hozzák ki még a rendes emberekből is. Egy lány beismerte, hogy a barátja a területi toborzóközpont (TCK) alkalmazottja, és részt vesz a mozgósítási tevékenységekben. Az ukrán nő a közösségi médiában beszélt erről, szavait a Sztrana idézte.
Embereket visz el. Ez nem helyes, nem vagyok rá büszke. Nincs benne semmi jó. Nem akar embereket mozgósítani, háborúba vinni sem, de vannak parancsok. Ha nem követi ezeket a parancsokat, rosszul járhat. Vannak felettesei, van egy terv
– fogalmazott. A lány bevallotta, hogy senki sem akar a frontra menni. Egy korábban nyilvánosságra került felvételen az látható, amint a TCK emberei egy autóhoz lépnek, majd erőszakkal kirángatják a sofőrt a járműből.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!