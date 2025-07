Brutális agresszió: ukrán toborzók halálra vertek egy magyar férfit

Egy negyvenöt éves – magyar állampolgársággal rendelkező – férfi az ukrán kényszertoborzás áldozata lett. Sok kárpátaljai magyar társához hasonlóan ő sem akart a frontra menni meghalni Ukrajnáért. De nem sikerült megúszni a kényszersorozást. Egy kávézó előtt kapták el a férfit az emberrablók, akit betuszkoltak egy furgonba és elvittek a toborzóközpontba. Azonban a férfi megpróbáltatásai csak ezután következtek: S. József kárpátaljai magyar férfi testvére Facebook-oldalán azt írta, hogy az ukrán toborzók vasdorongokkal verték meg Józsefet, aki három héttel később belehalt sérüléseibe. A férfi nővére, S. Márta posztjában a temetés híréhez kapcsolódóan osztott meg részleteket öccse tragikus haláláról.

Józsefet 2025. július 9-én, 11.00 órakor a Beregszászi Temetőben temették el

Fájó szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy ma 2025. július 6-án délelőtt szeretett öcsém, Sebestyén József 45 éves korában tragikus körülmények között elhunyt.

Öccsét családját szerető, gondoskodó és az életét is családjának áldozó férfiként írta le.

Csókay András idegsebész Romzsa Tódor püspök kivégzéséhez hasonlította a galád bűncselekményt...

Márta arról is írt, hogy nem hagyták, hogy segítsenek Józsefen és minden leletéről azt mondták, hogy rendben van. De ők végig érezték, hogy nagy baj van.

Sír a lelkem most, hogy egy fiatal, egészséges embernek kellett meghalnia értelmetlenül.

S. Józsefet szerda délelőtt helyezték végső nyugalomra a beregszászi református temetőben. Egy későbbi posztjában a nő egy videót is megosztott, azzal a szöveggel:

az öcsémet halálra verték... S még EU-s tagok lennének.

A büntetlen előéletű Józsefet június 11-én, a beregszászi magyar tannyelvű 4. számú Kossuth Lajos Líceum előtt kapták el a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) munkatársai, vagyis az emberrablók.

Nem sikerült a szökés, hamarosan elkapták, a Parisel nevű kávézó előtt, és „már ekkor kaphatott néhány pofont”, majd betuszkolták egy furgonba, és elvitték Ungvárra a toborzóközpontba

– mondta a férfi egy barátja.

Ott kapta az igazán brutális verést vasdoronggal és ez közrejátszhatott későbbi halálában.

Mások a városban úgy tudják, hogy József már kiiratkozott az ukrán lakcíméről is, ami elviekben mentesítette egy darabig a behívó hatálya alól, de a visszaélések miatt ezt a szabályozást már visszavonták. A helyi pletykák szerint, kétes ügyekkel foglalkozó barátai is voltak a férfinek, és ebből is származhatott baja. Vagyis nem spontán gyűjtötte be a TCK, hanem valakik segítettek a toborzóknak megtalálni őt.

Más források azonban cáfolták ezt az értesülést, több beregszászi lakos szerint József nem kerülhetett ilyen társaság közelébe.

Ungváron alaposan helybenhagyták Józsefet.

– mondta egy helyi férfi. A verés után, másnap terepre küldték, ahol a férfi összeomlott. Az S. Márta által is megosztott, megrázó videón látható ahogy József, ukrán egyenruhában négykézláb kúszik a földön és a videót készítők először nevetgélve közelítenek hozzá, mondván, „kúszik a gyík”; és kérdezik, mi van vele, mire ő nem említi a verés tényét, hanem minden sérülésére, amikor mondják neki, hogy elesett ráhagyja, illetve vasat is emleget.

Ezután került kórházba József:

Egy informátor szerint a családot végig azzal áltatták, hogy minden rendben van. A haldoklót állítólag ezután elvitték a beregszászi elmegyógyintézetbe – amit korábbi információk szerint egy ideje már részben a harctéri sokkot kapott vagy megnyomorodott katonák ellátóközpontjává alakítottak át – és itt érte a halál az élete derekán járó Józsefet.

Egy másik verzió szerint saját kérésére került az ilyenképp sérült katonákat kezelő elmegyógyintézetbe, hogy megpróbálja a pszichés beszámíthatatlansággal elkerülni a frontra kerülést, s itt egészen jó állapotban volt, egészen vasárnapig, amikor hirtelen összeomlott. Eszerint a változat szerint a halál oka vérömleny okozta trombózis, amire állítólag amúgy is hajlamos lehetett az egyébként kisportolt, rendszeresen edző férfi,

más kérdés, hogy egy – vagy több – alapos verés a toborzóktól, akármilyen motivációval is, milyen belső vérzést vagy más, a halált elősegítő állapotot okozott.

A beregszászi magyar közösség mindenesetre nagyon aggódik. „Bármi vezetett ide, akármiért is gyűjtötték be közvetlenül, ilyet nem lehet csinálni” – foglalta össze az általános vélekedést egy helyi lakos.

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)